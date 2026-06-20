Фотовыставка, посвященная благотворительным проектам Церкви, открылась в Музеоне

Фото: «Церковь помогает»

Открытие фотовыставки «Церковь помогает» состоялось на днях в Парке искусств «Музеон». На снимках запечатлены моменты проектов Церкви, посвященных помощи нуждающимся — бездомным, зависимым, тяжелобольным детям-сиротам и взрослым с инвалидностью, одиноким старикам, трудным подросткам и др. Кроме того, на выставке представлена помощь добровольцев Патриаршей гуманитарной миссии, об этом рассказывают Открытые НКО.

- Мы хотим показать, что есть такая жизнь, когда один человек выбирает помогать другому. Не просто посочувствовать, поддержать словом, но сделать конкретное дело, – отметил председатель Синодального отдела по благотворительности протоиерей Михаил Потокин.

Кстати, это уже третья экспозиция Синодального отдела по благотворительности в Парке Горького. В прошлом году выставка была посвящена помощи добровольцев мирным жителям на Донбассе.

- На выставке собираются люди вне зависимости от степени воцерковленности. И она объединяет всех. Становится общей платформой, напоминающей о необходимости творить добро, –добавила директор Центра исследований гражданского общества и некоммерческого сектора ВШЭ Ирина Мерсиянова.

Перед открытием собравшиеся смогли посетить мини-концерт - профессиональный скрипач Александр Демидов исполнил несколько музыкальных композиций.

Напомним, что сегодня Русская Православная Церковь – один из крупнейших негосударственных организаторов социальной помощи в России. Среди церковных проектов помощи приюты для бездомных, центры для зависимых, приюты для одиноких мам, проекты для людей с инвалидностью, центры гуманитарной помощи и многое другое. Церковь помогает не только в крупных городах, но и в небольших населенных пунктах. Многие церковные инициативы стали примерами для создания аналогичных государственных служб, а некоторые проекты до сих пор остаются уникальными для страны.

СПРАВКА

Выставка «Церковь помогает» расположена в парке искусств «Музеон» рядом со зданием Новой Третьяковки (улица Крымский вал, земельный участок 2).

Все социальное служение Русской Православной Церкви координирует Синодальный отдел по благотворительности. В 2026 году Отделу исполняется 35 лет. Поддержать церковную благотворительность можно на сайте.