Фото: Александр Река/ТАСС

Министерство обороны России опубликовало подробную сводку о потерях ВСУ за минувшие сутки.

Согласно представленным данным Объединенной группировки войск ВС РФ, украинская армия понесла существенные потери в живой силе в результате действий российских войск.

Наша группировка войск «Север» сообщила о ликвидации свыше 290 военнослужащих, «Запад» — 220, «Южная» — 210, «Центр» — 320, «Восток» — 495, а «Днепр» — 50 человек.

За 24 часа украинские подразделения под руководством главкома Сырского лишились 1585 боевиков и иностранных наемников.

Было также уничтожено 12 единиц бронетехники, включая два американских HMMWV, 12 артиллерийских систем, одна РСЗО «Град» и 76 единиц автомобильной техники.

В районе Красного Лимана подразделения 67-й дивизии 25-й армии группировки «Запад» заняли девять новых опорных пунктов, нейтрализовали 35 украинских военнослужащих и взяли под контроль 38 объектов. Силами штурмовых отрядов группировки «Южная» на улицах Константиновки было уничтожено за это время свыше 90 украинских солдат.

Российская армейская авиация, ударные дроны, ракетчики и артиллеристы поразили объекты топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры, склады топлива, места хранения и запуска дальнобойных беспилотников, а также пункты временной дислокации украинских формирований и наемников в 149 районах.

Системы ПВО за прошедшие сутки сбили 17 управляемых авиабомб, два снаряда от американской РСЗО HIMARS и 762 украинских ударных дрона самолетного типа.

БОЕВАЯ СВОДКА

Всего с начала проведения специальной военной операции по состоянию на 25 июня 2026 года уничтожены:

671 - самолет.

284 - вертолета.

168 852 - дронов.

663 - ЗРК.

29 894 - танков и бронемашин.

1 748 - РСЗО.

35 495 - орудий.

64 864 - единиц спецтехники.

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