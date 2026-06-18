Алексей и Виктория ждали ребенка. Фото: из соцсетей.

На трассе А-240 в Брянской области 17 июня произошла трагедия, боевики ВСУ целенаправленно ударили по автобусу с детьми из Беларуси. Восемь человек пострадали, погибла женщина, жена тренера. 44-летняя Виктория Горошко, мама двоих детей, была беременна…

Ждали ребенка и не хотели расставаться

Тренировки, отдых, солнце и море. Путешествие на юг России для ребят из Речицкого района Беларуси обещало стать незабываемым, а обернулось кошмаром. 17 июня школьники 10-12 лет (спортсмены из ДЮСШ) ехали в Геленджик, в оздоровительный лагерь по путевкам, которые дают жителям бывшей «Чернобыльской зоны». Виктория, жена тренера Алексея Горошко, специально взяла отпуск в магазине, где работает, чтобы быть рядом с мужем и помогать ему. Она в этой поездке выступала в качестве сопровождающей команды.

У Виктории остались две дочери, им 21 год. Фото: из соцсетей.

Но был и еще важный момент - пара ждала ребенка. Поэтому в этот волнительный период не хотели расставаться. Уже буквально через неделю Виктория должна была вернуться.

- У нее две дочери-двойняшки от предыдущего брака. 26 июня Вика собиралась на выпускной к одной из них, потом планировали пикник, - рассказала KP.RU знакомая семьи.

Все пострадавшие при атаке на автобус доставлены в Беларусь

Виктория после удара беспилотников скончалась на месте. 48-летний Алексей Горошко получил серьезные травмы рук. Вместе с ним в больницы Брянской области госпитализировали еще пятеро детей - с осколочными ранениями и переломами ног. 18 июня пострадавших вертолетом доставили медицинским бортом в Беларусь.

- Эвакуация началась с самого утра, как только позволили обстановка и состояние. Из шести человек двое тяжелых: один взрослый (Алексей) и ребенок. Мальчику смешанной бригадой специалистов из Москвы, Брянска и Беларуси вечером 17 числа проведена операция, - сообщил министр здравоохранения Республики Александр Ходжаев.

Состояние еще четырех детей глава Минздрава охарактеризовал как «разной степени тяжести, но не тяжелое».

Алексея Горошко днем 18 числа перевезли в военный клинический центр № 432 Вооруженных сил Республики Беларусь.

Ребенка, находящегося также в тяжелом состоянии, переведут в отделение анестезиологии

Получивший наиболее серьезные ранение ребенок сейчас находится в РНПЦ детской хирургии.

- По самому тяжелому из них, который на сегодняшний день находится в том числе и аппарате ИВЛ, будет проведен консилиум. Мы будем оказывать ему всю необходимую медицинскую помощь в отделении анестезиологии и реанимации, - объяснил Ходжаев.

Те, кто не пострадал, ночью вернулись в Беларусь. Их встречали близкие. ФОТО: Гомельский облисполком.

36 пассажиров, которые не пострадали, поселили в пункте временного размещения в Почепе. В ночь на 18 июня их на автобусах под охраной вывезли в Гомельскую область. Они не сдерживали эмоций при встрече с родными.

«Это был осознанный удар по гражданскому транспорту»

Следственные комитеты РФ и Беларуси завели уголовные дела по факту теракта. Несмотря на все отговорки киевского режима, власти России и братской республики четко заявляют, что бил по автобусу именно украинский дрон. И операторы прекрасно видели вывеску «ДЕТИ».

- Это был совершенно осознанный удар по гражданскому транспорту на оживленной трассе. На этом участке дороги 17 июня были и другие инциденты с транспортными средствами, часть трассы перекрыли, - сказал врио губернатора Брянской области Егор Ковальчук.

Автобус получил серьезные повреждения. ФОТО: Егор Ковальчук.

Глава Беларуси Александр Лукашенко подтвердил:

- Мы не торопимся делать какие-то выводы, но четко констатируем факт, что это беспилотник украинского происхождения. Они нам дали ответ, что многие покупают эти БПЛА, что это не мы, это провокация, мы не наносили удары по Брянской области в это время… Но тот же водитель говорит, что он лично видел не один дрон, а несколько жужжали и летали над автобусом…

И один из этого роя ударил по автобус, в котором ехали веселые дети и взрослые, в том числе и счастливая пара, у которой должно было случиться долгожданное пополнение в семье.

Лукашенко назвал случившееся не просто террористическим фактом, а «открытым фашизмом».

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