Фото: REUTERS.
Премьер-министр Великобритании Кир Стармер официально объявил о своей отставке в понедельник, 22 июня 2026 года. С трагическим лицом «еле сдерживал слезы», - написала местная пресса) политик вышел к журналистам на Даунинг-стрит и дрожащим голосом зачитал «прощальное» обращение».
Это уже четвертая подобная сцена за последние пять лет: так же бесславно с поста уходили предшественники Стармера, начиная с вдохновителя украинского конфликта Бориса Джонсона. Кстати, отставку сэру Киру накануне напророчил президент США Дональд Трамп, прямо написавший об этом в соцсети.
Голосуя за лейбористов в 2024 году после 14-летнего правления консерваторов, британцы надеялись хоть на какие-то изменения к лучшему. И ничего не получили.
Говоря о причинах отставки Стармера, Трамп написал: тот так и не решил вопрос с нелегальными мигрантами и энергетикой, запретив выдачу новых лицензий на разведку и бурение на нефтяном шельфе Северного моря.
Но мы-то с вами понимаем, что причины гораздо глубже. Чем больше Лондон раскручивает маховик конфликта на Украине, тем сильнее страдает мировая экономика — включая, естественно, британскую.
Непосредственной причиной отставки Стармера стали провальные результаты лейбористов на местных выборах 7 мая.
Экономический спад привел к резкому падению рейтингов премьера и его партии. Сейчас его работу не одобряют 79% британцев). Стармера стали называть самым непопулярным премьером в истории Британии.
Фото: REUTERS.
Кир Стармер вступил в должность 5 июля 2024 года после победы лейбористов на всеобщих выборах.
На время, пока не будет сформировано следующее правительство, он остается и.о. премьера, но при этом Стармер уточнил: он больше не будет баллотироваться на пост лидера Лейбористской партии.
Фото: REUTERS.
Нового лидера партии и правительства определит Национальный исполнительный комитет лейбористов, приём заявок от кандидатов начнется 9 июля и будет продолжаться до конца парламентских каникул.
Уже ясно, кто кандидат номер один – бывший мэр Манчестера Энди Бернем. «Бернем по опросам пользуется поддержкой 35 процентов британцев, а это по нынешним временам всеобщего разочарования в политиках очень много», - комментирует ситуацию KP.RU глава Центра британских исследований Института Европы РАН Елена Ананьева.
Фото: REUTERS.
Эксперт допускает, что до голосования внутри партии может и не дойти – как очевидно наиболее сильный кандидат Бернем будет «коронован», то есть назначен лидером Лейбористской партии и премьером без дополнительных процедур.
Энди Бернем — не меньший русофоб, чем Стармер. Например, он всячески призывал не проводить в РФ чемпионат мира по футболу 2018 года.
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