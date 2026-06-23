«Не в положении Киева ставить нам какие-то условия»: зачем Украина выдала заявление о «готовности» к переговорам

Зеленский, настаивая на переговорах, выдвигает хамские и нереалистичные условия Москве и своим европейским кураторам. Фото: REUTERS.

Киев готов к прямым переговорам с Москвой о длительном и справедливом мире с остановкой огня по линии соприкосновения. Об этом заявил постпред республики в ООН Андрей Мельник. Он заявил, что «протянутая рука Украины повисла в воздухе» и терпение Киева «не безгранично». Если Совбез ООН продолжит занимать выжидательную позицию, ситуация может измениться, утверждает Мельник. По его словам, Украина может изменить позицию, а прекращение огня по линии соприкосновения уже является большим компромиссом. Ответ Сергея Лаврова на прозвучавшее из Нью-Йорка и Киева был таким: «Фюрер, он и есть фюрер». Глава МИД России заявил, что Зеленский, настаивая на переговорах, выдвигает хамские и нереалистичные условия Москве и своим европейским кураторам. При том подтвердил готовность России возобновить переговоры с Украиной в любое время.

На Радио «Комсомольская правда» говорили с руководителем Экспертного совета Фонда стратегического развития Игорем Шатровым.

МЕЛЬНИК НЕ ОРИГИНАЛЕН

- Как вы можете прокомментировать заявление постпреда Украины в ООН — они что, пытаются говорить с нами с позиции силы?

- Мы ничего нового от Мельника не услышали. Сложно комментировать то, что изрекают люди, как будто не представляющие реального положения дел на линии фронта. Говоря про переговоры, они как будт идут на уступку, мол, они согласны сесть за стол переговоров. Но не в их положении ставить нам какие-то условия.

- Почему они так делают?

- Чувствуют за собой поддержку запада, что, в любом случае, даже проигрывая, уничтожая взвод за взводом, бригаду за бригадой своих солдат, они все равно будут получать финансирование. И продолжат вести войну до последнего украинца.

Постпред Украины в ООН Андрей Мельник заявил, что «протянутая рука Украины повисла в воздухе» и терпение Киева «не безгранично». Фото: IMAGO/M. Popow/Global Look Press

ФЮРЕР, НО МЕЛКИЙ

- А реакция Лаврова?

- Ну, он же не зря сравнил Зеленского с фюрером — он именно то и имел виду, что Гитлер вел войну до последнего немца, когда в апреле на улицы Берлина для его защиты вышли 14-летние мальчишки. Он похлопывал их по плечу и отправлял умирать за себя. Зеленский себя в подобной роли видит. И он, наверное, так же закончит, но он-то надеется, что его не сожгут, завернув в ковер во дворе его бункера-резиденции, а посадят в голубой вертолетик и увезут в голубые дали, и на армию ему наплевать.

- Россия тоже заявляет, что готова к переговорам в любой момент — но когда мы приглашаем его в Москву, тут же слышим отказ. Сколько это может тянуться?

- В первую очередь, им нужна остановка огня на ЛБС, чтобы российская армия прекратила движение вперед - это их голубая мечта. Сколько это может продолжаться? Ну мы же освобождаем свою землю. Мы не можем, как американцы сбросить атомную бомбу — и считать, что приблизили конец войны. Мы не можем все сжечь «Солнцепеками», «Буратинами» и трехтонными фугасными бомбами. При том, что сами ВСУ оставляют после себя выжженное пространство. Мы будем медленно и упорно, спасая последних гражданских, двигаться вперед.

НАГЛОСТЬ ОТ БЕССИЛИЯ

- Когда украинский фюрер угрожает белорусскому президенту, а польский президент лишает Зеленского высшего ордена и тот отсылает награду бандеролью - это отчего происходит?

- Многое на Украине делается от бессилия. Демарши в белорусский адрес - это попытка спровоцировать действия, которые потом можно будет выдать за агрессию против Украины. Спровоцировать Беларусь на включение в войну. Ну и спровоцировать Польшу на то, чтобы Варшава санкции ввела против Киева — а потом заявить: ну, что это у вас в ЕС творится? И требовать уже от фон дер Ляйен, чтобы она наказала Польшу. Зеленский, находясь на самом деле в унизительном положении, пытается строить из себя вершителя судеб Евросоюза. Дает им указания, требует от них что-то — причем с протянутой рукой. Это уникальный случай будет внесен в учебники политологии как пример циничной наглости, который история еще не видела.

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