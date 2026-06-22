Волочкова могла стать инвалидом: балерина рассказала о своей тяжелой победе

Анастасия Волочкова перенесла сложную операцию Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети.

В начале года 50-летняя Анастасия Волочкова перенесла сложную операцию по замене тазобедренного сустава из-за коксартроза (дегенеративное заболевание, при котором истончается и разрушается суставной хрящ, — прим. Ред.). Когда балерина поняла, что у нее начала отказывать левая нога, то она отправилась в Германию, чтобы провести хирургическое вмешательство.

«Если я своим сказала, что я больше не могу, значит это все, кранты», — ранее описывала ситуацию с ногой Волочкова.

Немецкую клинику ей посоветовал известный спортсмен Алексей Ягудин. Операцию звезде русского балета делали два профессора. Артистке поменяли стершиеся компоненты тазобедренного сустава на механические. А вот восстановление, как это часто бывает, было не самым легким. Анастасия слишком быстро вернулась к тренировкам, и в результате швы разошлись. Потребовалось повторное хирургическое вмешательство. Врачи даже пугали балерину тем, что осложнения после операции могут привести к инвалидности.

С момента хирургического вмешательства прошло почти четыре месяца, и, кажется, Анастасия окончательно вернулась в рабочий строй. Несмотря на неутешительные прогнозы медиков, балерине удалось восстановиться. О чем она сама рассказала KP.RU.

Врачи пугали балерину тем, что осложнения после операции могут привести к инвалидности. Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети.

«Это моя победа над собой. Мне сделали операцию по замене сустава 3,5 месяца назад, и я не знала, что будет дальше. Но мне важно было выйти на сцену, и, вопреки всем запретам немецких профессоров, которые меня оперировали — не прошло и двух недель, как я вернулась к репетициям. За почти три месяца у меня было уже 18 концертов, куда я приглашаю всех бесплатно. И каждое поднятие моей оперированной ножки — для меня победа над собой. Для меня это собственный подвиг», — поделилась с KP.RU Анастасия Волочкова.

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