Николаю Дроздову исполнилось 89 лет: ведущий и ученый раскрыл секрет долголетия

Телеведущий, доктор биологических наук, профессор географического факультета МГУ Николай Дроздов празднует 89-й день рождения. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Сегодня, 20 июня 2026 года, Николаю Дроздову исполнилось 89 лет. Николая Николаевича знают миллионы телезрителей как ведущего программы «В мире животных». Телеведущий, доктор биологических наук, профессор географического факультета МГУ Николай Дроздов последнее время избегает публичности — но охотно и активно общается с родней, друзьями, коллегами. Говорить о хронических болячках (а у кого их нет после 80 лет!?) не любит, рассказывает, что чувствует себя — хорошо, согласно возрасту. Настроение — отличное, планов достаточно.

Николай Николаевич с другом Константином Мирошником. Фото: личный архив Константина Мирошника.

Сайт KP.RU встретился с давним товарищем именинника художником Константином Мирошником — позвонили Дроздову вместе, чтобы поздравить любимого нашими читателями мэтра:

- Николай Николаевич, с днем рождения! Вопрос имениннику сегодня один — какой совет дадите всем, кто хочет дожить до ваших мудрых и прекрасных лет? Каков секрет вашего долголетия?

- Спасибо. Ответ такой. В книге жизни не записываются страницы, если человек танцует, поет и смеется. Некоторые еще упоминают — если ловить рыбу с удочкой на берегу реки.

Вот такой у мэтра секрет долголетия. Тем временем художник Мирошник с супругой естественно, что подготовили подарки — в том числе и портрет своего авторства для Николая Николаевича. Сегодня планируют вручить имениннику. Конечно, Николай Николаевич Дроздов принимает сегодня поздравления и от друзей, и от большой семьи — дочек, внуков. А рядом по традиции ангел-хранитель мэтра — жена Татьяна Петровна.

Сегодня Николай Дроздов получит в подарок вот этот портрет авторства художников Константина Мирошника и Наталии Кургузовой-Мирошник. Фото: Константин Мирошник.

Ранее в разговоре с нами Николай Дроздов в секреты долголетия записывал также следующие правила более прикладного характера:

- Позитивный взгляд на все. Стараться видеть хорошее во всем. Надо любить людей, только через любовь можно исправить недостатки в другом человеке.

- Каждый день — зарядка на все группы мышц.

- Запрет на все вредные привычки. Никогда не курил, в доме никогда нет алкоголя.

- У академика Юрия Петровича Гущо есть полезная книга «Двенадцать ключей от сейфа долголетия». Он мой учитель.

- Режим дня. Ложусь до 12 ночи, встаю без пяти шесть.

- Есть три места, откуда возвращаюсь обновленным. Это — Камчатка, Байкал и Горный Алтай.

Композитор Григорий Гладков и художник Константин Мирошник поздравили Николая Дроздова с днем рождения

А пока Константин Мирошник готовится к путешествию на автомобиле с Николаем Николаевичем и Татьяной Петровной: маршрут Москва — Анапа. Планируют делать остановки в местах «стихийного» скопления мусора, который оставляют проезжающие на машинах, поэтому назвали поездку экологическое путешествие по России — хотят обратить внимание, где и как люди нарушают элементарные правила, не берегут окружающий мир. Это — ближайшие планы на лето.

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