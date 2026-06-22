Набожная Виктория Макарская огорошила правдой о муже Антоне Макарском: "С ним жизнь невозможна"

Виктория Макарская защищает мужа Антона. Фото: Global Look Press\Gennadii Usoev

Виктория Макарская вновь отбивается от завистников. Многие уверены, что Антон Макарский чрезмерно ограничивает супругу. Мол, артистка вынуждена терпеть мужа из-за своей набожности. Однако знаменитость уверяет, что не просто довольна избранником, которого нарекли тираном, но и абсолютно счастлива с ним.

Виктория Макарская вынуждена опять защищать мужа Антона Макарского. Не так давно в Сети появились фрагменты старого интервью пары, где актер без тени смущения лично стер помаду с губ супруги. Он заявил, что не позволит никому красить губы жены в его отсутствие.

Поклонники возмущены поведением артиста. В свою очередь, Виктория ничего предосудительного в его словах не видит.

"Они же взяли старое интервью и вырезали фразу после его слов про «я не разрешаю жене красить губы». Они вырезали фразу Антона: «Потому что я в любой момент должен иметь возможность жену поцеловать»", - пояснила Макарская.

Артисты растят двоих детей Фото: Борис КУДРЯВОВ. Перейти в Фотобанк КП

После этих слов поклонники еще больше стали жалеть женщину. Они называют ее жертвой домашнего тирана.

Сама набожная звезда всячески отбивается: "Такое счастье. Девочки молодые мне все сочувствуют. Никто даже и не думает отбивать у меня Антона. Слава Богу за все! С ним вообще жизнь невозможна. Девочки, это так, да. Идите, идите, идите от Макарского все подальше".

После чего добавила, что на концертах женщины несут ей "еду, подарки, цветы на сцену". "Все мне, жертве. На Макарского никто даже не позарится", - огорошила она.

Напомним, Антон и Виктория Макарские вместе более 25 лет. Пара растит дочь и сына.