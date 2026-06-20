Федеральный канцлер Германии Фридрих Мерц поделился знаниями об истории России. Фото: REUTERS.

Не может не вызвать удивления, с какой готовностью Европа позволила руководить собой не просто тупым, а по-настоящему необразованным и умственно отсталым особям, которые не перестают буквально ошеломлять людей, имеющих хотя бы среднее образование. И это та Европа, которая дала миру столько ученых, философов, гениальных творцов в литературе и музыке, в конце концов, даже политиков. Борис Джонсон, Лиз Трасс, Анналена Бербок, Кая Каллас – это лишь самые запомнившиеся своими скандальными, убогими и фейковыми высказываниями.

Вспомним, Лиз, например, отказалась признавать суверенитет России над Воронежской и Ростовской областями. Анналена нашла государства за сотни тысяч км. от Германии, хотя длина экватора 40 тысяч километров, развернулась «на 360 градусов». Про эталонную тупость Каи Каллас, которую ряд стран-членов ЕС хотят сместить с поста главы европейской дипломатии или ликвидировать саму эту должность, и говорить нечего. Одно ее высказывание про нападения России в прошлом веке на 19 стран, на некоторые – по нескольку раз, ни одна из которых в отношении России агрессии не предпринимала, стоит всех остальных.

Но сейчас у эстонки Каи появился очень сильный конкурент – федеральный канцлер Германии Фридрих Мерц.

- Позвольте мне процитировать одного из участников нашей сегодняшней встречи, который, на мой взгляд, совершенно справедливо заметил с исторической точки зрения, - заявил он в своем выступлении на недавнем саммите «Большой семерки» и ударился в альтернативную историю. - Россия всегда была сильна в обороне и в отражении атак, однако на протяжении своей истории она никогда не добивалась значительных успехов в ведении агрессивных войн, то есть в достижении успеха наступательными действиями.

Мерц нелепыми заявлениями переплюнул даже Кайю Каллас Фото: REUTERS.

Дядю Фридриха понять можно – у него до сих пор болит попа от того, что его дедушка и папаша натерпелись от Красной Армии. Дедушка Йозеф Пауль Совиньи, будучи мэром городка в Западной Германии, хоть и не понял в зону советской оккупации, но вот погоны СА, где он был обершарфюрером, ему пришлось снять. А папаша Фридриха Иоахим Мерц служил офицером в Вермахте и не понаслышке знал, как Красная Армия не наступала на Восточном фронте. Если бы канцлер в детстве лучше читал учебники по истории или хотя бы расспросил своего папаню, он бы не нес такую ахинею.

Попробуем ликвидировать провалы исторической памяти канцлера ФРГ. Только в 1944-м году Красная Армия предприняла не менее десяти стратегических наступлений, которые получили название «Десять сталинских ударов». Фридрих может начать разгибать пальцы: Ленинградско-Новгородская операция, Днепровско-Карпатская операция, Одесская и Крымская операции, Выборгско-Петрозаводская операция, Белорусская операция, Львовско-Сандомирская операция, Ясско-Кишинёвская операция, Прибалтийская операция, Восточно-Карпатская и Белградская операции, Петсамо-Киркенесская операция. Все они закончились победами и триумфом советских войск. А Белорусская, как операция «Багратион», до сих пор изучаются в военных академиях всех стран.

Или хер Мерц считает, что во всех них Красная Армия исключительно оборонялась? Кстати, до всех них было наступление, которое закончило Сталинградскую битву. В Берлине фюрер то плакал, то рвал и метал, а по всей Германии объявляли траур.

И вот так вот, не предприняв ни одного наступления, а исключительно обороняясь, Красная армия провела в январе-феврале 1945-го Висло-Одерскую операцию, а потом завершила войну в результате Берлинской операции в самом что ни на есть логове зверя. Ау, Фридрих, как там мозги, не закипели еще от собственной интеллектуальной несостоятельности? Ведь только законченный дебил может считать, что только в обороне Красная Армия дошла до Берлина. А потом еще разгромила Квантунскую армию Японии за считанные дни. Кстати, Фридрих, пока есть возможность, выпиши себе учителей, пусть они тебе расскажут, сколько раз русская армия, вообще, брала Берлин и становилась там на постой. А сколько - немецкая Москву? Может, что-то прояснится в голове. Хотя, конечно, если честно, то понимаю, что вряд ли.

Хорошо все-таки, что среди наших врагов есть откровенные дебилы. С другой стороны, умные не стали бы влезать во всю эту историю на стороне бандеровцев.

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