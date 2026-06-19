Разбавлять уран в Иране придется пять лет: для этого надо строить сложнейшую установку

Разбавление высокообогащенного урана в Иране займет от двух до пяти лет. Фото: QQMinh88/Shutterstock/Fotodom

Дональд Трамп назвал два главных достижения в сделке США с Ираном: открытие Ормузского пролива и то, что Исламская республика никогда не будет обладать ядерным оружием.

Первое «достижение» уже под вопросом: сегодняшние переговоры американцев с иранцами в Женеве сорвались из-за бомбежек Израилем Ливана, израильские войска не собираются оттуда уходить, не исключена новая блокировка Ормуза.

А что со вторым?

Главная опасность, по мнению американцев - около 400 кило обогащенного до 60% урана (хотя Трамп не раз утверждал, будто после ударов в июне прошлого года по иранским ядерным объектам они превратились в пыль), из которых можно сделать десяток ядерных бомб - если обогатить уран до 90%.

Поэтому в мирном меморандуме сказано: обогащенный уран разбавят на месте под надзором МАГАТЭ. О том, что это за процедура, мы побеседовали с Владимиром Кузнецовым, бывшим начальником инспекции по надзору за ядерной и радиационной безопасностью Госатомнадзора СССР.

Дональд Трамп назвал два главных достижения в сделке США с Ираном. Фото: REUTERS.

ПРИДЕТСЯ СТРОИТЬ СЛОЖНЕЙШИЙ КОМПЛЕКС

– Процесс разбавления урана называется «разубоживание», - объясняет Владимир Кузнецов. – Метод давно известен и уже применялся на практике.

Достаточно вспомнить соглашение 1993 года между Россией и США. Тогда речь шла о переработке не менее 500 тонн нашего высокообогащенного урана в низкообогащенный для атомных электростанций американцев.

Программа была рассчитана на двадцать лет и успешно завершилась в 2013 году. В ее рамках в США поставили 14 тысяч тонн урана.

Технически процесс выглядит гораздо сложней, чем может показаться по слову «разбавление». Установка по разубоживанию урана выглядит как сложный закрытый промышленный комплекс из труб, резервуаров, измерительных приборов.

- И сколько надо строить такую систему?

- От двух до пяти лет. Возможно, финансировать это будут американцы.

Металлический высокообогащенный уран либо растворяют в азотной кислоте, либо переводят в газообразный гексафторид урана. Затем этот материал смешивают в строго определенной пропорции с природным, обедненным или регенерированным ураном.

На каждом этапе должен быть жесткий контроль. Берут пробы, проводят анализ. Чтобы не просто снизить концентрацию, а сделать это так, чтобы материал утратил оружейные свойства, но сохранил пригодность для использования в качестве топлива для атомных станций.

Металлический высокообогащенный уран либо растворяют в азотной кислоте, либо переводят в газообразный гексафторид урана. Фото: STRINGER Image/Shutterstock/Fotodom

В РОССИИ ЭТО ЗАНЯЛО БЫ ПОЛГОДА

– То есть Иран мог бы использовать это топливо на АЭС «Бушер»?

– В теории - да. Но здесь возникает важный момент. АЭС «Бушер» работает на топливе, которое поставляет «Росатом». Собственного производства топлива у Ирана нет. Поэтому идея передать высокообогащенный уран России выглядела бы вполне логичной, но почему-то этот вариант ушел в тень.

Для России с нашими технологиями процедура разбавления заняла бы примерно полгода. Но у Ирана таких технологий нет.

Производство ядерного топлива – это одна из самых сложных технологий. Есть три столпа атомной станции: проект, оборудование и топливо. Не хотят отдавать России – могли бы рассматривать Китай. У китайцев есть нужные мощности. Но ядерно-топливный цикл – это история не про отдельный завод и не про несколько центрифуг. Это длинная и очень сложная цепочка.

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