Дмитрий Песков: Ждем продолжения диалога с американскими переговорщиками по тематике украинского урегулирования

Пресс-секретарь Президента России Дмитрий Песков. Фото: Roman Naumov/URA.RU/Global Look Press

…Дмитрий Сергеевич, вчера Сергей Лавров, выступая на «Примаковских чтениях» (речь о форуме), выразил сомнение в правдивости сообщений СМИ (разумеется, украинских)… О том, что президент США Дональд Трамп якобы дал Владимиру Зеленскому - после встречи в Эвиане - разрешение «наносить удары вглубь России». Как бы прокомментировали это сообщение украинских СМИ в Кремле? Учитывая то, что не так давно состоялся разговор Дональда Трампа с Владимиром Путиным… И, может быть, конкретно эти темы не обсуждали, но около этого разговор тоже шел.

- Украинским СМИ верить нельзя – это первое, - сказал официальный представитель Кремля, отвечая в четверг, 25 июня, на вопросы журналиста «Комсомольской правды». - Второе. Мы совсем недавно слышали заявление господина Трампа о том, что после того, как закончится их история с конфликтом вокруг Ирана, он снова собирается прикладывать усилия в плане украинского урегулирования.

Вы знаете, что за эти усилия по оказанию помощи в поисках украинского урегулирования мы весьма признательны и высоко их оцениваем… Но, конечно, прикладывать такие усилия, будучи вовлеченным в войну на одной из сторон, невозможно.

И, конечно же, мы знаем, что переговорная команда Соединенных Штатов прекрасно это понимает, отдает себе отчет в этом… И из этого исходим и ждем продолжения диалога с американскими переговорщиками по тематике украинского урегулирования.

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