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Политика25 июня 2026 6:23

Европа срезала часть денег Украине: союзники Зеленского не хотят оказаться в ситуации, когда «все уже украдено до них»

Обозреватель Гришин: в ЕС понимают, что без воровства на Украине не обойдется
Александр ГРИШИН
ЕС исключил финансирование дронов из первого транша принятого для Украины кредита.

ЕС исключил финансирование дронов из первого транша принятого для Украины кредита.

Фото: REUTERS.

Известный в Европе и очень информированный о делах Евросоюза медиа-ресурс Euractiv сообщил, что ЕС исключил финансирование дронов из первого транша принятого для Украины кредита.

По данным Euractiv, из первого транша в рамках пакета поддержки Украины на 90 млрд евро Киеву решено не выделять 5,9 млрд евро на производство/закупку беспилотников. Украинские ресурсы тут же написали, что вместо этого, мол, ЕС решил помочь Зеленскому 3,2 миллиардами евро на прямую бюджетную помощь.

Новость для украинского «просроченного» главаря бандеровской хунты в Киеве, безусловно, очень неприятная. Но есть нюансы, как говорилось в известном пошлом анекдоте.

Во-первых, бюджетная помощь примерно в таком объеме и так было предусмотрена при утверждении распределения кредитных средств. Могу напомнить для забывчивых – кредит в 90 млрд евро на два года делится в пропорции 30 миллиардов на прямую бюджетную поддержку и 60 миллиардов на закупку вооружений для Украины. То есть для каждого года можно просто поделить пополам эти цифры. При этом, сразу оговаривалось, что вооружения Европа будет закупать сама, а не передавать эти 60 млрд евро Киеву. Ни сразу, ни поэтапно. И второй момент – выплачивать денежное довольствие военнослужащим ВСУ из этих средств у Зеленского не получится. Кредит выписывался не для этого. Так что никаких вместо тут не прокатывает, и подстелить соломку для Зеленского явно не получится.

Есть, кстати, и во-вторых. И этот момент не менее интересен. Как сообщает Euractiv, это решение об исключении из первого транша финансирования закупки беспилотников «объясняется техническими соображениями и стремлением ЕС усилить контроль за расходованием средств». Для тех, кто не понял с первого раза, даже специально повторили в совсем уж прямой формулировке: «ЕС намерен самостоятельно закупать и поставлять беспилотники, чтобы минимизировать риски коррупции».

Переводим на совсем уж человеческий язык – союзники Зеленского из Европы не хотят оказаться в ситуации, когда, как в комедии «Операция Ы» вор Бывалый разъяснил про ситуацию на базе: «Все уже украдено до нас». Европе надо, чтобы Украина воевала, а не воровала. То есть, в ЕС прекрасно понимают, что без воровства ту не обойдется, но хотят, чтобы в Киеве не выходили за определенные рамки. Благо, и в самом Евросоюзе наверняка есть охотники попилить денежки для Украины в личных целях. Та же глава ЕК Урсула фон дер Ляйен «замечательно» распорядилась и «отработала» миллиарды евро на вакцинах от Ковида. А Эммануэль Макрон жаждет направить эти средства на французский ВПК. Не надо фантазировать, будто бы Европа не даст денег на вооружения для ВСУ. Обязательно даст. Зеленскому просто сократили площадку, с которой он может поднять «нетрудовые доходы» для себя и своего окружения.

Другое дело, что таким недоверием Евросоюз очень обидел «просроченного». Но это он как-нибудь переживет.

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