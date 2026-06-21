Не договорились: Иран покинул переговоры с США в Швейцарии

Начавшиеся в воскресенье в швейцарском Бюргенштоке американо-иранские переговоры прерваны после шести часов острых дискуссий. Фото: REUTERS.

Начавшиеся в воскресенье в швейцарском Бюргенштоке американо-иранские переговоры прерваны после шести часов острых дискуссий. Иранское агентство Tasnim сообщило, что делегация Исламской республики, возглавляемая председателем меджлиса Мохаммадом Багер Галибафом и главой МИД Аббасом Аракчи ушла из-за стола в знак протеста против угроз президента США Дональда Трампа.

В интервью Fox News Трамп потребовал от Тегерана «немедленно заставить свои подконтрольные силы в Ливане прекратить создавать проблемы». «В противном случае мы очень больно ударим по Ирану - как в прошлый раз, только еще сильнее», - не скрывал Дональд. Он не исключил, что Штаты могут захватить Ормузский пролив и взимать пошлины за его использование. «США станут ангелом-хранителем Ормузского пролива и всего Ближнего Востока,- поведал президент. - Мы будем забирать 20% нефти, которая проходит через пролив, в счет компенсации расходов на проведенную операцию (против Ирана. - Ред.)».

Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи пожимает руку премьер-министру Пакистана Шехбазу Шарифу. От церемонии рукопожатия с представителями США иранцы отказались. Фото: REUTERS.

Журналист Fox News Трей Ингст, бравший интервью рассказал, что Трамп созвонился с членами иранской делегации в Швейцарии и предупредил их: «Закроете Ормуз - и у вас не будет страны. Вы даже не вернетесь в свою чертову страну!». «Я их разнесу в пух и прах, если они не пойдут на сделку», - сказал Ингсту хозяин Белого дома. Терпеть такое иранцы, понятное дело, не стали и свернули переговоры, подчеркнув что в первом пункте меморандума о взаимопонимании, подписанного сторонами 19 июня, предусмотрена недопустимость взаимных угроз.

Встреча в Бюргенштоке вообще не задалась с самого начала. Глава американской делегации вице-президент США Джей Ди Вэнс (в ее состав также входят зять Трампа Джаред Кушнер и спецпредставитель Стивен Уиткофф) с широкой улыбкой на лице пошел было здороваться с иранскими коллегами, но нарвался на вежливый отказ. Члены делегации Ирана проигнорировали церемонию рукопожатий и совместную фотосессию перед началом мероприятия. «Иранская делегация, выступая против демонстративного и медийного шоу США, заявила своим условием вывод журналистов и сосредоточение на практическом выполнении соглашений», - говорится в сообщении Tasnim. После этого Вэнс быстро объявил, что переговоры будут носить технический характер и пройдут в закрытом от прессы формате.

Вице-президент США Джей Ди Вэнс Фото: REUTERS.

Американцы утверждали, что в первую очередь будут обсуждаться перспективы достижения прогресса в переговорах по ядерной программе Ирана и прекращения огня в Ливане. Однако из Тегерана ответили, что ядерный вопрос не является частью первого раунда переговоров. А между тем израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху заявил, что не собирается выводить войска с юга Ливана и сохранит там «зону безопасности».

Иранцы сообщили, что у них нет намерения продолжать переговоры в Швейцарии. Ближайшие сутки-двое покажут, удалось ли все же выйти на компромисс, или на Ближнем Востоке вновь начнут рваться ракеты и бомбы.

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