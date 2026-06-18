Киев бросает на штурм «гиен войны»: смогут ли ВСУ заменить треть личного состава на передовой иностранными наемниками

В планах Киева заполнить от трети до половины должностей в штурмовых и в пехотных подразделениях ВСУ иностранными наемниками. Фото: REUTERS.

Министр обороны Украины Михаил Федоров заявил о решительных планах Киева заполнить от трети до половины должностей в штурмовых и в пехотных подразделениях ВСУ иностранными наемниками. К этому привлекут, в том числе, частные рекрутинговые кампании.

На Радио «Комсомольская правда» обсудили тему с военным аналитиком журнала «Наша оборона» Алексеем Леонковым.

- Означает ли это прямое признание серьезных трудностей с набором бойцов для ВСУ — и как это скажется на фронте прямо сейчас?

- Киев пытается заморозить боевые действия. Остановить наше продвижение любыми средствами. Теперь вот эти 30-40% наемников, которые они хотят найти. Ну, давайте прикинем, что у них на линии боевого соприкосновения.

- И что там у них?

- По одним данным, 600 тысяч человек у ВСУ там находится. Некоторые называли 500 тысяч бойцов. Если 40% от этого они должны срочно найти – это же, как минимум, 200 тысяч штыков.

- Но западные наемники не очень любят воевать в окопах?

- Они любят воевать в отдалении. Получать хорошие деньги - и оставаться в живых.

- Однако на СВО ситуация для легионеров, мягко говоря, другая?

- В общем, да, и, например, колумбийские наемники это быстро распознали. Они рассказали всему миру, что, когда они на Украину приезжают, им денег сразу не платят, а погибают их соплеменники довольно быстро. При том их украинское командование не жалеет от слова совсем.

- Не лучшая реклама.

- Ну да. Но есть так называемые подконтрольные террористические организации. Им все равно, кого убивать. Они не жалеют своих боевиков. И, скорее всего, именно такие наемники и пойдут сейчас в ВСУ.

- Это ресурс, который можно восполнять довольно долго?

- Конечно. Они могут быть из сирийских беженцев, имевших опыт боев. Они могут быть из Африки, где постоянные конфликты. Киев будет стараться нагрести ту самую живую силу, которая должна будет проводить определенные боевые операции – да хотя бы сидеть в обороне и вести беспокоящий огонь.

- Как их распознать?

- По почерку. Населенные пункты, которые они как бы должны защищать, подвергаются геноциду. Уходя, они пытаются уничтожить максимально всех гражданских, которые там остаются. Это четкий признак террористических наемников, которые сейчас идут на службу в ВСУ за деньги. Это такие гиены войны. Им все равно, где и против кого воевать. Главное – чтобы было сыто и платили деньги. Если повезет, то остаться в живых - они не раз сталкивались с такими рисками.

- Это не самые квалифицированные бойцы для штурмовых подразделений?

- Разумеется, нет, именно таких у Украины жуткий дефицит. Они уже пробовали туда направлять специалистов из смежных родов войск, которые как бы не задействованы в боях. Например, из авиации техсостав. Или из флота - тоже технический состав. Но эти обученные, дорогие специалисты, не показали удаль молодецкую.

- Против наших штурмовых подразделений они выстоять не могут?

- Нет. Последние штурмы показывают, что контактный бой всегда заканчивается для них проигрышем. Как сказал один командир подразделения - либо смерть, либо плен.

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