Короткие мудрости недели: Любовники, в отличие от поклонников, не бывают старинными

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Содружество «СОКРАТ» представляет свои байки, шутки, каламбуры.

Лень – это когда видишь необходимость что-то делать, но не хочется, а влом – это когда что-то хочется, но не видишь необходимости это делать.

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История Змея Горыныча убедительно показала – чем ты головастей, тем больше охотников с тобой разделаться.

Вадим Зверев

Нелёгкая женская доля: ребёнок еще под сердцем, а муж уже в печёнках.

Сломанному женскому каблуку радуются двое мужчин: сапожник и подкаблучник.

Владимир Малёшин

– Мужчина, на вас женщины вешаются, не тяжело?

– Нет, тут главное – на шею их не вешать!

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– Я привык вращаться в высшем обществе!

– А можно с вами посовращаться?

Станислав Овечкин

Самое глупое, что может прийти в голову – пуля-дура.

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Туалетный столик жены – это целая эпоха Возрождения!

Александр Петрович-Сыров

Если мужчину стали относить к женщинам, значит, сам он к ним дойти уже не может.

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Дети всегда приносят в дом счастье. Особенно в день получки, когда оно уже не может прийти само.

Сергей Сидоров

Светофоры нужны, чтобы пешеходы не переходили на ТОТ свет.

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Туристам следует знать, что тайга – это тёмный лес, да и свет не ближний.

Афанасий Смыслов

Продолжительность ремонта, как и продолжительность любви, невозможно спрогнозировать.

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С течением времени понимаешь, что любовники, в отличие от поклонников, не бывают старинными.

Наталья Хозяинова