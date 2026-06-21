Есть средства, которые выжигают всю электронику врага: эксперт объяснил, как защитить Крым

После нескольких недель постоянных налетов дронов на трассу Новороссия боевиками был нанесен удар по Керченской паромной переправе. Фото: REUTERS.

ВСУ продолжают попытки «обрубить» общение Крыма с Большой землей. После нескольких недель постоянных налетов дронов на трассу Новороссия боевиками был нанесен удар по Керченской паромной переправе. Пришлось вновь перекрывать движение по Крымскому мосту.

На Радио «Комсомольская правда» говорили с Алексеем Леонковым, военным аналитиком журнала «Наша оборона».

- Появилась информация, что для защиты трассы «Новороссия» от украинских дронов, которые наводятся через Starlink, наши бойцы начали применять новые комплексы.

- Да, это РЭБ «Волна», «Купол», «Гарант». Одна установка покрывает около 20 квадратных километров. Протяженность трассы более четырехсот километров.

- То есть, комплексов нужно несколько десятков - а мы сможем их быстро сделать?

- Как показывает практика СВО, одним комплексом РЭБ задача защиты не решается. Все нужно делать в комплексе. Если бы РЭБы защищали от всего, то у нас бы, например, не появились бы мобильные огневые группы, не появились бы дроны-перехватчики.

Как показывает практика СВО, одним комплексом РЭБ задача защиты не решается. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

- То есть, РЭБ снимает опасность частично?

- Нужно понимать, что сейчас Украина получает высокотехнологичные беспилотники. Часть из них идет по такой программе, когда будут использовать навигационные средства. То есть, такой БПЛА сможет на определенном участке выступать как автономная единица.

- На которые средства РЭБ не действуют?

- Нет. И если мы вспомним беспилотники, которые летают на оптоволокне, то комплексы РЭБ против них тоже бесполезны. Да, сейчас стараются обезопасить ту трассу, на которых эти средства ранее не ставились. Но, я думаю, что решение даст временный эффект. А потом начнется все по новой.

- Противник поменяет тактику?

- Именно. Все эти тактики борьбы с беспилотниками – это борьба с последствиями.

В борьбу с беспилотниками вступают мобильные огневые группы. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

- А что более эффективно?

- Бить по тем местам, где эти беспилотники собираются. Но самое главное — по местам, где они производятся. Что проще: сбить 10 тысяч дронов или поразить 500 предприятий, где их изготавливают? Предприятие никуда не убежит, а с БПЛА нужно еще потрудиться, чтобы его сбить. Поэтому все атаки, которые идут со стороны Украины против наших граждан, а теперь и против граждан Беларуси, они вынуждают нас переходить к более радикальным решениям.

- Что уже сейчас надо сделать для защиты критически важных артерий?

- Есть два пути. Один – это производство и сборочные единицы и совершенствование средств противовоздушной обороны. Те же самые РЭБ - они же работают, в основном, на разрыв связи между оператором и дроном. И когда появились оптоволоконные беспилотники, выяснилось, что РЭБ на них не действует. Но есть другие средства радиоэлектронного подавления, которые действуют по принципу электромагнитного импульса. Они создают определенное силовое поле в фокусе определенной площади и размера. И если туда залетает беспилотник, то вся электроника, которая на нем есть, приходит в полную негодность.

- У нас эти системы есть?

- Экспериментальные образцы я видел еще до СВО. И после воздействия этого аппарата беспилотник приходил в полную негодность. Думаю, над этим работают. Надеюсь, что серийное их производство снимет большинство проблем.