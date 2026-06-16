Волочкова готовится стать бабушкой: "Я так счастлива за свою дочку!"

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Анастасия Волочкова на днях побывала в Санкт-Петербурге, где живут ее самые близкие люди. Балерина навестила маму и папу. а также повидалась с дочерью Аришей и зятем Никитой Григоряном.
Анастасия Волочкова рассказала, что по зову души отправилась в Санкт-Петербург. Артистке очень хотелось проведать родителей и встретиться с дочерью Ариадной.
Наследница балерины с мужем Никитой Григоряном после свадьбы живет в Северной столице. Девушка выбрала закрытый образ жизни. Она учится в Высшей школе экономики и, по словам знакомых, полностью погружена в учебу, преподает французский и английский языки.
Фото: Личная страница героя публикации в соцсети.
Анастасия, прибыв в город своего детства, остановилась в квартире мамы Тамары Антоновны. А на утро туда приехала Ариша со своим супругом.
Волочкова рассказала, что ее дочь и зять ездят на мотоцикле. От избытка чувств танцовщица даже примерила на себя роль бабушки.
Фото: Личная страница героя публикации в соцсети.
"Мы общались. Я так счастлива за свою дочку!.. Я представляю, когда стану бабушкой, как это будет прекрасно! Верю, что Ариша родит самого прекрасного ребенка на Земле", - цитирует Woman.ru Анастасию.
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