В минувшие выходные люди могли наблюдать Солнцестояние - момент, когда светило удалилось на максимальное угловое расстояние от небесного экватора в сторону севера. Фото: Pixel-Shot/Shutterstock/Fotodom

В минувшие выходные, почти в полдень по московскому времени, Солнце удалилось на максимальное угловое расстояние от небесного экватора в сторону севера. Солнцестояние. По странной прихоти ученых, этот момент считается началом астрономического лета, хотя на самом деле это – макушка лета, дальше день будет только сокращаться. А что на этом фоне с нашими «любимыми» магнитными бурями? Заглянем в прогноз космической погоды от Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН.

В ЧЕМ СУТЬ МАГНИТНЫХ БУРЬ

Хотя Солнце стоит высоко, и ультрафиолетовый индекс может быть очень высоким, особенно в горах, это никак не связано с собственно солнечной активностью.

Видимое излучение Солнца, как и его ультрафиолетовая компонента, хотя и колеблются, но очень незначительно. То же самое Солнце, с такой же яркостью сияло нашим предкам, и будет сиять нашим потомкам. Колебания же ультрафиолетового индекса, о котором мы вспомнили, зависит больше от состояния атмосферы. Атмосфера неплохо поглощает ультрафиолет, дальний участок спектра полностью, но также частично и ближний. Если Солнце высоко, или по ряду причин поглощение поменьше, индекс высокий.

Ультрафиолет относится к электромагнитному излучению, как радиоволны, как видимый свет. Причина же магнитных бурь лежит в ионизированных (то есть электрически заряженных) облаках плазмы, которые выбрасывает Солнце. Ионизация, то есть восприимчивость к электромагнитному полю, происходит, когда в веществе атом теряет один или несколько электронов. Тогда сами электроны отвечают за отрицательный заряд, «ободранный» же атом становится положительным.

Видимое излучение Солнца, как и его ультрафиолетовая компонента, хотя и колеблются, но очень незначительно. Фото: Artsiom P/Shutterstock/Fotodom

Оказавшись в окрестностях Земли, плазма взаимодействует с магнитным полем нашей планеты. В этом и есть суть магнитных бурь. Если бы у Земли не было магнитного поля, не было бы и бурь. Но упомянутая плазма просто врезалась бы во все живое, и ничего живого бы не было.

МАГНИТНЫЕ БУРИ ПО ДНЯМ И ЧАСАМ

Возможно, этот выпуск прогноза магнитных бурь станет уникальным.

Мы отмечали, что на прошлой неделе царили тишь да гладь. В самом деле, ни в субботу, ни в воскресенье магнитных бурь не было. Но не будет их и всю будущую неделю.

Более того, предварительный прогноз, составленный Лабораторией аж до конца июля, не дает ни единой магнитной бури вообще. Это не описка – июля, то есть на полтора месяца вперед.

Возможно, Солнце решило уйти на летние каникулы? Да и нам пора.

КАК ВЛИЯЮТ МАГНИТНЫЕ БУРИ НА ЗДОРОВЬЕ

Лето – благодатная пора, которая, однако же, таит в себе некоторые опасности. Легко перегреться, получить ожог кожи упомянутым ультрафиолетом, наконец, отравиться.

Зато в целом более высокий иммунитет организма делает нашу чувствительность к магнитным бурям существенно ниже. Иными словами, бури нас на какое-то время перестают интересовать. А тут так получается, что их и нету. Как все удачно совпало.

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