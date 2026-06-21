Двухмиллионная армия тех, кто бережет и спасает: Онищенко призвал не обижать медиков в угоду броскости и яркости

День медицинского работника в России ежегодно отмечается в третье воскресенье июня. Фото: Cryptographer/Shutterstock/Fotodom

…- Здравствуйте, доктор! Это Радио «Комсомольская правда», Александр Гамов, помощник академика Онищенко, Героя Труда Донецкой народной республики.

- Здравствуй.

- Геннадий Григорьевич, я, прежде всего, хочу поздравить вас с Днем медицинского работника. Потому что это наш общий праздник – и вас, наших врачей, докторов, и нас, ваших пациентов! Спасибо большое, что вы нам помогаете, врачуете нас, облагораживаете, делаете здоровее, интеллигентнее, красивее, умнее – я вот себя, например, так чувствую. А как у вас настроение сегодня?

- Ровное.

- Понятно. Я вам отправил свой материал, который сделал на основе праздничного приветствия медикам Владимира Владимировича Путина.

- Спасибо.

Геннадий Онищенко поздравил всех причастных с Днем медицинского работника Фото: Оксана ЗУЙКО. Перейти в Фотобанк КП

- Оно появилось в полночь, ну, видимо, с учетом того, что наши медики круглосуточно работают. Наверное, президент это имел в виду – то, что наша медицина круглосуточная.

- Да, наверное.

- Вот мне только сейчас эта мысль пришла в голову. Скажите, а сколько у нас ваших коллег трудится? Хотя, может быть, слово какое-то казенное. Тогда - так: сколько у нас в России людей в белых халатах?

- Свое служение, по данным Росстата, в 2023-м… Ну, цифра немножко уменьшается, было почти… Да не почти, а 760 тысяч врачей и где-то порядка полутора миллионов средних медицинских работников.

Но не надо забывать, что в системе здравоохранения, тем более, современной, когда у нас технологическая вооруженность койки возрастает, это показатель такой казенный есть, - приводит слова Онищенко KP.RU.

- Расшифруйте, пожалуйста.

- Это когда появляется все больше и больше медицинских приборов, диагностического оборудования.

Если раньше мы обходились только рентген-аппаратами, то сегодня это и КТ, и МРТ… Это очень дорогостоющая, очень технологическая аппаратура. И радиофармпрепаратами пользуются уже в нарастающем количестве. А это тоже высокие технологии, которые и на безопасность, и на эффективность работают.

Но не надо забывать, что медицина - это не только медсанчасти… Я бы так сказал, что поликлиники и больницы – это уже та линия фронта в борьбе за здоровье человека, которая подчищает огрехи в профилактике.

- Ах, вот так, да?

- Чем больше и лучше профилактическое направление в здравоохранении, тем меньше люди в менее тяжелом состояниии обращаются за медицинской помощью.

Поэтому сегодня медицина очень близка, очень эффективно развивающаяся… не буду называть - отрасли. Но это - эффективно развивающаяся…

- Сфера, может быть?

- Ну, деятельность врачей, благородная деятельность - на обеспечение здоровой, плодотворной, творческой жизни человека… Начиная от его даже не рождения, а - начала зарождения и на всех этапах его жизни… Детства, активной деятельности, в том числе, включая и все стадии возраста. Поэтому недаром то обращение президента, о котором ты сказал, оно было в этом году такое проникновенное, душевное, без всяких там выкладок…

А именно - это обращение к человеку, который посвятил себя высокой цели – служению людям. И то служение, которое возложили на себя мои коллеги, которое требует и огромной отдачи, и ответственного отношения к тому святому долгу…

И, конечно же, подчеркнуто, что это - кропотливый и повседневный труд наших врачей и медицинских работников.

И, конечно же, тех, кто им помогает – это и биологи, потому что генетика у нас сейчас пришла в медицину и все больше и больше завоевывает себе места.

Это и инженеры, это и физики, это и младший медицинский персонал, который обеспечивает комфорт в огромном количестве стационаров, поликлиник, научно-исследовательских лабораторий.

Поэтому всех - с праздником! Всем здоровья, удачи и чтобы вам всегда способствовало и сопутствовало благословение Божье… Потому что, принимая на себя сан врача, человек не может не обращаться к высшим силам. С праздником!

- Мы присоединяемся и будем стараться как можно меньше обращаться к врачам. То есть, будем слушаться их..

- Не обижать – самое главное.

- Никогда. Мы их любим.

- Да, в угоду, так сказать, броскости, яркости, незаслуженно не обижать. Это более чем двухмиллионная уникальная армия медицинских работников.

- Спасибо большое, доктор! С праздником!

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