В России выпуск машин вырос в полтора раза: что будет с ценами

Выпуск машин в России в этом году вырос в полтора раза Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

РАСТЕТ РЫНОК – ПОДНИМАЕТСЯ ПРОИЗВОДСТВО

Если растет спрос – будет расти и предложение! А продажи машин – на подъеме. Только за первые пять месяцев рынок новых автомобилей вырос без малого на 10%. Неудивительно, что и наши заводы наращивают объем производства. Причем опережающими темпами! Росстат подсчитал – с января по май с конвейеров российских предприятий сошло ровно 300 тысяч легковых авто. Это – на 6,8% больше, чем в прошлом году. Но если брать именно май, то тут цифры куда более впечатляющие – 51,6 тысяч выпущенных машин и рост на 47,4%. Почти в полтора раза!

Логично, что на этом фоне доля автомобилей отечественного производства на внутреннем рынке впервые с 2022-го превысила 60%. И продолжает увеличиваться. Добавим, что за этот же период (январь-май) в России было продано 348 тысяч таких машин (по данным Минпромторга).

- Все это говорит о том, что утильсбор – работает, - рассуждает вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин. – Простой импорт из Поднебесной из-за высоких пошлин становится крайне невыгодным. Китайские компании пусть неохотно, но все более активно переносят производство своих моделей на наши площадки. Загрузка предприятий растет, что, разумеется, важно для государства. Это и новые рабочие места, и контракты на поставки комплектующих для смежных предприятий, и прочие сопутствующие бонусы для нашей экономики.

Росстат подсчитал – с января по май с конвейеров российских предприятий сошло ровно 300 тысяч легковых авто. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ. Перейти в Фотобанк КП

БОЛЬШЕ БРЕНДОВ, ХОРОШИХ И РАЗНЫХ

Что важно – основной рост приходится не на бывшие советские предприятия (АвтоВАЗ, УАЗ или ГАЗ), а на перезапуск заводов, принадлежавших западным брендам. Так, прошлым летом на бывшей площадке Volkswagen в Калуге стартовала сборка моделей российского бренда Tenet. А уже в мае здесь отпраздновали выпуск 100-тысячного автомобиля! На нашем рынке Tenet фактически сменил китайский Chery, заняв его место в топ-3 самых продаваемых марок. В то же время предприятие Haval в Тульской области отчиталось о производстве 150-тысячного кроссовера линейки F. В частности, модели F7x второго поколения, которая является своего рода эксклюзивом – разработана специально для нашей страны, выпускается и продается тоже только у нас.

Вместе с тем весной возобновился выпуск машин бренда Volga – продажи трех представленных моделей официально стартовали 19 июня. В Санкт-Петербурге, на площадке в Шушарах, ныне принадлежащей холдингу АГР, начался выпуск кроссоверов новой марки Jeland. Сейчас там делают кроссоверы J6, но в ближайшее время стартует серийное производство еще двух моделей (J7 и J8). Готовятся выйти на рынок бренды Esteo, Senat и Tenet Plus (все также принадлежат АГР). Есть, правда, и потери – так, еще в декабре завершено производство моделей марки Solaris – на бывшем предприятии концерна Hyundai в северной столице закончились машинокомплекты, оставшиеся после ухода корейцев. Но сами автомобили все еще доступны в салонах у дилеров.

- Безусловно, сердце радуется за каждый новый автомобиль российского производства. И очевидно, что их число продолжит расти, - рассуждает Антон Шапарин. – Только хотелось бы, чтобы выгода от этого процесса была заметна не только для государства, но и для простых россиян. В виде снижения цен на машины. Пока, увы, сам факт отечественной сборки почти не сказывается на их стоимости. Нужно, чтобы такие автомобили были дешевле не на 100-200 тысяч по сравнению с импортными. А, например, на миллион рублей. Это существенно подстегнет рынок.

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