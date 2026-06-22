Киев не представляет, что его ждет: Разработчик дронов Товкач о переломе в ситуации с беспилотниками

За ночь силы ПВО уничтожили 301 дрон над Крымом, Черным, Азовским морями и другими регионами России. Фото: Александр Река / ТАСС

В прошедшие сутки на подлете к российской столице уничтожили 84 беспилотника ВСУ, сообщил мэр Сергей Собянин: «Силами ПВО только на подлете к Москве сбито 84 БПЛА. Разрушений и пострадавших нет». Всего за ночь силы ПВО уничтожили 301 дрон над Крымом, Черным, Азовским морями и другими регионами России. Об этом сообщили в Минобороны РФ

На Радио «Комсомольская правда» говорили с разработчиком БПЛА, кандидатом технических наук Сергеем Товкачом.

ЧТО ПОЛУЧИТ ЗЕЛЕНСКИЙ

- Зеленский заявил, что Киев получит дроны с дальностью полета до трех тысяч километров.

- Ну, получит. Вопрос – сколько? Нам нужны дроны-перехватчики. И нужно больше МОГов…

- О чем идет речь?

- МОГ – это мобильные огневые группы. Это мужики, которые носятся на джихад-мобилях и выскакивают в район, где идут дроны, с тем, чтобы их перехватить и сбить.

- Из пулеметов?

- Как правило, мы с пулеметами, а украинцы сбивают в основном дронами перехватчиками.

- Дроны-перехватчики и у нас есть…

- Да. Дроны-перехватчики у нас есть. Та же «Елка», «Молот» - это классные варианты. Но есть попроще. Несколько стоят на госзаказе уже. Но нужно расширять номенклатуру.

Занятия новобранцев мобильных огневых групп, Ленинградская область Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

ЧТО И КАК ВНЕДРЯЕТСЯ

- На Украине на этом отмывали миллиарды?

- Нет, они отмывали не на этом. Отмывают на крупняке. На военных закупках через Европу - в том числе, с заинтересованностью самих европейцев. Ведь все эти скандалы с Миндичем и Ермаком и их компанией - они завязаны на распиле донорских денег от европейцев.

- Но разрабатывать и внедрять новые дроны все-равно выгоднее, чем вкачивать деньги в другие виды более дорогих вооружений?

- Пять миллионов рублей – это средний чек, который нужен молодой команде разработчиков для того, чтобы построить минимальный прототип, для того, чтобы его опробовать на земле. И чтобы бойцы сказали – следует ли двигаться дальше в этом направлении?

- Не все сработают?

- Даже если из 10 проектов 9 окажется полным фуфлом, это все равно экономически выгодно. Потому что мы найдем одну изюминку, в которую дальше можно вкладывать. И уже она может прорасти фундаментальным сдвигом на фронте. Как например, в свое время стали дроны на оптоволокне. Которые, скажем, очень помогли выгнать украинских боевиков из Курской области.

КОГДА СИТУАЦИЮ СТАБИЛИЗИРУЮТ?

- В какой перспективе ситуация по противодействию вражеским дронам более-менее будет стабилизирована?

- Мое личное мнение - где-то через месяц возникнет перелом в этой ситуации. А осенью перелом будет сто процентов. Это я знаю, потому что в курсе некоторых разработок, которые ведутся с нашей стороны. И некоторых стратегических решений, которые ведутся с нашей стороны. Уверен, к осени украинцам станет очень грустно. Это сто процентов. Но наращивание, скажем, средств перехвата у нас сейчас займет месяц-полтора.

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