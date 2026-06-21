В парке приключений «Дримвуд» на Алтае открыли летний сезон

Фото: Сбер

В парке «Дримвуд» всесезонного курорта Сбера «Манжерок» открылся летний сезон. В пресс-службе банка рассказали, что в первый день работы площадку посетили около четырех тысяч гостей. Приезжали как из Республики Алтай и Алтайского края, так и из других регионов страны — Свердловской области, Москвы, Санкт-Петербурга.

Открывала сезон развлекательная программа: концерты, спектакли, выступления фокусников, огненное шоу, музыка и танцы. Среди ярких моментов дня — мультимедийное представление «Легенда о Белом Марале». Создатели шоу вдохновлялись алтайскими сказаниями. День завершил праздничный салют.

Фото: Сбер

— Все, что сделано в парке «Дримвуд», — для детей и взрослых, которые любят приключения. Именно открытие таких мест нас вдохновляет, большое счастье видеть радость на лицах детей. Уверен, что парк обретет своих постоянных поклонников и станет популярным среди семей со всей России, — рассказала Президент, Председатель Правления Сбербанка Герман Греф.

По прогнозам владельцев, за год локация примет свыше 150 тысяч гостей. Парк занимает площадь в 10 га. На ней расположены семь аттракционов (экстремальные и более спокойные, для самых маленьких), тематические пространства, аркадные игры, интерактивные представления, мастер-классы, магазин сувениров и гастрономические зоны. Есть тематическая зона с аттракционами, которые создавали совместно со студией «Союзмультфильм».

Фото: Сбер

— Наше сотрудничество с курортом «Манжерок» позволило создать в реальности волшебное пространство, которое объединяет поколения с помощью анимации и знакомых героев, — прокомментировала Председатель Совета директоров киностудии «Союзмультфильм» Юлиана Слащёва.

Центральный символ парка — 32-метровая скульптура «Голова Белого Марала». Образ позаимствован в культуре народов Алтая. Вечером скульптура служит площадкой для мультимедийного шоу.

Фото: Сбер

— Увидеть сегодня улыбки тысяч людей со всей страны — главная награда за наш труд. Сегодня было яркое открытие, но впереди нас ждет еще очень большая работа. К концу лета мы запустим новые аттракционы, которые подарят гостям более экстремальные эмоции, — поделилась генеральный директор парка Людмила Кузнецова.