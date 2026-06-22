Ирина Розанова в мире миллиардеров: какие сериалы посмотреть на этой неделе

Ирина Розанова. Фото: СТС

Центральные каналы на этой неделе продолжают показ своих хитов. На Первом – премьерный военный детектив «Аллигатор» (16+, по будням в 22.00) российско-казахстанского производства. Майор контрразведки Стариков (Павел Трубинер) и следователь-криминалист Турчин (Александр Мохов) продолжают борьбу с бандитизмом и немецкими шпионами в Астане 1943 года. В роли бывшей возлюбленной Старикова – восхитительная Ольга Ломоносова.

На «России» идет новый сезон остросюжетного детектива «Загляни ему в голову» (16+, по будням в 21.30). Психиатр и криминалист в одном флаконе (Кирилл Жандаров) снова помогает раскрывать самые тяжкие преступления, используя свои необычные методы. Правда, теперь у него новый напарник Полукаров (Илья Любимов) и новый друг, бывший ранее врагом, - журналистка Дарья Драпова (Дарья Урсуляк). А еще дар «заглядывать в голову», оказывается, передался дочери главного героя…

Павел Трубинер. Фото: Первый канал

НТВ продолжает сериал «Леший» (16+, по будням в 22:00) про бывшего оперативника Гранина, ставшего инспектором по охране леса, но не забывшего свои умения искать и находить (не без помощи овчарки!) опасных преступников.

На ТНТ Антон Богданов и Юлия Топольницкая пытаются сохранить семью в условиях ремонта, кризисов, проблем с бизнесом и хаоса в продолжении комедии «Второй брак» (16+, по будням в 20.00). Кстати, на этом же канале в субботу в 18.30 новое шоу «Игра вслепую» (16+), в котором звезды будут угадывать голоса своих коллег, ведущий - Алексей Воробьев.

На СТС телепремьера детектива «Престиж» (16+, с 23 июня в 16:00). Жизнь элитного коттеджного поселка всколыхнуло убийство няни. Расследованием занимается опытная следователь Елизавета Егоровна (Ирина Розанова), под подозрение которой попадают все – и богатые жители, и их прислуга.

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