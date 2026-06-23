Если в отпуске понадобилась медпомощь: как бесплатно попасть к врачу по ОМС в другом регионе

«Работать с мыслями о предстоящем отдыхе куда приятнее, чем отдыхать с мыслями о предстоящей работе», — шутят в интернете. Готовясь к отпуску, мы обычно собираем аптечку с лекарствами: от головной боли, температуры и т. д. Но бывают случаи, когда одной таблеткой не обойдешься, требуется полноценная медпомощь. А детям, пожилым людям, хроническим больным рекомендуется обращаться к врачу практически при любом недомогании. Можно ли попасть к доктору бесплатно, по полису ОМС, если оказался в другом регионе? Что делать, если нужны обследования, анализы или даже госпитализация? На практике ситуации могут быть разными. Самые частые из них мы разобрали с экспертами Федерального фонда обязательного медицинского страхования (ФОМС).
Итак, читайте и запоминайте (или сохраните ссылку на текст): что важно знать о медпомощи по ОМС отпускникам, командировочным и всем остальным, кто отправляется в поездку в другой регион.
— Каждый застрахованный в системе ОМС имеет гарантированное право на получение медицинской помощи в любом регионе России, — подчеркивает ключевое правило председатель Федерального фонда обязательного медицинского страхования Илья Баланин. — Отказ в медицинской помощи на основании того, что полис выдан в другом субъекте страны, является прямым нарушением закона. Переоформлять полис на время отпуска не требуется: при обострении хронического заболевания или необходимости срочного медицинского вмешательства вы вправе получить экстренную и неотложную помощь независимо от места вашего нахождения.
Кроме привычной «аптечки отпускника» в поездку стоит взять свой полис ОМС — если он у вас в бумажной форме или в виде пластиковой карточки. Те, кто оформил полис нового поколения — цифровой, — могут не беспокоиться: этот формат в виде индивидуального штрих-кода, что называется, всегда с собой. Он доступен пациенту в личном кабинете мобильного приложения «Госуслуги» на смартфоне (или в ЛК на сайте «Госуслуг»).
Фото: Даниил ОПАРИН. Перейти в Фотобанк КП
Как легко и быстро оформить цифровой полис, можно узнать в недавнем материале «Комсомолки».
Также в некоторых случаях может понадобиться СНИЛС — страховой номер индивидуального лицевого счета (в народе известен как номер свидетельства пенсионного страхования). Ну и, конечно, паспорт либо свидетельство о рождении для ребенка до 14 лет.
Это основной комплект документов, необходимых для получения медпомощи по ОМС при поездке в любой регион России.
Этот вид медпомощи требуется пациентам при жизнеугрожающих состояниях. К таким случаям относятся:
- потеря сознания (в том числе, например, при тепловом ударе на пляже),
- сильные боли,
- тяжелые травмы,
- тяжелые отравления,
- кровотечения,
- иные опасные ситуации.
Как быть: вызвать медицинскую бригаду Скорой по номеру 103 или 112. Либо самостоятельно приехать в приемное отделение любой ближайшей больницы.
! Важно: по закону экстренная медпомощь в России оказывается незамедлительно и бесплатно, в том числе при отсутствии любых документов. Но если есть возможность, желательно предъявить паспорт или полис ОМС.
Это ситуации, когда пациент нуждается в медицинской помощи в самое ближайшее время, но угрозы для жизни нет. Примеры таких случаев:
- обострение хронических заболеваний,
- повышение температуры тела (как правило, выше 38,5 градуса),
- резкие изменения артериального давления,
- ушибы,
- простуды и др.
Как быть: обратиться в ближайшую поликлинику. Если не знаете адреса, можно посмотреть список медицинских организаций, работающих по ОМС в том или ином регионе, населенном пункте, на сайте территориального фонда ОМС конкретного региона. Если состояние не позволяет добраться до поликлиники, можно вызвать неотложную медпомощь по номеру 103 или 112.
! Важно: для бесплатного получения такой медицинской помощи понадобятся паспорт (свидетельство о рождении ребенка) или полис ОМС. Медицинская организация не вправе отказать в предоставлении неотложной медпомощи со ссылкой, что пациент иногородний. Это прямое нарушение закона (как быстро и без лишних нервов разрешить проблему — см. ниже).
Срок ожидания оказания неотложной медицинской помощи не должен превышать двух часов с момента обращения пациента.
Если врач на приеме определит, что пациенту требуется стационарное лечение, то должен выдать направление на госпитализацию.
Нередкая ситуация в отпуске или командировке — обострение проблем с зубами. Имейте в виду: острая зубная боль тоже входит в перечень состояний, требующих оказания неотложной медицинской помощи. Пациент по полису вправе бесплатно обратиться в стоматологические клиники, работающие в системе ОМС, для купирования боли и других неотложных процедур, необходимых по медпоказаниям.
Это медицинская помощь, которая может быть перенесена по времени оказания на более поздний срок без существенного ухудшения состояния пациента. К ней относятся:
- диагностические исследования,
- приемы врачей узких специальностей,
- профилактические медицинские осмотры и диспансеризация,
- госпитализация при отсутствии экстренных показаний.
На практике такая медпомощь чаще всего требуется при текущем лечении хронических заболеваний.
! Как быть: чтобы получить плановую медпомощь по ОМС в другом регионе, понадобится оформить временное прикрепление к местной медицинской организации, в которой вы планируете лечиться.
Для этого потребуются:
* заявление о прикреплении на имя главврача,
* паспорт,
* полис ОМС,
* СНИЛС (при наличии),
* документ, подтверждающий факт проживания или нахождения по адресу временного пребывания. Это может быть временная регистрация, справка из дома отдыха, гостиницы и т. д.
Медицинской организации отводится четыре рабочих дня на проверку сведений и прикрепление пациента. Открепление от прежней поликлиники происходит автоматически. Вернувшись на свое постоянное место жительства, вы можете смело подать заявление о повторном прикреплении к привычной клинике. Вам не могут отказать, поскольку при смене места жительства/пребывания пациент вправе каждый раз прикрепляться к новой поликлинике либо снова к своей прежней — при возвращении.
БУДЬ В КУРСЕ
Задать все возникающие вопросы, а также сообщить о возникших сложностях с получением медпомощи по ОМС пациент может своему страховому представителю (СП). Так называют специалистов страховых медицинских организаций, оформляющих нам полисы ОМС. По закону СП отвечает за защиту интересов и прав пациента, бесплатно оказывает консультационную и организационную помощь. В том числе с 2025 года страховые представители уполномочены помогать пациентам при выезде в другие регионы.
Так что в любое время вы можете позвонить по круглосуточному телефону колл-центра своей страховой медицинской организации (найдете номер на полисе или на сайте организации), задать волнующие вас вопросы или попросить о содействии в решении возникших проблем с получением медпомощи.