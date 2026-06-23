Не учи, а показывай: Cекрет дорожной грамоты для ребенка и взрослого

Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Начнем с родителей

Личный пример - самый эффективный «прием» на дороге. Ребенок совершено точно не усвоит ни одного правила дорожного движения, если будет регулярно видеть, как родители перебегают дорогу на красный сигнал светофора или вовсе - игнорируют дорожные знаки и разметку для пешеходов на проезжей части. Неверно заложенная установка, пусть и не намеренно, сыграет с несовершеннолетним пешеходом злую шутку: взрослый покажет ошибочный сценарий поведения, убедив, что ситуация вполне допустима.

При совместном переходе дороги обязательно научите ребенка, что держать вы его должны за запястье, а не за ладонь - она легко выскользнет. До 10-11 лет не отпускайте руку на переходе. На собственную одежду и на одежду ребенка обязательно прикрепите световозвращающие элементы - они очень стильные и понравятся даже самым заядлым модникам. В сумерках без него водитель видит пешехода с 30 метров, с ним - со 130 - эти цифры лучше постараться объяснить, если ребенку уже больше 10 лет. Можно даже вместе нарисовать яркий, понятный график с разъяснением, что такое тормозной путь.

Отдельно - про старшее поколение. Дедушки и бабушки нередко у проезжей части ведут себя так, «как привыкли». С таким стилем поведения они - опасные «попутчики» для ребенка. С пожилыми родственниками надо провести разъяснительную беседу - напомнить, как изменился транспортный поток, какие скоростные возможности появились у современных машин и пр.

Папа может

Когда родитель садится за руль, его поведение на дороге ребёнок сканирует ещё внимательнее. Выезжая из двора, вы должны каждый раз включать поворотник, перед пешеходным переходом - сбрасывать скорость и останавливаться, когда пешеход подходит к краю тротуара. Никогда не сигналить и не ругаться с другими участниками движения на глазах у сына или дочки. Для ребенка вы - эталон. Если вы позволяете себе при парковке встать на тротуар или на «зебру», то и он через несколько лет, сев за руль или просто переходя дорогу, подумает: «А почему нет? Папа же так делал».

Инспекторы ДПС часто приводят один и тот же пример. Дети из семей, где правила дорожного движения соблюдаются автоматически - на уровне чистки зубов, - попадают в автоаварии кратно реже. Алгоритм, который взрослые вбили не лекциями, а каждодневным действием, срабатывает на 100 процентов.

Официально

«Правило для любого взрослого - единственное и безальтернативное - хотите, чтобы ребенок не нарушал правила дорожного движения - сами демонстрируйте ему исключительно правопослушное поведение на дороге. Всех родителей призываем даже совсем малышей обучать разнице между сигналами светофора, объяснять значения дорожных знаков, связанных с передвижением пешеходов, обращать внимание детей на верные сценарии поведения на дороге. Эффективно работает проговаривание при совместном переходе проезжей части последовательности действий. Постарайтесь, чтобы все они носили характер четкого алгоритма, так ребенку проще будет все это запомнить и практически использовать», - говорит начальник отдела пропаганды Госавтоинспекции МВД России Сергей Хранцкевич.

Материал создан в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения» национального проекта «Инфраструктура для жизни».