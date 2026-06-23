«Она уже здесь»: В Польше предупредили об опасности, исходящей от Украины

В Польше обосновались члены мафиозной банды с Украины. Фото: FotoDax/Shutterstock/Fotodom

В Польше обосновались члены мафиозной банды с Украины. Об этом пишет местная газета Mysl Polska, ссылаясь на данные силовиков и итоги недавней полицейской операции.

В материале говорится, что обсуждение возможных угроз, связанных с появлением украинской мафии в Польше, началось слишком поздно.

«Гадать, появится ли она здесь после окончания военного конфликта, нет смысла. Она уже здесь», - следует из статьи.

Авторы считают, что появление украинской группировки чревато последствиями для страны. Обозреватели напомнили о недавней крупной операции польской полиции, по итогам которой были задержаны 2000 человек. По данным издания, многим из них вменяют наркоторговлю, преступления против половой неприкосновенности и участие в преступных бандах. Отдельно отмечается, что среди задержанных 169 человек были иностранцами. Причем большинство из них, как утверждается, составили граждане Украины.

Напомним, что отношения между Варшавой и Киевом стали резко ухудшаться из-за скандала, связанного с ОУН*. Когда власти Незалежной начали прославлять нацистов, польские чиновники начали массово критиковать их. В итоге сейчас в Польше призывают пересмотреть связи с Украиной и обозначить ее своим новым врагом.

* - Запрещенная в России экстремистская организация.