Сохранить Россию — своими руками: волонтеры Школы Фонда Потанина проложат заповедные тропы и отреставрируют редкие книги

Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

500 волонтеров, 34 региона России и 63 волонтерские программы. Именно так выглядит в цифрах пятый, юбилейный и самый масштабный сезон Школы Фонда Потанина — одной из крупнейших волонтерских инициатив нашей страны.

Ближайшие 3 месяца студенты и преподаватели 67 ведущих отечественных вузов — победители стипендиального и грантового конкурсов последних лет — будут помогать заповедникам, музейным территориям и национальным паркам по всей стране.

— Мы предлагаем участникам проекта посмотреть на нашу страну сквозь призму культурного и природного наследия, — сообщила на пресс-конференции генеральный директор Фонда Потанина Оксана Орачева. — Не просто знать, что есть Калининград и Владивосток, а прочувствовать эти города. Мы давно видим, что студентов волнует эта тема, они хотят внести вклад в будущее страны. И, кстати, очень важное для нас наблюдение: единожды включившись в процесс, многие волонтеры часто в нем и остаются — становятся друзьями этих территорий.

Открыть петроглиф и проложить десятки километров экотроп

В формате волонтерских программ на заповедных территориях Школа Фонда Потанина работает с 2022 года — в партнерстве с благотворительным просветительским Фондом «Заповедное посольство». За это время участниками проекта стали более 840 человек — вместе они успели построить 25 километров экологических троп, сделать удивительные открытия, обновить экспозиции визит центров и провести масштабные просветительские мероприятия.

Так, например, в 2023 году на волонтерской смене в археологическом комплексе «Беломорские петроглифы» добровольцы Школы обнаружили петроглиф (изображение на камне), о котором не знали даже в самом музее. Изображение белухи стало первым открытым с 2008 года и крупнейшим в своей группе сюжетов на валунах. Его, кстати, назвали «потанинка».

В 2024-м волонтеры Фонда стали частью проекта мировой значимости: в музее-заповеднике «Куликово поле» помогали вернуть исторический облик заросшему бурьяном месту битвы — для этого нужно было подбирать и высаживать степные травы.

А еще добровольцы участвовали в научных исследованиях в Оренбургском заповеднике, где восстанавливают популяцию лошади Пржевальского, помогали проводить «Праздник меда» на Куршской косе, организовывали водный праздник в селе Артыбаш….

Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

Кураторы Школы говорят: этот проект — первый и единственный — объединяет природное и культурное наследие России.

— Мы видим интерес и со стороны самих охраняемых природных территорий, — говорит президент фонда «Заповедное посольство» Наталья Данилина. — Волонтеры для них очень важны: кто-то занимается помощью ученым — при проведении научных исследований всегда нужны компетентные ассистенты; кто-то помогает обновить экспозицию визит-центра — это важная творческая задача.

Взгляд с мест: от Крайнего Севера до Дальнего Востока

К 2026-му количество доступных для участников Школы Фонда Потанина территорий выросло в 3,5 раза. В этом году волонтеры отправятся в самые разные уголки России: от Карелии и Алтая до Байкала и Приморского края. Каждая программа продлится от 7 до 10 дней.

Волонтеров ждут самые разные задачи — от благоустройства туристических маршрутов и помощи в уборке территорий до участия в информационной, просветительской и творческой работе, например, вклада в организацию праздника в музее или нацпарке или ведения их соцсетей. Такой подход позволяет каждому найти применение своим знаниям и навыкам, оставаясь частью общего дела.

— В России на данный момент это единственный проект, где для каждого направления четко прописываются два вида работ – физическая и интеллектуальная, — подчеркивают в Фонде.

Большой популярностью у волонтеров традиционно пользуется Дальний Восток. Так, в 2026-м к проекту впервые присоединилась Находка — здесь добровольцев ждут настоящие приключения.

— Мы их отведем на наш памятник природы — сопку Брат, — перечисляет директор городского музейно-выставочного центра Находки Марина Нургалиева. — Вместе пройдем по создающейся тропе осьминога, свозим их в Ливадию, где у нас китовая деревня.

Но в первую очередь помощь волонтеров в этих краях нужна будет археологическому комплексу «Палеодеревня» — он расположен у подножья Екатериновского городища XIII века. Здесь давно мечтают восстановить давно разрушенную экологическую тропу. И с помощью Школы Фонда Потанина эта мечта наконец-то осуществится.

Ждут волонтеров и на Кольском полуострове – в заповеднике «Пасвик» на границе с Норвегией. Это, кстати, крайняя северо-западная точка континентальной России. Сюда участники проекта приедут уже во второй раз — чтобы восстанавливать 250-метровый деревянный настил до острова Варлама.

— Это наша жемчужина, наша самая первая экологическая тропа, которая проходит по водно-болотным угодьям, — рассказала директор заповедника Наталья Поликарпова. — Но в условиях Крайнего Севера и высокой влажности такие мостки быстро приходят в плачевное состояние. Волонтеры помогут привести их в порядок. Кроме того, мы планируем вместе с ними сделать несколько квизов и квестов.

Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

Привлекает добровольцев и Урал, в том числе возможностью увидеть места, куда редко добираются туристы. Ехать в заповедник «Басеги», расположенный в Пермском крае, — семь часов по бездорожью. Зато там можно внести свой вклад в сохранение уникальной природы.

— Волонтеры будут помогать нам строить экотропы к вершине Северного Басега, а также вместе с нашими научными сотрудниками и лаборантами примут участие в программе экологического мониторинга, — говорит директор заповедника «Басеги» Елена Ульянова.

Один из «аксакалов» проекта — музей-усадьба «Ясная поляна». В Тульской области, на родине Льва Николаевича Толстого, волонтеров примут уже в пятый раз.

— У нас за них уже идет конкуренция, — улыбается заведующая отделом развития, руководитель волонтерских программ музея-усадьбы Любовь Кравчина. — Ландшафтные службы даже обижаются, когда волонтеры к ним не попадают, потому что уже поняли, насколько те мотивированы.

Как и в других заповедниках, для волонтеров здесь готовят не только рабочую, но и культурную программу — новые выставки и кинопоказы. Сами же добровольцы в этом сезоне помогут научной библиотеке с реставрацией редких изданий и расчистят русло реки Воронки на территории музея.

Личный рост и вдохновение

Для самих волонтеров участие в Школе Фонда Потанина — это не только помощь природе и культуре, но и личное развитие. «Прокачать» удается самые разные навыки - от умения работать руками до творческих и лидерских скиллов.

Елизавета Гринфельд участвует в проекте четвертый год подряд. В этом сезоне она стала кемп лидером (руководителем отряда волонтеров) и в этой роли скоро отправится на Дальний Восток, в национальный парк «Земля леопарда». Это, кстати, одна из самых популярных локаций 2026 года, она собрала максимальное количество заявок.

— Это была для меня «главная точка», я очень хотела сюда попасть, — признается девушка. — Но за несколько лет участия в проекте поняла, что неважно, куда распределяют волонтеров, будь то Дальний Восток или любой другой регион, каждая территория уникальна, интересна. И каждая — ставит перед волонтерами разные задачи, помогает развить самые разные навыки.

Еще один кемп-лидер Евгений Дарханов добавляет: ему важно понимать, что он создает наследие, которое останется следующим поколениям.

— Я в проекте с 2022 года, с первой смены, — говорит он. — Сначала было просто интересно заниматься заповедным волонтерством, хотелось ежегодно вставлять это мероприятие в летний график. Глобальное осознание того, что мы делаем что-то важное, пришло на раскопках, когда мы нашли новый петроглиф — мне посчастливилось быть в этой смене. Тогда я окончательно убедился, насколько полезным делом мы занимаемся.

Сообщество неравнодушных

Да, организовать работу такого большого количества волонтеров по всей стране — задача непростая. В проекте участвуют люди разного возраста, опыта, специальностей, жизненных обстоятельств. Но все получается — во многом благодаря особым качествам самих добровольцев.

— Самое главное, что всем участникам волонтерских смен не все равно, — резюмирует Оксана Орачева. — И вот это чувство сопричастности и ответственности — не только за себя, но и за общее дело — позволяет говорить о том, что формирование такого сообщества людей неравнодушных возможно. Ну а сложности можно преодолеть.

СПРАВКА «КП»

Школа Фонда Потанина — масштабный волонтерский проект Благотворительного фонда Владимира Потанина, который реализуется в партнерстве с Благотворительным просветительским фондом «Заповедное посольство». Он объединяет образование, практическую деятельность и сохранение природного и культурного наследия России.

За четыре года проект охватил 31 регион, провел 100 программ на 48 особо охраняемых территориях с участием 843 волонтеров. Пятый сезон проекта пройдет с 20 июня по 13 сентября 2026 года.