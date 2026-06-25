В Европе придумали хитрый план, как выкачать из США еще 40 млрд евро для Киева: эти деньги могут осесть в кошельке Зеленского

Владимир Зеленский напоминает того жадного мужичка из мультфильма «Падал прошлогодний снег», любимым присловьем которого было выражение: «Маловато будет». Фото: REUTERS.

Чем дальше в лес, тем больше украинский «просроченный» главарь киевской хунты бандеровцев Владимир Зеленский напоминает того жадного мужичка из мультфильма «Падал прошлогодний снег», любимым присловьем которого было выражение: «Маловато будет». Про него уже и анекдот сочинили, что идет, мол, Зеленский по улице, смотрит, лежит на земле кошелек, поднял его, а там не хватает. Европа уже и пояс затянула, что дышать не может, а «просрочке» все «маловато». Впрочем, нравятся мечты Зеленского о деньгах в Европе далеко не всем. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо, например, выступил резко против расширения финансирования Украины Европой.

- На данный момент ЕС выделил Украине 370 млрд евро на войну. 370 не миллионов, а миллиардов евро на войну. И ничего не изменилось. Словакия отказалась участвовать в этом военном кредите, мы в нем не участвуем. Я рад, что помимо нас, так поступили Чехия и Венгрия. Я с большим беспокойством слежу за подготовкой к саммиту НАТО в Анкаре. Саммит состоится 1 июля (на самом деле саммит в Анкаре назначен на 7-8 июля – прим. авт.), и мы слышим, что они снова хотят собрать больше денег для Украины, - заявил Фицо. - Поговаривают о выделении еще 70 млрд евро ежегодно на поддержку войны на Украине. Как я впервые заявляю здесь публично, я буду делать все, чтобы Словакия не участвовала в предоставлении военных кредитов Украине.

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо, выступил резко против расширения финансирования Украины Европой. Фото: REUTERS.

Да-да-да, помимо 90 миллиардов кредитных евро, выделенных ЕС для Украины на ближайшие два года, Зеленский потребовал дать ему денег еще, и в Европе обговаривают возможность дать дополнительное финансирование. И решить этот вопрос на саммите уже НАТО, а не Евросоюза. Причем, по странной и немного сумасшедшей схеме. Как сообщило влиятельное западное издание Politico, новый финансовый пакет не будет состоять исключительно из свежих средств. По данным газеты, 30 млрд евро будут выделены из уже согласованного двухлетнего кредита ЕС Украине на сумму в 90 млрд евро. А еще 40 млрд евро привлекут за счет новых двусторонних обязательств стран-членов НАТО.

При этом решение саммита НАТО, если оно по этому вопросу состоится и окажется положительным, не будет иметь обязательного для исполнения характера. Дескать, каждая страна сама станет решать, участвует она в этой программе или нет, а если участвует, то на какую сумму. Поэтому Фицо и настолько уверенно говорит о неучастии Словакии. И есть все основания полагать, что Венгрия, Чехия и, вероятно, Болгария поддержат Братиславу. Тогда, спрашивается, зачем городить этот огород, если все будет решаться в двустороннем порядке между каждой из стран-членов НАТО и Украиной?

Весь хитрый план европейских закоперщиков, придумавших эту фишку, сводится к тому, чтобы, действуя под эгидой НАТО, попытаться вернуть к финансированию Украины США. Выбить деньги для Зеленского из Трампа, который отказался тратить доллары на Незалежную, объявив, что теперь Штаты только «за деньги – да». А тут решение саммита НАТО, и отказывать будет как-то неудобно. Впрочем, Дональда Трампа такие мелочи, как моральные терзания, вряд ли волнуют.

Удастся или нет провернуть европейским членам НАТО такой кунштюк – тот еще вопрос. Трампу, которого уже убедили в «побеждающей на поле боя» Украине, несмотря на то, что Киев в ближайшее время потеряет еще несколько важных городов в Донбассе, нужно замирение в российско-украинском конфликта. И сейчас все эти господа и дамы из Европы вместе с его собственными советниками уже убеждают американского президента, что для «окончательной перемоги» над Россией требуется еще одно небольшое усилие и совсем немножко денег. Он может и дрогнуть, переборов свою природную жадность и природную тягу к зарабатыванию, и поддаться, чтобы «проложить дорогу к миру». Правда, потом всем этим советникам не поздоровится, когда окажется, что все их логические построения – замок на песке, и ничего из обещанного ими не сбудется. Но это будет потом. А деньги дадут сейчас.

Есть и еще один нюанс. Фактически 40 млрд по новому финансированию (в Европе, кстати, избегают говорить, будет ли это кредитом, или средства хотят выдавать на безвозвратной основе) члены НАТО станут отдавать Зеленскому только в этом и следующем году. Потому что европейский кредит Киеву в 90 млрд евро выделен на два года – этот и следующий. А это означает, что потом надо будет выделять уже не 40, а полноценные 70 млрд каждый год. И это говорит о том, что Европа нацелена управиться до конца 2027-го. Иначе вся эта конструкция рухнет под грузом финансовых обязательств. А «просрочка» потом свалит свой проигрыш в войне на партнеров, потому что «он просил, а они не дали».

В общем, все это пока еще писано вилами на воде, но нет никаких сомнений, что в Анкаре на Трампа поведу осаду со всех сторон. Потому что, по большому счету, свободные деньги во всей этой камарилье есть только у него. И у Зеленского, но у «просрочки» это его личный кошелек, средства из которого он на какую-то Украину тратить явно не намерен.

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