«Зеленский даже в туалет ходит с британским спецназом»: Что стоит за воинственной риторикой Украины в отношении Беларуси

Владимир Зеленский Фото: REUTERS.

Зеленский повторяет угрозы в адрес Беларуси, в адрес лидера страны. Руководитель Украины требует от северного соседа за неделю убрать вышки, которые, по его словам, используются для наведения российских беспилотников по объектам в незалежной. Из самой Беларуси на украинские выпады пока что отвечают спокойно. Но что будет дальше?

На Радио «Комсомольская правда» говорили с главою Центра белорусских и прибалтийских исследований Института Европы РАН Николаем Межевичем.

ПОСЛУ ЗАЯВИЛИ ПРОТЕСТ

- Как может ответить Минск — и рискнет ли Киев атаковать соседей?

- Официальная позиция республики Беларусь заявлена. Посол Украины был вызван в МИД Беларуси. Ему заявлен протест. Все необходимые заявления сделаны. Были консультации между Москвой и Минском. Что будет дальше? Конечно, республика Беларусь и ее народ, ее президент сделают все, чтобы в прямой конфликт республика не входила.

- Белорусы продолжают нам помогать?

- Да, во многих важных вопросах. В это же время Украине помогают 35-40 государств. Прямыми поставками, финансированием. Украина вообще воюет по доверенности - в отличие от России. На чужие деньги, чужим оружием, но используя, в основном, своих солдат.

- Потому ее на эту роль и позвали?

- Да. А Беларусь, конечно, так себя позиционировать не может.

ХАТЫНЬ НЕ ЗАБЫТА

- Зеленский, угрожая, не помнит историю?

- Я бы обратил внимание – 22 июня день памяти не только у нас, но и у белорусов. Если Зеленский считает, что народ Беларуси забыл, что было с советской Белоруссией в годы Великой Отечественной, он неправ. Если он думает, что народ Беларуси забыл, кто сжег Хатынь, а ее сожгли украинские националисты – то в республике все всё помнят. И в отличие от Зеленского, который даже пописать ходит с британским спецназом, Лукашенко, когда надо, берет самое дорогое, что у него есть – сына и автомат – и выходит навстречу опасности. И я бы на месте Зеленского не стал злить белорусов. Хотя у него, похоже, особого выбора не было. Это не его в чистом виде решение.

22 июня 2026 года. Митинг-реквием у монумента "Мужество" в мемориальном комплексе "Брестская крепость-герой" в 85-ю годовщину начала Великой Отечественной войны. Фото: Максим Малиновский/ТАСС

ПОНТЫ ОТ ИСПУГА

- А не кажется ли вам, что все эти понты с «атакой на Беларусь» - они как раз для того, чтобы соседи не ввязались в этот конфликт? То есть, ждут эффекта обратного?

- Когда звучит угроза ударить по сотням военных целей на территории республики Беларусь - это что, так переговоры ведутся? До безумного выступления Зеленского выступал спокойно Лукашенко. Даже напомнил, что его корни с северо-восточных регионов Украины. Максимально примирительно выступил. Но получил в ответ то, что получил. Если бы у Киева было желание нормально поговорить, то всегда можно было найти возможность это сделать в тишине. Вместо этого в гопницкой манере сделано дерзкое заявление.

ПОЛЬСКИЙ ГОВОРОК

- И не только в адрес Минска?

- Про переговорные способности Зеленского говорит и ситуация с Варшавой.

- Президент Польши Навроцкий лишил Зеленского Ордена Белого Орла.

- Да, за героизацию Киевом деятелей Украинской повстанческой армии*. И тут же этот самый орден вернули Польше бывшие главы Украины – Кучма, Ющенко, Порошенко**. То есть, они все солидаризируются с перезахоронением приспешников Гитлера и с героизацией УПА*.

- Перезахоронение укронацистов под Киевом – полная деградация режима?

- Это да. А вот с орденами ситуация просто великолепная. У Киева ведь была возможность промолчать. Тихо вернуть орден самого Зеленского. Вместо этого начался процесс массовой отправки наград обратно в Польшу. И что, поляки будут спокойно терпеть такую демонстрацию?

- Может, и будут - они же главный хаб поставок оружия на Украину, а это живые деньги.

- Да, многие годы в Варшаве доминировала политика проукраинская. Но когда соседняя страна так кидается Белыми Орлами, а это высший орден крупной европейской страны, то у проукраинского политикума не то что руки связаны, у него язык отрезан.

Глава Центра белорусских и прибалтийских исследований Института Европы РАН Николай Межевич Фото: Личный архив.

НЕ ВЗВЕСИЛИ ВОЗМОЖНОСТЕЙ

- Польша после Германии, наверное, активнее всех помогала Украине. И наибольше количество украинцев, кроме ФРГ, сейчас живут в безопасности в Польше - это не волнует Зеленского?

- Не волнует. Возвращаясь к белорусским сюжетам. Там же 1300 километров добавочной линии фронта. Понятно, что у республики Беларусь не так много возможностей ее плотно защищать. Но и у Украины мало возможностей нападать.

- Это почему же?

- Через Пинские болота никто никогда не нападал. Войска всегда двигались с запада на восток или с востока на запад. А с севера на юг и с юга на север – там лишь две крупные дороги. Одна в Гомельской области и одна в Брестской.

- Но у Украины больше людей...

- Если бы мобрезервы Украины были как в Индии, или хотя бы как в Пакистане – ну да. Но у Киева мобилизационных резервов нет. Но Зеленский живет в параллельной реальности.

- «Орешник» ведь стоит в Беларуси?

- В том-то и дело. Как только одну трансляционную вышку снимут в Беларуси и не получат ответ, то дальше начнутся последующие абсурдные требования – и в Минске это понимают.

- Понимают, что рядом сумасшедшие?

- Что в Киеве деятельные сумасшедшие.

- Если «Орешник» стоит, рука белоруса не дрогнет?

- Думаю, не дрогнет. Я не знаю, ретрансляторы эти существуют как таковые, или это выдумка Зеленского?

- Если удар нанесут артиллерией или дронами по «ретранслятору», в ответ прогремит что?

- Ответ знают только два человека. Вот они посовещаются оперативно, и будет ответ. Думаю, две модели ответа выбраны. Но последний звонок перед загрузкой спецбоеприпаса всегда следует сделать.

* Организация признана в России террористической и запрещена на территории страны

** лицо, внесенное Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов