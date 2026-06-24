Польские добровольцы на армейском стрельбище под Варшавой. Фото: EASTNEWS/AFP.

Однако, тенденция. Польский еженедельник Mysl Polska («Мысль Польши», «Польская мысль») вдруг выдал сразу несколько публикаций об опасности добрососедских отношений Варшавы с Киевом. Не иначе, что-то сдохло в польско-украинском лесу, и теперь обе стороны спорят, кому надо будет убирать это что-то разлагающееся и жутко воняющее.

ВАРШАВА И КИЕВ, ОНИ, ЕСЛИ ЧЕСТНО, НЕ ПАРА, НЕ ПАРА, НЕ ПАРА

Нет, Mysl Polska и раньше можно было отнести к умеренно-русофобским изданиям, которые не испытывали особого пиетета перед бандеровским режимом, воцарившимся в Киеве и по всей нынешней Украины, но последние скандалы и изменения отношения польского общества к Украине и украинцам, в том числе, украинским беженцам, осевшим в польских городах и хуторах, явно вдохновили журналистов этого издания демократической направленности.

Mysl Polska опубликовала материал, который еще месяц назад власти Польши наверняка бы сочли государственной изменой – в нем утверждается, что Польша должна готовиться к военному конфликту с … Украиной. Я не опечатался, и вы не ошиблись, так прямо и написано.

- Мы должны подготовиться к агрессии Украины, она представляет для нас большую опасность, чем Россия, поэтому необходимо подготовить нашу армию к вполне вероятной войне с Украиной, а не к мифической войне с Россией, - говорится в редакционной статье еженедельника.

Авторы напоминают, что для Киева Польша всегда была бОльшим врагом, чем Москва, и спокойствие на польских землях воцарилось лишь после того, как буйных и беспощадных украинцев Москва взяла под свою руку, окоротив их. Справедливости ради можно отметить, что польская шляхта вела себя по отношению к украинскому населению не менее, если не более жестоко, чем украинские козаки. Но это уже вражда, уходящая вглубь веков. Другое дело, что украинцы пронесли эту вражду в себе по сию пору и продолжают культивировать ее даже на уровне руководителей и бывших лидеров Незалежной.

- Кучма, Ющенко и Порошенко* вернули ордена не в покорности, а в гордыне, наглости и высокомерии. В жесте явной враждебности к Польше, - характеризуют украино-польский «орденопад» последних дней польские журналисты и предупреждают, что после окончания конфликта с Россией украинская армия, закаленная в боях и оснащенная западным оружием, может обратить свой взор на Польшу.

ТУТ БАНДИТТО, ГАНГСТЕРИТТО

Тем более, что внутри Польши уже имеется достаточно мощная украинская «пятая колонна». А киевский «просрочка» Зеленский на днях сам допустил возможность конфликта с Польшей.

- Украинская пятая колонна, которая проникла в мир политики, науки, администрации и органов безопасности, действует у нас беспрепятственно. Несколько миллионов украинцев, прибывших в последние годы без какого-либо контроля, представляют собой идеальную базу для иностранных спецслужб, - нагоняет страха редакция Mysl Polska.

Зеленский допустил возможность будущего военного конфликта с Польшей Фото: REUTERS.

И подкрепляет этот страх новым ужастиком – про обосновавшуюся в стране «украинскую мафию». В качестве доказательства авторы уже другой публикации все в том же издании приводят данные о масштабной операции польской полиции, в ходе которой были задержаны 117 граждан Украины, занимавшихся преступной деятельностью. Им, в частности, вменяют наркоторговлю, сексуальные преступления (контроль проституции), торговлю оружием и участие в организованных преступных группах. Справедливости ради, стоит указать, что всего польские правоохранители в ходе этой масштабной операции задержали около 2-х тысяч человек, большинство из которых являются поляками, но самая большая группа среди этнических иностранцев – действительно украинцы.

Как считают журналисты Mysl Polska, Польша рискует превратиться во «вторую Мексику», а украинские преступные группы «перенимают методы работы у властей своей страны». Это уже прямой выпад в сторону все того же «просрочки» Зеленского. При этом, авторы второй статьи утверждают, что украинская армия помогает снабжать мафию, а ЕС поддерживает Киев. А в результате, по оценкам соответствующих структур, в Европе нелегально находятся 35 млн единиц огнестрельного оружия.

В МОСКВУ! В МОСКВУ!

Но самый поразительный вывод польских журналистов заключается в том, что, по их данным, наплыв украинской мафии является контролируемым процессом, за которым стоят высокопоставленные украинские чиновники. Можно сказать, что поляки сделали смелый, но вполне обоснованный вывод, хотя на Украине власть настолько срослась с криминалом, что уже порой непонятно, кто кого контролирует. С другой стороны, все понимают, что главным мафиози на Украине является не кто иной, как сам «просрочка» Зеленский.

Удивителен окончательный вывод, который делают польские журналисты. По их мнению, для спасения Польши от украинской угрозы у Варшавы нет иного выхода, кроме как налаживать отношения с Москвой.

- У нас нет выбора — мы должны улучшить наши отношения с Россией. Речь идет не о развороте союзов, а о возвращении элементарных отношений и прекращении абсурдных враждебных жестов, - пишет издание.

Поляков можно поздравить с тем, что хоть кто-то начал в этой стране здраво мыслить и использовать для этого процесса логику, хотя всем понятно, что никаких реальных последствий для польской политики после этой статьи не последует. Даже если бы у Варшавы возникло такое желание, Брюссель не допустил бы никаких шараханий.

Примечательно, что на самой Украине польское издание тут же назвали «пророссийским», антиукраинским и маргинальным, которое «имеет наглость утверждать, что Майдан был операцией западных спецслужб».

Остается непонятным, а что здесь не так?

*Внесен в список террористов и экстремистов

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