Переговоры между США и Ираном, которые должны были пройти сегодня на швейцарском курорте Бюргеншток, неожиданно сорвались. Фото: nau2018/Shutterstock/Fotodom

Переговоры между США и Ираном, которые должны были пройти сегодня на швейцарском курорте Бюргеншток, неожиданно сорвались. В Белом доме подтвердили: вице-президент США Джей Ди Вэнс, который должен был возглавить американскую делегацию, в Швейцарию не полетит.

Нефть на этом фоне снова начала дорожать - после подписания Трампом и президентом Ирана Пезешкианом мирного меморандума цена барреля Brent, опустившаяся было до $78, подскочила до $80. Что же случилось?

Вице-президент США Джей Ди Вэнс, который должен был возглавить американскую делегацию, в Швейцарию не полетел. Фото: IMAGO/Aaron Schwartz / Pool via/www.imago-images.de/Global Look Press

НЕОЖИДАННЫЙ СРЫВ

Отмена встречи оказалась неожиданной даже для тех, кто непосредственно занимался ее подготовкой. К этому моменту в Швейцарию уже прибыли десятки чиновников Белого дома, сотрудники, отвечавшие за организацию процесса и журналисты. В меморандуме было прописано, что на дальнейшие мирные переговоры отводится 60 дней, и все, казалось, шло к тому, что этот процесс стартует сегодня.

Вашингтон высказался об отмене переговоров туманно: мол, планы еще надо согласовать, и вообще, эта «логистика никогда не была простой или предсказуемой»

А вот иранское агентство Tasnim сообщило: Тегеран хочет сперва увидеть подтверждение обязательств со стороны США по меморандуму, а уже затем переходить к встречам по существу.

Похоже, именно здесь процесс и начал буксовать - хотя некоторые пункты меморандума начали работать практически сразу. Спустя несколько часов после сделки через Ормузский пролив пошли танкеры. Центральное командование США сообщило: блокада с иранских портов снята. А Джей Ди Вэнс порадовался: за ночь через пролив перевезли 12,5 млн баррелей нефти – максимум с начала войны.

«СЖЕЧЬ ЛИВАН ДОТЛА»

По данным CNN, камнем преткновения стали новые удары Израиля по Ливану (там действует «Хезболла», поддерживающая Иран). Погибли как минимум 18 человек.

Премьер Биньямин Нетаньяху заявил, что армия страны не будет уходить из южной части Ливана «ради безопасности» приграничных израильских поселений. А министр нацбезопасности Бен Гвир и вовсе написал в соцсети: «За каждую слезинку израильской матери должны пролить тысячу слезинок ливанских матерей. Весь Ливан должен сгореть дотла».

То есть в Тель-Авиве вовсе не намерены воспринимать гнев Трампа, который вчера транслировал Джей Ди Вэнс, сказавший: израильтяне не должны торпедировать сделку, пора им «проснуться и ощутить реальность» - ведь Штаты их единственный сильный союзник.

Между тем в самом первом пункте меморандума говорится про то, что территориальная целостность Ливана должна быть обеспечена, а его обстрелы - прекращены.

По данным CNN, камнем преткновения стали новые удары Израиля по Ливану. Фото: REUTERS.

ТРАМПУ НУЖНА ПАУЗА?

Ведущий научный сотрудник Центра арабских и исламских исследований Института востоковедения РАН Борис Долгов поясняет:

– Причины отмены переговоров, на мой взгляд, две. Первая связана с внутренней ситуацией в США. Белый дом так и не смог добиться от Ирана ключевых уступок – полного отказа от ядерной программы, ракетного потенциала…

Это понимают политические противники Трампа. В ноябре американцам предстоят выборы в Конгресс, и давление на президента будет только усиливаться. Поэтому Трампу и его команде нужна пауза, нужно пересобраться и понять, как действовать дальше.

Вторая причина, действительно, связана с Израилем. Сегодня ночью он наносил удары по Ливану, объясняя это атаками по объектам «Хезболлы». И произошло это уже после подписания меморандума между США и Ираном, когда переговоры еще даже не были официально отменены.

Поэтому я думаю, что Трампу предстоит еще очень долгий путь, если он действительно хочет завершить конфликт. На новую масштабную военную кампанию против Ирана он, скорее всего, уже не пойдет. Но точечные удары, локальные операции и различные провокации я бы пока со счетов не сбрасывал.

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