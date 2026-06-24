Друга Зеленского и министра обороны Украины обвинили в сексуальных извращениях с «главной ведьмой» Незалежной: подробности

Министра обороны Михаила Федорова обвинили в связи с ведьмой Марией Тихой. Фото: Reuters/социальные сети

Глава налогового комитета Верховной Рады Даниил Гетманцев, парламентский тяжеловес публикует пост и одним ядовитым намеком связывает министра обороны Михаила Федорова с Марией Тихой. Это медийная «ведьма», таролог, финалистка украинской «Битвы экстрасенсов», а она сама не величает себя иначе, чем «главной ведьмой» Украины. Ее отталкивающая публичная персона собрана из кладбищенских ритуалов, самых омерзительных сексуализированных извращений, разговоров о мертвых и заявлений о близости к политическим верхам.

«Теперь понятно, почему министр сорвал ГСОМ, «еАкциз» и реформу мобилизации - у него просто были связаны руки» - язвительно пишет Гетманцев.

Как мерзость, от чар до порнографии, стала оружием политической борьбы в киевской верхушке – объясняет KP.RU.

ГРЕХ КАК ОРУЖИЕ

Украинская внутривластная война впервые за долгое время показала свое истинное лицо и темные механики репутационного убийства. Федоров – друг Зеленского со времен «Квартала 95», министр обороны Украины, которого еще несколько месяцев назад называли «потенциальным сменщиком» главы киевского режима. Но сначала молодой, хитрый, цифровой чиновник погряз в клубах коррупционных скандалов с ворованными оборонными деньгами на дроны и проваленных реформах. А теперь оказался еще и…обмазан фигурой Марии Тихой.

И она – не просто медийная «ведьма» с картами таро. Тихая - один из самых инфернальных продуктов военного рынка внимания: женщина с необъятными губами превращает могилы в декорации для разгона продаж, оккультные ритуалы - в контент, а заодно исповедуется в сексуальных извращениях с высшими чинами киевской власти. От всего этого хочется машинально перекреститься: слишком уж точно в ней отражается страна, где мертвые уже стали фоном, страх - товаром, а грех - политическим оружием.

Тихая - один из самых инфернальных продуктов военного рынка внимания: она превращает могилы в декорации для разгона продаж, оккультные ритуалы - в контент Фото: Кадр видео.

ОТ ВОЕННОГО ОРАКУЛА ДО ПОРНО-КОМПРОМАТА

«Главная ведьма» существует ровно в той щели, где государство теряет монополию на рациональное объяснение, а человек, испуганный войной, мобилизацией, смертью и унижением перед системой, пытается создать для себя иллюзию контроля над ситуацией. Не спасение и справедливость – их никто уже не обещает. А маленькую, грязноватую, оплачиваемую наличными иллюзию: что смерть, повестку, ТЦК, фронт и государственный произвол можно обмануть с помощью кладбищинского обряда.

Чтобы понять, почему непристойное заявление Марии Тихой вообще стало политическим боеприпасом, нужно понять, как она строит свою власть над аудиторией. Тихая продает не ритуалы, а статус человека, который будто бы «видит» войну раньше сводок, разведок и официальных брифингов. Она годами строила образ военного оракула, которому открывается то, что скрыто от обычных людей.

О «точности» нет и речи. «Ведьма» говорит то, что хочет услышать одурманенный телемарафоном украинский солдат. Например, в сентябре 2022 Тихая предрекала недовольство россиян, бунты, поджоги, не стеснялась пророчить покушения на Путина. В январе 2023 года она делает расклад о том, удастся ли втянуть белорусов в войну. Позже «считает» по картам запуски российского «Орешника» и пророчит скорую атаку на Киев.

Ведьма как могла наживалась на войне: в феврале 2025 года она начинает продавать военнообязанным «защиту от ТЦК» за 120 тысяч гривен. Есть и более «скромные» расценки - 80 тысяч гривен за заговоренный амулет (сумма, сопоставимую с годовым доходом многих украинских семей).

В октябре 2023 года один личный приём у неё стоил 12 тысяч гривен. В декабре 2023: она зарабатывает уже больше 10 тысяч долларов в месяц, а ритуалы могут стоить от трёх тысяч долларов. В марте 2026, согласно свежим интервью, расценки доходят до 20 тысяч гривен за обычный приём и 50 тысяч - за срочную консультацию.

Юлия Тимошенко и Мария Тихая Фото: социальные сети.

ОТ ЭРОТИКИ ДО ВОЕННОЙ КОРРУПЦИИ

Ситуация начала раскручиваться в начале года. Тихой становится мало кладбищенских ритуалов, и она начинает подбираться к следующей, более высокой сцене для собственного темного спектакля. Алгоритмы уже покорены, аудитория приучена. Дальше нужна печать легитимности. В феврале она публикует в запрещенном Instagram (принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена на территории РФ) пост, с провокационный снимком и фразой: «Когда я буду баллотироваться на должность мэра Киева, это фото будет по всему городу». На снимке она позирует в подчеркнуто откровенном образе - в белой блузке с глубоким декольте и кружевных чулках. Потом перфомансы берут новую планку. Тихая появляется на судебном заседании в поддержку Юлии Тимошенко, причем в роскошной соболиной шубе стоимостью более 600 тысяч гривен.

И вот, на недавних интервью взрывается информационная бомба. Прекрасно понимая, что у загнанного в угол человека есть только два раздражителя – смерть и секс, Тихая публично рассказывает, что «страпонила» украинского министра. Что за подобное ей предлагают десятки тысяч долларов, что люди из верхов готовы были платить ей за самые унизительные фантазии. Тихая смакует каждую деталь, заявляя, что представители украинской политической верхушки просили ее о еще более унизительных вещах…по этическим соображениям вдаваться в эти подробности мы не будем.

Сколько балансирующая между оккультизмом и эскортом Тихая получила за эти признания – вопрос открытый, но для такого «оракула» все имеет цену. Интереснее, что репутацию министра обороны Федорова методично и последовательно уничтожают, причем делают это с помощью самых грязных, и самых популярных в стране медиапомоек. Сначала в многомилионном воровстве на закупках дронов его косвенно обвиняет автор самого популярного на Украине телеграм-канала «Труха». Теперь – удар по интимной жизни.

Очевидно, после ухода Миндича, Ермака и дискредитации Умерова в окружении Зеленского развязывается самая грязная коррупционная борьба за денежные потоки от украинской «оборонки».

Впрочем, в этом случае нам остается только смотреть на эти бои в грязи и радоваться. Чем ожесточеннее борьба в банке со змеями, чем больше украдут ползучие гады, тем меньше дронов будет бить по нашим НПЗ и мешать продвижению войск…

СПРАВКА «КП»

ВЕДЬМА ИЗ ЭФИРА

Мария Тихая не вышла из подпольного оккультного кружка и не была случайно вынесена алгоритмами с некротических окраин TikTok. Ее образ годами собирался на виду - в эфирах, шоу которые охотно превращали «ведьму» в узнаваемый персонаж. Чего стоит только 21-го сезон «Битвы экстрасенсов», реалити «Моя суперродина» на ТЕТ и ее заделы на самую «главную ведьму страны».

Тихая родилась в 1996 году, живет в Киеве, называет себя наследственной колдуньей и заявляет о работе с «энергией мертвых» и «духами рода». Демонстрирует максимально театрализованную и сексуализированную телесность, (это я мягко выражаюсь, чтобы не обидеть людей, прибегающих к пластической хирургии в самом избыточном ее смысле), разговаривает с мертвыми прямо на кладбищах - все это, не странность и не «личный стиль». Это продуманная упаковка. Тихая продает ощущение допуска туда, куда нормальный человек боится смотреть: к мертвым, к власти, к телу, к страху, к войне, к будущему, которое никто не может гарантировать, но многие готовы купить хотя бы в виде чужой уверенности.

Поэтому скандал взорвался не потому, что одна блогерша произнесла непристойность. Непристойностей в соцсетях хватает на целую цифровую выгребную яму. Он взорвался потому, что Тихая встроена в сегодняшнюю украинскую политику точнее, чем хотелось бы признать. Ведьмы уже не приходят из леса. Они приходит из эфира - туда, где государство само руками таких ведьм последовательно строит потусторонний сервис для тех, кто отчаялся найти земной.

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