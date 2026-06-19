Короткие мудрости недели: Любовники, в отличие от поклонников, не бывают старинными

Содружество «СОКРАТ» представляет свои байки, шутки, каламбуры.
Лень – это когда видишь необходимость что-то делать, но не хочется, а влом – это когда что-то хочется, но не видишь необходимости это делать.
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История Змея Горыныча убедительно показала – чем ты головастей, тем больше охотников с тобой разделаться.
Вадим Зверев
Нелёгкая женская доля: ребёнок еще под сердцем, а муж уже в печёнках.
Сломанному женскому каблуку радуются двое мужчин: сапожник и подкаблучник.
Владимир Малёшин
– Мужчина, на вас женщины вешаются, не тяжело?
– Нет, тут главное – на шею их не вешать!
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– Я привык вращаться в высшем обществе!
– А можно с вами посовращаться?
Станислав Овечкин
Самое глупое, что может прийти в голову – пуля-дура.
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Туалетный столик жены – это целая эпоха Возрождения!
Александр Петрович-Сыров
Если мужчину стали относить к женщинам, значит, сам он к ним дойти уже не может.
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Дети всегда приносят в дом счастье. Особенно в день получки, когда оно уже не может прийти само.
Сергей Сидоров
Светофоры нужны, чтобы пешеходы не переходили на ТОТ свет.
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Туристам следует знать, что тайга – это тёмный лес, да и свет не ближний.
Афанасий Смыслов
Продолжительность ремонта, как и продолжительность любви, невозможно спрогнозировать.
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С течением времени понимаешь, что любовники, в отличие от поклонников, не бывают старинными.
Наталья Хозяинова