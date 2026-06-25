Климат, сельское хозяйство и биоразнообразие: Какие темы будут ключевыми на форуме БРИКС в 2026 году

Фото: НИУ ВШЭ.

В преддверии Гражданского форума БРИКС 2026 в индийском Нью-Дели фонд «Природа и люди» выступил организатором стратегического Круглого стола «Природоохранная проблематика в повестке Саммита и в декларации стран БРИКС 2026», посвященного ключевым вызовам экологической повестки. Мероприятие прошло в НИУ Высшей школы экономики под эгидой Гражданского совета БРИКС-Россия и стало экспертной площадкой для обсуждения наиболее острых тем, которые войдут в итоговую декларацию стран БРИКС 2026 года.

В этом году председательство Индии будет посвящено теме «Построение устойчивости, инноваций, сотрудничества и устойчивого развития». Поэтому в центре внимания экспертов оказались вопросы финансирования климатических изменений, адаптации сельского хозяйства и поиска новых механизмов для сохранения биоразнообразия. В ходе дискуссии участники обсудили подготовку к трем ключевым конференциям ООН: по изменению климата (КС-31), борьбе с опустыниванием (КС-17), сохранению биоразнообразия (КС-17), а также — к Всемирной водной конференции. Основной посыл - сформировать конкретные рекомендации и совместные инициативы, которые станут официальной позицией российского гражданского общества и будут представлены на форуме в Нью-Дели.

ВЛИЯТЬ НА СУДЬБЫ ЛЮДЕЙ

- Уходящий год ознаменовался целой серией значимых международных встреч. Сейчас у нас есть возможность обобщить итоги глобального диалога и понять, в каком направлении будет выстраиваться экологическая повестка нашей страны, — отметил модератор встречи, генеральный директор фонда «Природа и люди» Сергей Рыбаков. - Мы смотрим в будущее с акцентом на практические результаты и роль Нового банка развития в финансировании стратегий адаптации для стран Глобального Юга.

В свою очередь эксперт по вопросам климата фонда «Природа и люди», участник переговорного процесса по Рамочной Конвенции ООН об изменении климата Алексей Кокорин напомнил о том, что решения климатических вопросов напрямую влияют на судьбы людей и поэтому важно уделять им должное внимание. Он подчеркнул также, что страны БРИКС могут и должны взять на себя ответственность за тех, кто оказался в зоне риска.

- В этом году от стран БРИКС сильно зависит, каким будет глобальный механизм справедливого перехода. Речь идёт о помощи тем уязвимым категориям, которые страдают от самых, казалось бы, разумных климатических решений — трансформации сельского хозяйства, переселения из зон затопления ГЭС или закрытия шахт, - перечислил эксперт. - Этих людей не так много, но они есть почти в каждой стране. И без поддержки БРИКС, особенно в слаборазвитых государствах, им не справиться.

ЗНАЧИМЫЙ ВКЛАД

Директор по охране природы фонда «Природа и люди» Виктория Элиас подчеркнула, что страны БРИКС играют значимую роль в достижении целей Куньминско- Монреальской глобальной рамочной программы в области биоразнообразия и обладают существенным потенциалом для усиления международных усилий в этой сфере.

- Страны БРИКС обладают существенной частью мирового биоразнообразия, поэтому их вклад имеет ключевое значение для достижения целей Куньминско-Монреальской глобальной рамочной программы в области биоразнообразия, - акцентировала Виктория Элиас. - Сегодня сохранение биоразнообразия невозможно без внедрения инноваций и пересмотра подходов к земле- и водопользованию, борьбы с чужеродными инвазивными видами, обеспечения прозрачных цепочек поставок, интеграцию вопросов сохранения и устойчивого использования биоразнообразия в политики и программы различных секторов.

По ее словам, ключевая глобальная задача — это ликвидация разрыва между декларациями и реальным финансированием. Важное значение имеет дальнейшая координация позиций и действий стран БРИКС в области биоразнообразия, включение этих вопросов в декларацию Саммита БРИКС в Нью-Дели.

- Только объединив усилия государств, бизнеса и общества, можно обеспечить условия, при которых сохранение и устойчивое использование биоразнообразия действительно будет важным фактором устойчивого развития объединения, - заключила спикер.

НЕ ДОПУСТИТЬ ДЕГРАДАЦИИ ЗЕМЕЛЬ

Эксперт по сохранению ценных лесных экосистем фонда «Природа и люди», член Общественного совета Федерального агентства лесного хозяйства Константин Кобяков обратил внимание на необходимость расширения международного сотрудничества в сфере устойчивого землепользования и создания экономических механизмов, стимулирующих предотвращение деградации земель.

- Мы предлагаем странам БРИКС сделать практический шаг вперед: расширить мандат КБО за пределы аридных зон и запустить механизмы добровольной сертификации продукции, которая не ведет к деградации земель, - сказал эксперт. - Саммит 2026 года в Нью-Дели должен дать поручение профильным ведомствам изучить системы взаимного признания таких сертификатов и привлечь к этому Новый банк развития. Чтобы добиться нейтрального баланса деградации, важна привязка земельной повестки к деньгам и рыночным стимулам.

БОЛЕЕ 40% БИОЕМКОСТИ ПЛАНЕТЫ

В 2022 году Новый банк развития совместно (НБР) с рядом других международных финансовых институтов подписал совместную декларацию, в которой, помимо прочего, декларировалось стремление усилить работу в области устойчивого развития, изменения климата и потери биоразнообразия через программы митигации, адаптации и «природо-позитивных» программ. Это крайне важно, поскольку на долю стран БРИКС приходится более 40% биологической емкости Планеты. На этом акцентировал внимание эксперт по устойчивому развитию фонда «Природа и люди» Михаил Бабенко.

- Если перенести эти инициативы в практическую плоскость, то НБР было бы целесообразно, во-первых, адаптировать подход к категоризации проектов, - пояснил он. - Сейчас экологические и социальные риски слиты воедино, но имеет смысл наряду с перемещением лиц и коренными народами разделить негативное воздействие на окружающую среду от проектов по сохранению биоразнообразия и восстановления экосистем и выделить последнее «nature-positive» в отдельную категорию. Во-вторых, необходимо рассмотреть создание отдельного фонда внутри НБР с собственным бюджетом и процедурами, целью которого была бы поддержка проектов, направленных на сохранение биоразнообразия и восстановление экосистем. Такой опыт есть у Евразийского банка развития и на него стоит обратить внимание.

ВОДНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Эксперт фонда «Природа и люди», член Общественного совета Федерального агентства водных ресурсов Татьяна Шувалова также выразила позицию по необходимым мерам для решения сложных задач водной тематики для будущей международной встречи.

- Мы настоятельно призываем страны БРИКС объявить на Конференции ООН по водным ресурсам 2026 амбициозные, конкретные и измеримые добровольные обязательства по воде, - заявила Татьяна Шувалова. - Это могут быть как национальные, так и совместные обязательства наших стран: например, по увеличению доли населения с доступом к безопасной воде и санитарии, по увеличению доли безопасно очищенных и повторно используемых сточных вод, по восстановлению водных экосистем, по запуску совместных технологических проектов и созданию специального механизма финансирования водных инициатив БРИКС. Такие обязательства должны иметь четкие сроки, индикаторы и механизмы мониторинга, чтобы уже к 2030 году показать ощутимые результаты. Это станет реальным доказательством лидерства БРИКС в глобальной водной повестке.

Координатор Гражданского трека Экспертного совета БРИКС Ирина Костецкая подчеркнула роль устойчивого развития:

- Целью рабочей группы в этом году, как её видят наши индийские коллеги, является разработка эффективных и устойчивых решений для борьбы с изменениями климата, деградацией окружающей среды и рисками стихийных бедствий с акцентом на поиск решений на уровне сообществ. Прежде всего это адаптация к изменением климата, экономика, основанная на регенеративных принципах, устойчивое сельское хозяйство и продовольственный системы, обмен технологиями и поиск совместных решений в интересах развивающихся стран. Среди тематических направлений важное место занимает сохранение биоразнообразия.