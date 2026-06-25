Этот шаг может стоить Зеленскому жизни: что стоит за киевскими угрозами в адрес Минска

Владимир Зеленский Фото: REUTERS.

Положение на белорусско-украинской границе ухудшается, в первую очередь, из-за возросшей активности украинских дальних беспилотников. Об этом заявил глава постоянного совета ОДКБ, постоянный председатель РФ при организации Виктор Васильев. Постпред сообщил: «Ситуация на границе Украины и Белоруссии начинает обостряться. Пролет украинских БПЛА на территорию России становится практически ежедневной практикой».

Ранее белорусский президент Александр Лукашенко предложил жителям приграничной Гомельской области не волноваться из-за угроз украинского лидера Владимира Зеленского ударами ВСУ по территории республики.

На Радио «Комсомольская правда» говорили с военным обозревателем, полковником в отставке Виктором Литовкиным.

ЧЕГО ОН ДОБИВАЕТСЯ?

- Чего глава киевского режима добивается, прямо и грубо угрожая Минску?

- Зеленскому мало обострения, ухудшения для него ситуации в военном противостоянии с Россией - ему нужен и военный конфликт с Беларусью. Ему надо показать, в первую очередь Западу, что несчастная Украина вновь становится жертвой агрессии — на этот раз со стороны союзника агрессивной России, где правит «последний диктатор Европы», - цитирует Литовкина KP.RU.

- Ему надо организовать провокацию?

- Он хотел бы спровоцировать ответный белорусский удар по территории Украины. Чтобы с «этой бедой» снова обращаться к Западу - и просить дополнительную помощь. Зеленский не забывает и про западные санкции против Беларуси.

Александр Лукашенко предложил жителям приграничной Гомельской области не волноваться из-за угроз Зеленского Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

УЖЕСТОЧИТЬ САНКЦИИ

- Они были введены давно?

- Еще в прошлую каденцию Трампа, тогда 45-го президента США. Западные санкции против северного неудобного соседа Зеленский хотел бы усугубить. А возможный украинско-белорусский конфликт подчеркнул бы — давление Запада на Минск «было справедливым».

- Зеленский что, хочет еще больше растянуть и без того протяженный фронт?

- Вероятно, да. Он, возможно, хотел бы, чтобы Россия перебросила часть своих сил на территорию своего союзника — и вступила бы в бой с севера, ослабив, например, участок фронт на Донбассе.

РАСТЯНУТЬ ФРОНТ?

- А мы же непременно встанем на защиту Беларуси..

- Конечно, это же наш главный и единственный союзник в европейской части.

- И ничего у Зеленского не вызывает опасений?

- Ну, Зеленский, кажется, забыл или и не вникал особо в то что от белорусско-украинской границы до Львова или Ивано-Франковска гораздо ближе, чем от российских приграничных территорий.

БИТЬ ПО «НЕПРИКАСАЕМЫМ»

- Высока ли вероятность того, что Киев уже завтра начнет бить дронами по инфраструктуре белорусской?

- Вряд ли все-таки он рискнет - потому что в ответ мы начнем бить по тем объектам, по которым не наносили удары прежде.

- Начнем с чего?

- С резиденции президента Украины. Такой вывод можно сделать, например, из заявления Дмитрия Медведева: всякие наши сдержанные обещания прекращают действие после такого поведения Киева.

- До сих пор мы ограничения не снимали.

- Нет. А у белорусов разве есть какие-то ограничения — хоть по резиденции Зеленского, хоть по мостам через Днепр и Днестр? По карпатским тоннелям, через которые идут эшелоны из Польши. Или по пограничным переходам из Румынии. Украину отрезать от Европы возможно. И вспомнить про 54 причала в Одесском порту. Их что — разве невозможно уничтожить? Но там не все причалы принадлежат собственно Украине...

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