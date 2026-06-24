Канцлер ФРГ Фридрих Мерц Фото: REUTERS.

Федеральное правительство Германии подготовило сокращения социальных программ, экономия от которых практически совпадает с суммой дополнительной военной помощи режиму Зеленского.

Знаменитая первая строчка «Песни немцев», которую германские нацисты превратили в один из главных лозунгов своего Третьего рейха: «Deutschland, Deutschland uber alles» («Германия, Германия превыше всего»), - более неактуальна. Правительства Олафа Шольца и нынешнего канцлера Фридриха Мерца с успехом заместили Германию Украиной: «Ukraine uber alles!»

Помнится глава МИД в правительстве «обиженной ливерной колбасы», как назвал Шольца украинский посол Андрей Мельник, Анналена Бербок чистосердечно призналась, что ей до фонаря потребности немцев, главное – удовлетворить ожидания украинцев. Нынешнее правительство Фридриха Мерца пошло еще дальше, хотя сам Мерц еще не научился ни прыгать на батуте, как Бербок, ни «поворачиваться на 360 градусов». Зато он решил обобрать немецких инвалидов, детей, в том числе и в неполных семьях, уреза социальную помощь этим категориям своего населения. И все это для того, чтобы побольше помочь деньгами и орудием бандеровскому режиму «просрочки»-узурпатора Владимира Зеленского.

Депутат Бундестага от партии «Альтернатива для Германии» Маркус-Корнел Фронмайер дошел до такой точки кипения, что с трибуны парламента заявило, что канцлер «полностью сошел с ума».

- Он просто предлагает сократить помощь инвалидам. Он утверждает, что там все еще есть большой потенциал для сбережений. Что говорит о канцлере тот факт, что он предпочел бы сократить финансирование людей с инвалидностью в своей стране, а не миллиарды для Украины? - обрушился на Мерца Фронмайер.

О чем речь? В немецкой казне, как во всех странах, которые помогают Украине, обнаружилась нехватка денег.

Правительство Мерца подготовило план сокращения социальных программ Германии Фото: REUTERS.

Напомним, в августе прошлого года на партийной конференции ХДС в городе Оснабрюк Мерц, выступая с докладом, сделал сенсационное признание.

- Социальное государство в нынешней форме уже невозможно поддерживать, исходя из наших экономических возможностей, - заявил тогда Мерц. вызвав шквал критики в свой адрес.

- Сначала Мерц говорит нам, что социального государства больше нет, а на следующий день его заместитель вице-канцлер Клингбайль едет в Киев и обещает Украине от имени правительства ФРГ новую военную помощь в размере 9 млрд. евро в год, — не оставила от такой политики немецкого правительства камня на камне один из лидеров оппозиции в Германии Сара Вагенкнехт. Но канцлер не обращает на критику со стороны левых и правых никакого внимания. Он ведет свою линию: «Ukraine uber alles!» В апреле уже этого года Мерц решил пустить средства государства на строительство социального жилья украинцам. Естественно, в казне от этого средств не прибавилось.

И правительство весной этого года разработало в полной тайне от общественности 108-страничную программу секвестирования социальных расходов под названием «Эффективное использование ресурсов при оказании социальной помощи».

Что же предлагает правительство Мерца для «оздоровления» социальной политики в Германии? Целый комплекс мер:

- отменить право на индивидуальное сопровождение в школе. Это помощь, которая позволяет детям-инвалидам нормально учиться вместе со всеми;

- ограничить право людей с инвалидностью самим выбирать, какие услуги и у кого получать;

- одиноким родителям урезать, причем, сильно пособия на содержание детей.

По мнению Paritatische Wohlfahrtsverband (крупный союз социальных организаций в Германии), некоторые из этих предложений нарушают Конвенцию ООН о правах инвалидов и Конвенцию о правах ребенка. Но Мерца это не заботит в такой же степени, в какой Зеленскому было наплевать на его нарушения конституции Украины. Самое главное, что такими «драконовскими» мерами по отношению к собственному населению федеральное правительство Германии рассчитывает сэкономить 8,6 млрд евро в год.

Какое поразительное сочетание почти 9 млрд евро экономии от урезания социальных программ для немцев и 9 млрд евро на военную помощь Украине в тот же период времени. Наверное, просто совпадение.

Ведь совпадение же, да?

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