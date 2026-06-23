Вопрос дня: А вы без чего в поездках не можете обойтись? Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ. Перейти в Фотобанк КП

Анзор Кавазашвили, вратарь сборной СССР, участник двух ЧМ по футболу:

- Я не очень требовательный - мне достаточно обычных услуг, которые предоставляют гостиницы или спортивные базы. Пользуюсь тем, чем пользуются и другие люди, и благодарю Бога за то, что у меня есть.

Евгений Тимаков, врач-педиатр, к. м. н., руководитель одного из московских медицинских центров:

- Если едем на машине, обязательно беру второй ключ от нее - у водителя свой, у пассажира свой. И если путешествуем в Подмосковье, всегда с собой репеллент от комаров - и тот, что включается в розетку, и спрей для детей. Иначе весь отдых может быть испорчен.

Мария Головинская (Погребняк), блогер, мама четверых сыновей:

- В любой поездке у меня с собой Библия. В мини-формате она помещается даже в маленькую сумочку. Каждый день я начинаю с утренней молитвы, а завершаю вечерней.

Яна Молчанова, победительница конкурса «Миссис Россия - 2026», представит страну на «Миссис Мира» на будущий год:

- Мне не обойтись без любимого мужа и красивых нарядов. Я не из тех, кто может довольствоваться двумя футболками с джинсами. Еще со мной всегда и везде ноутбук - даже отдых сопровождается рабочими процессами. К этому обязывает должность коммерческого директора строительной компании.

Алексей Маслов, директор Института стран Азии и Африки МГУ им. М. В. Ломоносова:

- Без чтения, без книг, которые всегда со мной. Я обычно читаю сразу две-три книги. Две научные, одна какая-нибудь художественная. Поэтому у меня каждая поездка должна быть интеллектуально-познавательной. Это первое, без чего я не могу обойтись. А второе - без моего компьютера, потому что я все там пишу - статьи, книги, заметки.

Ярослав Сумишевский:

- В поездке точно не обойдусь без наушников, телефона и кепки. В дороге я люблю слушать рассуждения политических блогеров или просто смотрю фильмы с телефона. А кепка - мой любимый атрибут в одежде зимой и летом.

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