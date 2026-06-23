Если в отпуске понадобилась медпомощь: как бесплатно попасть к врачу по ОМС в другом регионе

Можно ли попасть к врачу бесплатно по полису ОМС, если вы в отпуске оказались в другом регионе России? Ответы - в нашей статье. Фото: Elnur/Shutterstock/Fotodom.

«Работать с мыслями о предстоящем отдыхе куда приятнее, чем отдыхать с мыслями о предстоящей работе», — шутят в интернете. Готовясь к отпуску, мы обычно собираем аптечку с лекарствами: от головной боли, температуры и т. д. Но бывают случаи, когда одной таблеткой не обойдешься, требуется полноценная медпомощь. А детям, пожилым людям, хроническим больным рекомендуется обращаться к врачу практически при любом недомогании. Можно ли попасть к доктору бесплатно, по полису ОМС, если оказался в другом регионе? Что делать, если нужны обследования, анализы или даже госпитализация? На практике ситуации могут быть разными. Самые частые из них мы разобрали с экспертами Федерального фонда обязательного медицинского страхования (ФОМС).

Итак, читайте и запоминайте (или сохраните ссылку на текст): что важно знать о медпомощи по ОМС отпускникам, командировочным и всем остальным, кто отправляется в поездку в другой регион.

В отпуске бывают случаи, когда одной таблеткой не обойдешься, требуется полноценная медпомощь. Фото: Victoria 1/Shutterstock/Fotodom.

ОБЩИЕ ПРАВИЛА: КАК РАБОТАЕТ ПОЛИС ОМС

— Каждый застрахованный в системе ОМС имеет гарантированное право на получение медицинской помощи в любом регионе России, — подчеркивает ключевое правило председатель Федерального фонда обязательного медицинского страхования Илья Баланин. — Отказ в медицинской помощи на основании того, что полис выдан в другом субъекте страны, является прямым нарушением закона. Переоформлять полис на время отпуска не требуется: при обострении хронического заболевания или необходимости срочного медицинского вмешательства вы вправе получить экстренную и неотложную помощь независимо от места вашего нахождения.

Кроме привычной «аптечки отпускника» в поездку стоит взять свой полис ОМС — если он у вас в бумажной форме или в виде пластиковой карточки. Те, кто оформил полис нового поколения — цифровой, — могут не беспокоиться: этот формат в виде индивидуального штрих-кода, что называется, всегда с собой. Он доступен пациенту в личном кабинете мобильного приложения «Госуслуги» на смартфоне (или в ЛК на сайте «Госуслуг»).

Цифровой полис доступен пациенту в личном кабинете мобильного приложения «Госуслуги» на смартфоне. Фото: Даниил ОПАРИН. Перейти в Фотобанк КП

Как легко и быстро оформить цифровой полис, можно узнать в недавнем материале «Комсомолки».

Также в некоторых случаях может понадобиться СНИЛС — страховой номер индивидуального лицевого счета (в народе известен как номер свидетельства пенсионного страхования). Ну и, конечно, паспорт либо свидетельство о рождении для ребенка до 14 лет.

Это основной комплект документов, необходимых для получения медпомощи по ОМС при поездке в любой регион России.

Экстренная медпомощь в России оказывается незамедлительно и бесплатно. Фото: Ground Picture/Shutterstock/Fotodom.

СИТУАЦИЯ 1: НЕОБХОДИМА ЭКСТРЕННАЯ МЕДПОМОЩЬ

Этот вид медпомощи требуется пациентам при жизнеугрожающих состояниях. К таким случаям относятся:

- потеря сознания (в том числе, например, при тепловом ударе на пляже),

- сильные боли,

- тяжелые травмы,

- тяжелые отравления,

- кровотечения,

- иные опасные ситуации.

Как быть: вызвать медицинскую бригаду Скорой по номеру 103 или 112. Либо самостоятельно приехать в приемное отделение любой ближайшей больницы.

! Важно: по закону экстренная медпомощь в России оказывается незамедлительно и бесплатно, в том числе при отсутствии любых документов. Но если есть возможность, желательно предъявить паспорт или полис ОМС.

Даже в отпуске можно простыть. За медицинской помощью смело обращайтесь в ближайшую поликлинику: помощь вам окажут бесплатно. Понадобятся лишь паспорт или полис ОМС. Фото: Antonio Guillem/Shutterstock/Fotodom.

СИТУАЦИЯ 2: ТРЕБУЕТСЯ НЕОТЛОЖНАЯ МЕДПОМОЩЬ

Это ситуации, когда пациент нуждается в медицинской помощи в самое ближайшее время, но угрозы для жизни нет. Примеры таких случаев:

- обострение хронических заболеваний,

- повышение температуры тела (как правило, выше 38,5 градуса),

- резкие изменения артериального давления,

- ушибы,

- простуды и др.

Как быть: обратиться в ближайшую поликлинику. Если не знаете адреса, можно посмотреть список медицинских организаций, работающих по ОМС в том или ином регионе, населенном пункте, на сайте территориального фонда ОМС конкретного региона. Если состояние не позволяет добраться до поликлиники, можно вызвать неотложную медпомощь по номеру 103 или 112.

! Важно: для бесплатного получения такой медицинской помощи понадобятся паспорт (свидетельство о рождении ребенка) или полис ОМС. Медицинская организация не вправе отказать в предоставлении неотложной медпомощи со ссылкой, что пациент иногородний. Это прямое нарушение закона (как быстро и без лишних нервов разрешить проблему — см. ниже).

Срок ожидания оказания неотложной медицинской помощи не должен превышать двух часов с момента обращения пациента.

Если врач на приеме определит, что пациенту требуется стационарное лечение, то должен выдать направление на госпитализацию.

НА ЗАМЕТКУ

Нередкая ситуация в отпуске или командировке — обострение проблем с зубами. Имейте в виду: острая зубная боль тоже входит в перечень состояний, требующих оказания неотложной медицинской помощи. Пациент по полису вправе бесплатно обратиться в стоматологические клиники, работающие в системе ОМС, для купирования боли и других неотложных процедур, необходимых по медпоказаниям.

Зубная боль — вещь очень неприятная, тем более в отпуске. Бесплатно обратитесь в стоматологию по ОМС для снятия боли и неотложных процедур по показаниям. Фото: Luis Molinero/Shutterstock/Fotodom.

СИТУАЦИЯ 3: НУЖНА ПЛАНОВАЯ МЕДПОМОЩЬ

Это медицинская помощь, которая может быть перенесена по времени оказания на более поздний срок без существенного ухудшения состояния пациента. К ней относятся:

- диагностические исследования,

- приемы врачей узких специальностей,

- профилактические медицинские осмотры и диспансеризация,

- госпитализация при отсутствии экстренных показаний.

На практике такая медпомощь чаще всего требуется при текущем лечении хронических заболеваний.

! Как быть: чтобы получить плановую медпомощь по ОМС в другом регионе, понадобится оформить временное прикрепление к местной медицинской организации, в которой вы планируете лечиться.

Для этого потребуются:

* заявление о прикреплении на имя главврача,

* паспорт,

* полис ОМС,

* СНИЛС (при наличии),

* документ, подтверждающий факт проживания или нахождения по адресу временного пребывания. Это может быть временная регистрация, справка из дома отдыха, гостиницы и т. д.

Медицинской организации отводится четыре рабочих дня на проверку сведений и прикрепление пациента. Открепление от прежней поликлиники происходит автоматически. Вернувшись на свое постоянное место жительства, вы можете смело подать заявление о повторном прикреплении к привычной клинике. Вам не могут отказать, поскольку при смене места жительства/пребывания пациент вправе каждый раз прикрепляться к новой поликлинике либо снова к своей прежней — при возвращении.

Полис ОМС поможет вам получить бесплатную медпомощь в любом регионе России. Фото: Evgeny Atamanenko/Shutterstock/Fotodom.

БУДЬ В КУРСЕ

Что делать, если вы сталкиваетесь с трудностями

Задать все возникающие вопросы, а также сообщить о возникших сложностях с получением медпомощи по ОМС пациент может своему страховому представителю (СП). Так называют специалистов страховых медицинских организаций, оформляющих нам полисы ОМС. По закону СП отвечает за защиту интересов и прав пациента, бесплатно оказывает консультационную и организационную помощь. В том числе с 2025 года страховые представители уполномочены помогать пациентам при выезде в другие регионы.

Так что в любое время вы можете позвонить по круглосуточному телефону колл-центра своей страховой медицинской организации (найдете номер на полисе или на сайте организации), задать волнующие вас вопросы или попросить о содействии в решении возникших проблем с получением медпомощи.