В США разгорелся скандал из-за «летающего Белого Дома»: что не так с новым роскошным самолетом Трампа

Трамп назвал самолет «летающим Белым Домом» Фото: REUTERS.

В Вашингтоне кипят страсти вокруг только что состоявшегося ввода в эксплуатацию нового президентского самолета Дональда Трампа. Представив воздушное судно публике на специальной церемонии в ангаре со свежепокрашенным «виновником торжества», Трамп назвал его «летающим Белым Домом». Да еще и «самым роскошным самолетом в мире».

Но эта лексика ярмарочного зазывалы, столь характерная для Трампа, здесь была явно не к месту. Ведь самолет этот… не совсем американский. С мая прошлого года, когда Трамп объявил о своем решении принять в дар от эмира Катара побывавший в монаршьем употреблении самолет Boeing 747-8, стоящий как минимум $400 миллионов, это его решение пресса и оппозиция критиковали по двум причинам. Во-первых, не смахивает ли на взятку ситуация, когда президент самой богатой страны мира принимает такой дорогой подарок от иностранного монарха, когда Конституция США запрещает любые такие дары чиновникам от иностранцев? Во-вторых, не слишком ли роскошен этот «первый самолет американских ВВС» (Airforce One по-английски) для государства, где традиционно считается, что траты налогоплательщиков на содержание чиновников должны быть минимальными?

Трамп с гордостью представил самолет публике Фото: REUTERS.

С первых таких вопросов, заданных еще в мае 2025, Трамп называл их авторов «лузерами». А конституцию он ловко обошел: подарок, мол, не ему, а военно-воздушным силам США, на которые после доставки самолета в Америку легла работа по модернизации воздушного судна и навеске на него средств защиты – на случай покушений. Ну и самый убийственный аргумент у Трампа был весьма нелестным для американской самолетостроительной компании «Боинг»: оказалось, Трамп еще в свой первый президентский срок заказал ей вместо устаревших лайнеров, возивших еще чету Клинтонов в 1990-е, два новеньких Boeing 747-8 самой современной модификации, но отечественная фирма потребовала за свою работу $3,9 миллиарда! Да еще и затянула отгрузку товара, два борта едва ли были бы готовы даже к концу нынешнего срока 47-го президента США. В итоге Трамп принял в десять раз более дешевый (всего $400 миллионов) дар эмира Катара.

Впрочем, своей нескромностью Трамп всё же подставил себя под дополнительные удары критики уже сегодня.

«Когда вы это увидите, вы не поверите – такое высокое качество отделки деревом ценных пород, уровень материалов, надежности двигателей, - расхваливал Трамп своё новое средство передвижения репортерам. – Спасибо эмиру Катара!» А в утешение налогоплательщикам Трамп сообщил, что намерен прокатиться на новом лайнере в американский национальный праздник – день независимости 4 июля. За такое деньги отдать, конечно, не жалко.

Дар от эмира Катара стоит не меньше 400 миллионов долларов Фото: REUTERS.

Вряд ли эта ситуация обрадует и главного спонсора проекта – эмира Катара. Он, похоже, рассчитывал за такой свой подарок на какие-то милости Трампа: скажем, инсайдерскую информацию о новых войнах. Но Трамп напал на Иран 28 февраля этого года, посовещавшись, похоже, лишь с ничего ему не дарившим израильским премьером Нетаньяху. В итоге Иран ответил ракетными ударами – в том числе по считающемуся союзником Америки эмирату Катар. Бедный эмират истратил множество своих ракет ПВО и все равно не смог уберечь свой аэропорт от разрушения иранскими ударами. Мир с Ираном Трамп тоже заключил без согласования со щедрым эмиром – правда, по последним данным, в субботу Иран вновь закрыл Ормузский пролив, еще раз ударив по доходам вывозящего через это «узкое горлышко» свою нефть Катару.

Вот и дари после такого подарки миллиардерам в президентских креслах.

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