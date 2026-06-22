Дикое лунное вино: как французское шампанское попало к Королеву и Брежневу в разгар холодной войны

В Музее космонавтики, что в Москве, у метро ВДНХ, есть необычный экспонат – бутылка шампанского. Фото: Пресс-служба Музея космонавтики

В Музее космонавтики, что в Москве, у метро ВДНХ, есть необычный экспонат – бутылка шампанского. Потрясенные скафандрами, приборами и космическими аппаратами, большинство посетителей проходят мимо. А зря. За этим неожиданным артефактом кроется захватывающая история открытия человеком обратной стороны Луны. Распутать тайны этой истории сайту KP.RU помог заместитель директора Музея космонавтики по научной работе Вячеслав Климентов.

Заместитель директора Музея космонавтики по научной работе Вячеслав Климентов. Фото: Пресс-служба Музея космонавтики

ГОРЯЧИЙ СПОР ВО ФРАНЦИИ

Конец 1950-х, Франция. Винодел Анри Мэр собрал приятелей, чтобы отведать вино нового урожая. Все тогда бредили космосом. И винодел с друзьями не были исключением. Ведь СССР только что, в 1957 году, запустил на орбиту первый спутник. Разговор зашел о покорении Вселенной. И уж как повернулась беседа, никто не припомнит, но Анри вдруг стал жарко доказывать: никто никогда не увидит обратную сторону Луны.

- У винодела нашлись оппоненты, заявившие, что в мире нет ничего невозможного. Тогда разгорячённый Анри заявил, что подарит тысячу бутылок французского шампанского из своих погребов человеку, который первым сможет увидеть ту часть Луны, которая скрыта от землян. При этом Анри Мэр был уверен, что ничем не рискует, - рассказывал KP.RU Вячеслав Климентов.

Но прошло всего ничего, и 4 октября 1959 года с космодрома Байконур в СССР стартовала автоматическая станция «Луна-3». Она впервые облетела Луну, и 7 октября передала на Землю изображение невидимой с Земли обратной стороны Луны.

- Французу пришлось признать, что пари он проиграл и должен вручить обещанное шампанское, - продолжает наш эксперт.

Забегая вперед: Анри сдержал слово. И все-таки что-то сказочное в этой истории есть. Анри не астроном и не физик, а винодел, человек сугубо земной, и вдруг «влип» в космическую дискуссию. С чего бы?

Французский винодел проиграл, ему пришлось отправить шампанское в далекий СССР. Фото: Пресс-служба Музея космонавтики

ГЕНИЙ РЕКЛАМЫ

В этой истории фигура Анри Мэра остается в тени. Был такой чудак, да и все дела. А зря, в его личности – ключ.

Анри родился в 1917 году в семье потомственных (с 1632 года) виноделов. Когда вошел в возраст, понял: былая слава семейного бизнеса позади. Дела шли из рук вон плохо. «Но я все исправлю!» - заявил он.

Молодой Анри погрузился в старинные записи, лежавшие пыльной, никогда не читанной, стопкой бумаг на чердаке древнего родового дома. И обнаружил потрясающую вещь. Оказывается, его предки раз за разом повторяли одну и ту же ошибку. Чтобы сохранить природную игристость напитка, они разливали вино по бутылкам еще до того, как оно перестанет бродить. Но бутылки в XVII-XIX веке были плохи, стекло хрупкое, они взрывались. На полях тетради пращур Анри в досаде написал: «Какое-то дикое вино».

Вот оно! Анри заявляет, что его род производит некое особое, «безумное вино» (Vin fou), и начинает рекламировать «бешеный напиток». Оказывается, Анри прирожденный маркетолог. Он все делает правильно. В 1952 году в культовом парижском ресторане La Tour d’Argent (“Серебряная башня”) с видом на Нотр-Дам он сооружает стену, почти застенок, в котором, как дикий зверь, хранится необузданное вино. Делая особую мину («месье, вы рискуете»), официант отправляется за загородку, там «сражается с драконом» и наконец выносит клиенту «опасное» шампанское. Успех оглушительный.

Если бы только это. Анри договаривается с тысячью (хотя кто проверял) кораблями, плывущими в разные страны. На каждой оставляет бутылку. Потом – забирает. И в присутствии прессы дегустирует. Как повлияло на шампанское то, что оно побывало в Бразилии? Есть ли в ней терпкие нотки Амазонки? Отличается ли оно от тех бутылок, что плавали в Ледовитый океан?

Именно в эти годы ему приходит в голову «выйти за пределы Земли». Сомнений нет: «спор друзей» был хорошей постановкой, затеянной ради рекламы.

Музей космонавтики. Фото: Пресс-служба Музея космонавтики

НЕОБЫЧНЫЙ ГРУЗ

Анри (он скончался в 2003 году – наш современник!) утверждал, что поспорил тем вечером непосредственно с советским консулом.

Так или иначе, 7 октября 1959 года пробил его час. Рекламная кампания стартовала – и заключалась она в том, как именно Анри собирается передать приз в далекий Советский Союз.

Задача не банальна. Холодная война в разгаре. От всего «советского» на Западе шарахаются, «железный занавес» незыблем. Сама мысль о том, чтобы отправить тысячу (вспомним ту тысячу, что плавала на кораблях – он любил это число) бутылок в СССР пьянит не хуже шампанского.

- Но кто первым увидел снимки обратной стороны Луны и где найти этого человека? Анри Мэр обратился в посольство СССР во Франции. Там посоветовали написать в Академию наук СССР. Анри нашел адрес и отправил туда шампанское с просьбой вручить «первооткрывателю, - рассказывает Вячеслав Климентов.

Отправил почтой. Груз дошел в целости. Несмотря на «занавесы», почта работала.

ВОТ ТАК НОВЫЙ ГОД

Вообразите предновогоднюю Москву: декабрь 1959 года. В здание Академии наук, с украшенными к Новому году кабинетами и коридорами, доставили увесистую (мягко сказано) посылку. Наверное, все сбежались посмотреть на диковинный груз. Но что делать дальше?

Вопрос решал сам президент Академии наук СССР Александр Несмеянов.

- Он распорядился передать шампанское в ОКБ-1, коллектив которого занимался разработкой космической станции «Луна-3». Главный конструктор Сергей Королёв лично раздал шампанское сотрудникам, принимавшим активное участие в организации полёта станции «Луна-3», - говорит Вячеслав Климентов.

Дальше – легенда. Верно ли, что посылка пришла точно к Новому году? Выходит, Анри знал, что русские отмечают именно Новый год (не Рождество), и любят пить шампанское. Знал, и как-то организовал все точно к времени. И конструктор Борис Черток, и секретарь Сергея Королева Антонина Злотникова уверяют, что Сергей Павлович презентовал коллективу нежданный сувенир именно 31 декабря 1959 года. Ну француз, ну мастер пиара.

Говорят, что французское шампанское отведал лично Леонид Брежнев. Мол, Королев ему бутылку принес, вместе и откупорили. Хотя Леонид Ильич возглавил страну в 1964-м, за «космос» и раньше отвечал именно он, и вся история выглядит правдоподобной. Вот только фактов нет. Может, и выпили, может, и нет.

Главный конструктор Сергей Королёв лично раздал шампанское сотрудникам, принимавшим активное участие в организации полёта станции «Луна-3». Фото: Пресс-служба Музея космонавтики

СОХРАНИЛАСЬ ОДНА - НО ПУСТАЯ

Что дальше? Ну, выпили, и все, наверное?

- Спустя много лет дочь Сергея Королёва, Наталия Сергеевна, узнала об этой истории и решила найти хотя бы одну бутылку. Бывший секретарь Сергея Павловича Антонина Злотникова радостно сообщила, что у неё сохранилась одна бутылка того самого шампанского. Так в семью Королёвых попала одна из тысячи выигранных бутылок шампанского. Правда, пустая… - делится деталями Вячеслав Климентов.

Отметим, что Антонина Злотникова получила бутылку лично из рук Сергея Королева – это факт.

И вот Наталия Сергеевна решила эту реликвию подарить Музею космонавтики. Подарила, и рассказала историю, которую сотрудники музея записали слово в слово. В ней Наталия Сергеевна утверждает, что да, Анри заключил пари лично с советским консулом. Видимо, именно таким это событие осталась в памяти соратников Сергея Королева.

- Впоследствии удалось найти самого винодела, и мои сыновья со своими дочерями, моими внучками, побывали у него в гостях. А в 2005 году дочь Анри Мэра, Мари Кристин Тарби-Мэр, приехала в Москву и посетила мой домашний музей, - пишет Наталия Сергеевна.

Фото: Пресс-служба Музея космонавтики

БЛЕСТЯЩЕЕ НАСЛЕДСТВО

Наследники Анри Мэра продолжают вести дела в его духе. Так, в 2006 году, уже после кончины Анри, 20 тысяч бутылок красного вина погрузили на корабль и отправили в кругосветное путешествие. Оно продлилось 83 дня (почти как у Жюля Верна). Когда судно прибыло в порт, лучшие специалисты пробовали и рассказывали неискушенной публике, что конкретно принесла «энергия дальних стран» каждой бутылке.

Это была дань памяти Анри Мэру – и еще одна блестящая рекламная акция.

… А вдруг у кого-то хранится еще одна бутылка того «лунного» шампанского, и - непочатая? Все может быть. В этой истории еще остались загадки.

КСТАТИ

Тайна обратной стороны

Еще греки понимали, что Луна – шар, стало быть, у нее есть невидимая сторона. После открытий Галилея в XVII веке, который установил, что Луна – «планета», напоминающая в чем-то Землю, вопрос встал с особой остротой. Многие в XVII-XIX веках были уверены, что на обратной стороне – впадина, в ней скопился воздух, и там обитают селениты (от слова «Селена» - Луна). Советская станция “Луна-3” сделала невозможное. Достаточно сказать, что пленку пришлось автоматически проявить прямо в космосе, «отсканировать» телекамерой и строка за строкой послать на Землю. Это трудно даже для нашего времени. И да, обратная сторона оказалась особенной. На ней почти нет «морей», темных, залитых базальтом, равнин. Отчего так, планетологи думают до сих пор.

ЭТО ИНТЕРЕСНО

Многие уверены, что обратная сторона Луны всегда темная. Общее заблуждение разделяла, вероятно, великая группа Pink Floyd, во всяком случае, их знаменитый альбом называется именно «Темная сторона Луны». Но это не так. Там точно так же день сменяет ночь, как на видимой части лунного диска. Однако, оттуда почти не видно Земли. Почти – потому что Луна слегка покачивается вокруг своей оси. Из-за этого мы с Земли видим не половину Луны, а 60%. Правда, в таком неудобном ракурсе, что составить карту этих мест оказалось возможным лишь из космоса.