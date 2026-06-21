Свадьба Сафонова, падение Диброва в ночном клубе, приговор Митрошиной и прощание с Плетневой: главные события шоу-бизнеса

Вратарь ПСЖ и сборной России Матвей Сафонов с супругой, блогером Мариной Кондратюк Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Минувшая неделя получилась насыщенной на самые разные события. Вратарь сборной России Матвей Сафонов наконец сыграл долгожданную свадьбу с Мариной Кондратюк, блогер Александра Митрошина услышала приговор по громкому делу об «отмывании» денег, а певица SABI неожиданно раскрыла неприятные подробности сотрудничества с Мией Бойкой. Не обошлось и без скандалов в соцсетях: Настасья Самбурская публично вступилась за JONY.

Матвей Сафонов устроил свадьбу через полтора года после росписи

Вратарь ПСЖ и сборной России Матвей Сафонов вместе с супругой, блогером Мариной Кондратюк, показали кадры со свадебного торжества, которое состоялось спустя полтора года после официальной регистрации брака. Оказалось, что все это время пара готовила большой праздник для родных и друзей. Для мероприятия выбрали необычный дресс-код: гости были одеты в черное, а сами молодожены появились в белом.

«Хоть и роспись была полтора года назад, нам очень хотелось организовать достойное событие, чтобы оно запомнилось не только нам, но и тем, кто присутствовал на празднике. Было очень круто. Мы счастливы оттого, как все прошло», — поделился футболист.

Бывшая подруга «сдала» Мию Бойку

Mia Boyka Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Неожиданное продолжение получила история дружбы Мии Бойки и исполнительницы SABI. Еще недавно артистки вместе исполняли хит «Базовый минимум», а теперь между ними, судя по всему, пробежала черная кошка. SABI, она же Сабина Мамедова, призналась, что сотрудничество с коллегой оставило у нее неоднозначные впечатления. При этом раскрывать детали конфликта певица отказалась, намекнув, что это может навредить карьере Бойки.

«С ней действительно тяжело работать, мы очень разные люди. Были моменты у нас в личных взаимоотношениях, что мне не нравилось, как она себя вела или как она вела наше сотрудничество с ней, как оно проходило. Мне не нравилось. Некрасиво. Я бы так не делала», — заявила артистка.

При этом SABI подчеркнула, что считает Мию талантливой исполнительницей, но методы работы коллеги назвала неправильными. «Она действительно классно поет, кстати. У нее хороший голос, она классно поет. И то, что она на сцене, — это заслуженно. Но как она ведет эту игру в шоу-бизнесе — это неправильно. Это не по-человечески, так нельзя», — отметила певица.

Настасья Самбурская вступилась за JONY

Настасья Самбурская Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Еще один конфликт разгорелся уже в соцсетях. Настасья Самбурская резко раскритиковала девушку, которая решила похвастаться якобы личной перепиской с певцом JONY. Пользовательница опубликовала видео с сообщениями от артиста и сопроводила его подписью о том, что получить сообщение от JONY практически невозможно. Однако вместо поддержки получила жесткий ответ от Самбурской.

«Настолько низкая самооценка? Больше ничем за всю жизнь не отличилась? Личные переписки зачем выкладывать?» — возмутилась актриса. После этого Самбурская продолжила публичную отповедь, обвинив девушку в попытке заработать популярность на имени исполнителя. Сам JONY на скандал пока никак не отреагировал.

Александра Митрошина избежала реального срока

Александра Митрошина. Фото: Сергей Карпухин/ТАСС

18 июня завершилось одно из самых обсуждаемых дел среди российских блогеров. Тверской суд Москвы вынес приговор Александре Митрошиной. Блогера признали виновной в легализации денежных средств и назначили три года условно, а также штраф в размере 900 тысяч рублей. Речь идет о более чем 115 миллионах рублей, которые, по версии следствия, были использованы для покупки недвижимости.

До оглашения приговора многие ожидали более сурового решения суда. Сама Митрошина приехала на заседание с вещами, не исключая, что ее могут взять под стражу прямо в зале суда. Однако в итоге блогер покинула суд почти свободным человеком. «Поеду домой отдыхать. Надо разобраться, что делать с браслетом на ноге», — сказала она после заседания.

В Москве простились с актрисой Татьяной Плетневой

Актриса Татьяна Плетнева Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

На неделе состоялось прощание с актрисой Татьяной Плетневой, известной по сериалам «Кухня», «Интерны», «След», «СашаТаня» и «Склифосовский». Артистка скончалась в возрасте 48 лет после борьбы с раком печени. Проститься с ней пришли родные, друзья, коллеги и поклонники. После церемонии в ритуальном зале морга ГКБ имени Иноземцева состоялось отпевание в храме, а затем актрису похоронили на Ново-Богородском кладбище.

Родные ранее сообщали, что последние месяцы Плетнева боролась не только с тяжелой болезнью, но и с бюрократическими сложностями, связанными с лечением. Несмотря на то что Татьяна чаще появлялась в эпизодических ролях, зрители хорошо запомнили ее по десяткам популярных проектов. Последние годы актриса продолжала активно сниматься и практически не рассказывала о своем диагнозе.

Дмитрий Дибров попал в больницу после падения в клубе

Дмитрий Дибров Фото: Борис КУДРЯВОВ. Перейти в Фотобанк КП

Неожиданным поводом для обсуждений в конце недели стал Дмитрий Дибров. Телеведущий потерял равновесие и упал с лестницы во время вечеринки в одном из московских клубов. После инцидента 66-летнего шоумена госпитализировали. По данным KP.RU, у Диброва диагностировали сотрясение головного мозга, а также ссадины на лбу и носу. О состоянии телеведущего рассказала его бывшая супруга Полина Диброва. «К сожалению, я не знаю точных диагнозов, которые поставили Диме, но точно знаю, что сейчас он в Боткинской больнице, и за ним наблюдают профессионалы. Тревожусь ужасно», — сообщила она KP.RU. По предварительной информации, серьезных переломов удалось избежать, однако несколько дней Дмитрию придется провести под наблюдением врачей.

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