Похищают с улицы и отправляют на СВО: в Пензенской области распространяют слухи о принудительной мобилизации

В полиции Пензенской области опровергли новость о принудительной мобилизации Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Страшные дела творятся в Пензе и области - мужчин похищают и отправляют на спецоперацию. По крайней мере, так заявляют анонимные авторы в проукраинских пабликах. На днях они растиражировали видео очередной такой «облавы». Как выяснили журналисты «Комсомольской правды» в рамках совместного проекта с «Лапша Медиа», направленного на выявление фейков, верить подобным вбросам нельзя.

На опубликованных кадрах слышны истошные женские крики, просьбы о помощи, а также видно, как сотрудники полиции удерживают мужчину. Инцидент, действительно, имел место быть. Он зафиксирован в Пензе на улице Красной. Но никто никого не похищал и не отправлял на передовую.

«В Интернете распространяется ложная информация о якобы еще одном задержании мужчины для отправления в зону СВО. Данная публикация не соответствует действительности», - сообщили в УМВД России по региону.

В ведомстве объяснили, что 19 июня в одном из городских дворов 29-летний пьяный мужчина ругался матом в общественном месте. После неоднократных замечаний он начал вести себя агрессивно, лез в драку. Дебошира задержали и доставили в отдел полиции № 4, где составили протокол за хулиганство. После этого Первомайский районный суд Пензы назначил ему наказание в виде пяти суток административного ареста. Сейчас фигурант находится в спецприемнике городского Управления МВД.

«Также в действиях гражданина усматриваются признаки применения насилия к представителям власти. Материал будет направлен в Следственное управление СК РФ по региону для принятия процессуального решения», - добавили в полиции.

Разговоры о «принудительной мобилизации» в Пензенской области, по всей видимости, очередной ложный нарратив киевских пропагандистов. Ранее там выдали за похищение мужчин видео с обычного рейда по выявлению граждан, которые не встали вовремя на воинский учет. То есть, это просто рутинная работа военных следователей и полиции.

Правоохранители призывали пользователей соцсетей не вестись на провокации, а доверять только проверенным и официальным источникам.