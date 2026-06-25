Внебрачный сын тихо причитал, благодарно поклонивишись у гроба. Фото: кадр из видео/Макеев Иван

ПРОЩАНИЕ С МИХАИЛОМ НОЖКИНЫМ: КАК ПРОШЛА ЦЕРЕМОНИЯ

25 июня в 10:30 в Нижнем храме Храма Христа Спасителя началась панихида по усопшему Михаилу Ножкину — народному артисту РСФСР, который прожил долгую и счастливую жизнь длиной почти в 90 лет.

А ведь этой службы в этом храме могло и не быть!

Ведь именно Ножкин в свое время добивался восстановления этого прекрасного кафедрального собора в центре Москвы у тогдашнего президента страны Бориса Ельцина.

Ножкин в свое время добивался восстановления этого прекрасного кафедрального собора в центре Москвы у тогдашнего президента страны Бориса Ельцина. Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

— Была инициативная группа в Советском Союзе по возрождению храма Христа Спасителя, которая переросла в общину, потом мы сделали фонд, — вспомнила подруга артиста Галина Биро. — Михаил Иванович был и в инициативной группе, и в общине, и входил в правление фонда. Знаете, что такое фонд? Все сидят, красуются и делают себе пиар. А Михаил Иванович бегал как в атаку. Представьте, только он мог добиться от Ельцина, чтобы тот издал указ о возрождении храма.

Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Теперь и прихожане, и простые люди, знавшие Ножкина по его работам в кино (приносили фото с автографами), и коллеги пришли проститься с артистом, которого весь Советский Союз полюбил за образ контрразведчика Синицына, блестяще мимикрирующего под рецидивиста Бекаса и успешно прошедшего полиграф.

Сразу после печальных новостей о кончине Михаила Ивановича соболезнования выразили президент России Владимир Путин, президент Белоруссии Александр Лукашенко, премьер-министр РФ РФ Михаил Мишустин, патриарх Московский и всея Руси Кирилл, а также помощник президента России Владимир Мединский. Практически от всех перечисленных государственных лиц и были яркие венки на церемонии прощания.

Фото: кадр из видео

А еще — от фестиваля духовности и культуры «Бородинская осень», объединяющим духовенство, писателей, поэтов, художников, артистов, кинодокументалистов, певцов, Государственного Кремлевского дворца и других организаций, любивших и ценивших особый дар артиста, который успевал и сниматься в кино, и писать песни (для Владимира Высоцкого в том числе), и вести телепередачи, и петь, и сценарии создавать (о судьбе Бекаса после событий фильма «Судьба резидента»), и развивать движение «Бессмертный полк», гимн которого написал, и на Донбассе бывать, и в Общественной палате работать, и славить героев СВО, и еще много чего.

Десятки людей посетили храм, в числе которых и глава КПРФ Геннадий Зюганов. Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Десятки людей посетили храм, в числе которых и глава КПРФ Геннадий Зюганов. Как известно, Михаил Ножкин до конца был верен государству в котором родился, не принял жуткую перестройку и, тем более, грабительские девяностые. Тех, кто впоследствии развалил СССР, он высмеивал в комических текстах (куплетах, фельетонах, репризах) еще в 60-е годы задолго до кинокарьеры.

— Михаил Иванович был моим большим другом, — признался на панихиде Геннадий Зюганов. — Для меня он человек долга, службы. Боец, патриот.

Почтить память актера пришли и политик Сергей Бабурин, и народный артист РСФСР Александр Михайлов, которые держались вместе. Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Почтить память актера пришли и политик Сергей Бабурин, и народный артист РСФСР Александр Михайлов, которые держались вместе.

Борис Галкин. Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

А еще Борис Галкин, как и Михаил Ножкин переживший сына.

Черный лакированный открытый гроб стоял ближе к алтарной части. А с портрета, закрепленного возле цветов, улыбался Михаил Иванович — как живой. Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Черный лакированный открытый гроб стоял ближе к алтарной части. А с портрета, закрепленного возле цветов, улыбался Михаил Иванович — как живой: пожилой, но невероятно энергичный и с добрыми глазами.

Внебрачный сын артиста — Михаил. Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Скромно спрятался в толпе и внебрачный сын артиста — Михаил, ребенок (уже поседевший) от актрисы Валентины Колосовой, — которого зачем-то в последнее время отрицают некоторые знакомые Ножкина, говоря про некого иного Мишу — не Колосова. Хотя еще в 2019 году мужчина давал развернутое интервью и объяснял, как, когда, где и при каких обстоятельствах встречался с отцом, помогавшем ему деньгами. Есть и совместные фото радостных родственников. Однако в этот раз глаза Михаила закрывали солнцезащитные очки Ray Ban. Разумеется, в храме не было лучей солнца — темные стекла закрывали боль по ушедшему отцу. Встав у гроба, он беззвучно начал шевелить губами: то ли читая молитву за упокой души, то ли выговаривая то, что не успел обсудить при жизни папы. Некоторые сурдоспециалисты считают, что Михаил произнес «Спасибо за все, папа!». После чего благодарно поклонился и положил букет.

Родственники во время прощания с народным артистом РСФСР Михаилом Ножкиным Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Остальные члены семьи артиста находились в первом ряду — у ограждения для солеи, где для них бережно выставили мягкие стулья. Чтобы семья могла проститься спокойно. Михаил Иванович пережил и жену Ларису Голубину, и пасынка Дмитрия, поэтому на панихиде были родственники со стороны приемного сына — его жена сделала Ножкина дедом еще в 80-х — темными очками они тоже закрывали заплаканные глаза. В левой части храма располагались камеры представителей СМИ (и фотограф «КП» Иван Макеев).

Был и внук Ножкина — кудрявый бровастый парень в куртке болотного цвета, сильно напоминающий почившего Дмитрия Голубина. Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Внук Ножкина. Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Был и внук Ножкина — кудрявый бровастый парень в куртке болотного цвета, сильно напоминающий почившего Дмитрия Голубина. Он стоял близко к гробу, слегка растерянный, но держался спокойно и темных очков не надевал.

Некоторые воцерковленные прихожане Храма Христа Спасителя даже отбивали земные поклоны у гроба артиста, родившегося в великий православный праздник — Крещение Господне Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Некоторые воцерковленные прихожане Храма Христа Спасителя даже отбивали земные поклоны у гроба артиста, родившегося в великий православный праздник — Крещение Господне (еще мальчишкой посещал церковь Покрова Пресвятой Богородицы в Лыщиковом переулке) — 19 января, а ушедшего в страшный для истории нашей страны день — 22 июня.

До 90-летия народный артист РСФСР не дотянул всего полгода.

После панихиды состоится кремация, после чего Михаила Ножкина на Ваганьковском кладбище — рядом с супругой.

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