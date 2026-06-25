Отговаривали от абортов и искали для младенцев семьи: Две многодетные мамы ушли от наказания за торговлю людьми

Наталья Патока Фото: Личная страница героя публикации в соцсети.

Эта громкая история всплыла осенью 2023 года. Изначально в следствии считали, что речь идет о мошенничестве с госвыплатами на ребенка-инвалида, но все оказалось намного сложней...

СХЕМА НА 14 ДЕТЕЙ

Столичные медики внезапно обнаружили у больного ребенка в крови следы препаратов, которые он никак не должен был получать. Провели повторный анализ: чисто. Однако к его маме, многодетной москвичке Юлии Логиновой решили присмотреться. Предположили, что женщина может давать сыну некие лекарства, которые могли тормозить его лечение – чтобы получать повышенные выплаты. В итоге это не подтвердилось, но изучая документы, следователи столкнулись с настоящим чудом. Из медицинских справок следовало, что Юлия еще много лет назад потеряла возможность иметь детей, при этом по другим бумагам выходило, что несколько своих младших детей она родила сама! Как это может быть?

Когда начали разбираться, вскрылась целая схема, которую Юлия Логинова с 2014 по 2022 годы реализовывала вместе с подругой Натальей Патокой (она тоже многодетная мама из Подольска). Они находили женщин, которые собираются совершить аборт или просто отказаться от своих детей и предлагали все-таки родить малышей – чтобы их взяли приличные, любящие семьи. Часть этих детей легализовывали через якобы домашние роды. Именно так Логинова и получала на детей документы. Некоторых рожениц отправляли рожать в государственные роддома по чужим документам (в одном эпизоде даже по паспорту самой Логиновой).

По версии следствия, в общей сложности так были переписаны на Логинову, Патоку и еще две семьи как минимум 14 (!) детей.

При этом дело выглядело очень странным. Ведь цели фигуранток изначально были самые благие – они уговаривали женщин не убивать своих детей, не бросать их в больнице. Многие из этих ребят имеют тяжелые недуги, являются инвалидами. Но в новых семьях они получали действительно любящих родителей, сестер и братьев.

Так в чем же тогда их преступление?!

Юлия Логинова Фото: Личная страница героя публикации в соцсети.

«В СВЯЗИ С ДЕЯТЕЛЬНЫМ РАСКАЯНИЕМ»

Следователь по особо важным делам отдела по РОВД СУ по ВАО ГСУ Следственного комитета России по Москве Алла Морозенко объяснила в интервью «Комсомольской правде»:

- У Патоки и Логиновой и правда были благородные цели - убеждать беременных сохранять детей, не делать аборты. Они реально готовы были помогать мамам, которые отказывалась от аборта - деньгами, одеждой, продуктами, медицинскими и юридическими услугами. Уговаривали женщину заниматься воспитанием своего ребенка. Но если женщина настаивала, что малыш ей не нужен, Логинова и Патока фактически брали на себя функции государственных органов. Только суд может лишить женщину родительских прав, и только суд может принять решение об усыновлении ребенка - при наличии заключения органов опеки и попечительства. А Логинова и Патока сами решали, какой ребенок в какую семью отправится.

При этом есть еще один важный нюанс. За то, чтоб пристроить ребенка в новую семью ни Логинова, ни Патока денег не брали. Однако обвинение им предъявили по статье «Торговля людьми». Но если денег не было, какая же это торговля?

Юлия Логинова Фото: Личная страница героя публикации в соцсети.

В следствии объяснили, что по закону женщинам предъявили обвинение не за прямую куплю-продажу, а совершение «иной сделки». Это закрепленная в конкретной статье УК формулировка.

- По сути, все участники схемы совершили усыновление (удочерение) в нарушение порядка, установленного на территории РФ, - говорит следователь Морозенко. – Ранее такие действия могли быть квалифицированы по статье небольшой тяжести (с наказанием до 6 месяцев ареста, - Авт.). Но в 2009 году Россия вступила в очередные международные конвенции и изменила уголовную статью о торговле людьми, включив туда так называемые «иные сделки».

Женщинам грозили реальные сроки – до 10 лет колонии! Однако уже в суде им все-таки изменили категорию тяжести преступления, в совершении которого многодетных мам обвиняли, - до «средней тяжести». Сегодня Юлии Логиновой и Наталье Патоке вынесли приговор.

- Обе фигурантки приговорены к 4,5 годам условно с таким же испытательным сроком – от реального наказания их освободили с формулировкой «в связи с деятельным раскаянием», - сообщили KP.RU в суде.

Условные сроки получили и другие обвиняемые – мамы, отдававшие Патоке и Логиновой своих детей; женщины, с чьими паспортами роженицы ложились в больницы; муж Натальи Патоки, который тоже участвовал в процессе (Логинова овдовела много лет назад).

По данным KP.RU, всех незаконно усыновленных детей решили все-таки оставить в семьях, чтобы не травмировать.

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