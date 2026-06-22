Анне было 50 лет. Фото: соцсети

Трагически завершилась история 50-летней Анны Коростелевой на Бали. Напомним, женщина последние несколько лет жила за границей, большей частью во Вьетнаме, работала риелтором. С ней - ее любимый мужчина Игорь; также Анна все время поддерживала связь с мамой, живущей в Сочи. 2 июня Анна в тяжелом состоянии попала в больницу. Накануне она выпила два бокала вина, купленного в местном магазинчике, и, по предварительным данным, в бутылке был смертельный яд, - врачи поставили диагноз «острое отравление метанолом». Она так и не приходила в себя… Через 20 дней комы, 22 июня, Анна скончалась.

ВОПРОСЫ ПО СЛЕДСТВИЮ

Пока шла борьба за жизнь Анны Коростелевой, друзьям и родственникам было не до выяснения всех обстоятельств и расследования. Шел сбор денег на содержание в местной частной клинике (страховки у нее не было). К слову, набрать удалось 1 миллион рублей, а долг на сегодня составляет три (гарантийные документы об оплате подписывал Игорь, с него и будут взыскивать, требовать сумму).

Вино оказалось смертельно опасным. Фото: соцсети

- Если бы это случилось в России, понятны все механизмы, - говорят друзья Коростелевой. - Заявление в полицию, сдача той же бутылки вина на экспертизу и так далее. Знали бы, куда обращаться за медпомощью, в какую больницу… А тут… Аня была не транспортабельна. 15 июня в клинике сказали, что ее мозг умер. Мы настояли на КТ (компьютерная томография), но надо было получить разрешение мамы как близкого родственника, это время… Когда исследование было готово, подтвердилось, мозг женщины перестал работать. До последнего ее жизнь искусственно поддерживали аппараты, к которым она была подключена с первого дня госпитализации. И вот…

Анна жила полной жизнью. Фото: соцсети

ТЕЛО ОТПРАВЯТ НА РОДИНУ

Добиться истины необходимо для родственников Анны и близких людей - если есть виноватые, они должны понести наказание. Важный и тот момент, если трагедия действительно случилась из-за суррогата в бутылке вина, она может быть не единственной, и тогда риску подвергаются другие люди, в ноябре 2025 года от отравления крепким алкоголем на Бали умер мужчина. Месяц он провел в коме.

По регламенту, родственники, консульство могут обратиться к местным властям с просьбой провести расследование. Протокол таков, что больница обязана предоставить данные полиции, ведь здесь есть подозрение на криминальный след.

Ее возлюбленный Игорь не отходил от больничной койки. Фото: соцсети

- Мы пока знаем, что мама Ани ходила в полицию в Сочи, - говорят KP.RU друзья Коростелевой. - Но понятно, что вряд ли ей там смогут помочь, потому что все произошло в другой стране. Мы сейчас стараемся понять механизм, как надо действовать, куда обращаться, как запустить ход расследования. Бутылку и остатки вина, вроде бы, отправили на экспертизу, но все это сейчас надо уточнять. Сейчас нам предстоит решить вопросы, связанные с транспортировкой тела на родину. Рассматриваются все возможные варианты, включая кремацию, если это окажется единственным возможным решением. Сейчас тело находится в морге.

ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ:

Россиянка впала в кому после бокала вина на Бали: мать собирается продавать участок, чтобы вернуть любимую дочь к жизни

«Ани больше нет»: Умерла сочинка, выпившая пару бокалов отравленного вина на Бали

«У нас есть задолженность перед клиникой»: Умершую на Бали от отравления вином россиянку могут кремировать