Нашли спустя 30 лет: неизданная песня Виктора Цоя все это время была у его подруги

Утраченную песню Виктора Цоя «Дети минут» нашли через 30 лет в Швеции. Фото: пересъемка из семейного архива/Тимур ХАНОВ

В молодости она приезжала к своему отцу в Ленинград. Отец был генеральным консулом Швеции в СССР. В один из визитов в 1988-м Сара познакомилась с Цоем. Они общались, Саре удалось записать песню «Дети минут» на квартирнике у барабанщика «Кино» Георгия Гурьянова.

Как рассказал коллекционер и архивист Сергей Чубраев, эту песню Виктор Цой пел только в узком кругу друзей и других музыкантов. Он не исполнял её на концертах и не записывал в студии — не хотел обидеть коллег, которые упоминались в тексте.

Почти 30 лет кассета с голосом Цоя лежала в домашнем архиве Сары Океррен. По каким-то личным причинам владелица решила её обнародовать. Услышать песню Цоя поклонники музыканта смогут 21 июня в его день рождения.

Всё, что связано с Виктором Цоем по-прежнему представляет большой интерес для его поклонников и для коллекционеров. Когда вдруг находится что-то из его личных вещей, эти вещи продают за бешеные деньги на аукционах. Культовый музыкант.

Так 8 лет назад на аукционе в Москве продали паспорт Виктора Цоя и его телефонную книжку. Паспорт Цой получил в 1979 году, когда ему было 16 лет. Документ ушел с молотка за 9 миллионов рублей.

Телефонную книжку Цоя купили за три миллиона. Рукопись песни «Хочу перемен» - за 3,6 миллиона. Шведка Сара Океррен может обогатиться, если захочет продать кассету с голосом музыканта.

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