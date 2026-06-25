К походу на Россию подключился мировой цифровой гигант компания Apple. 25 июня 2026 года она удалила из своего сервиса App Store (магазина приложений) российские приложения VK — «ВКонтакте», «VK Музыка», «VK Видео», «VK Мессенджер», «Одноклассники», Mail.ru, «Дзен», Skillbox и другие сервисы.
Это уже не первый удар по пользователям российских цифровых платформ: первая волна затронула банковские приложения, теперь целенаправленно удаляются коммуникационные сервисы (соцсети, мессенджеры, видеоплатформы, образовательные продукты).
При этом никаких юридических оснований для таких действий не было — VK не находится, например, в санкционных списках.
- Это самое настоящее цифровое пиратство, терроризм, - сказал в эфире «Радио «Комсомольская правда» шеф-редактор Интенет-портала «Мобильные телекоммуникации» Леонтий Букштейн. - Сначала процветало морское пиратство, когда кого угодно можно было грабить и захватывать, потом - похищение одного президента и угроза другому, это все из одной и той же серии. Никаких юридических причин нет, это просто геополитическая месть. Мы, может быть, недооценили, что Apple в 2022 году резко прекратил поставки своей продукции в Россию.
По мнению эксперта это был тревожный звонок. Теперь восстановление былых партнерских отношений с компанией очень маловероятно.
- Помните, у Apple была какая-то заварушка в Америке с доступом к информации определенных служб - Apple встало в позу и не стало сотрудничать с властями страны, они даже своим не подчиняются, - продолжил Букштейн. - С 2011 по 2024 годы выручка компании составила 650-670 млрд долларов. А капитализация — 4,38 млн долларов, это в 10 раз больше, чем бюджет России прошлого года. Поэтому компания позволяет себе делать все, что захочет, и обратного хода у них не будет. В данном случае она захотела с нами рассчитаться за конфликт, в котором Россия, видите ли, подняла голос в защиту своих интересов. А приверженцы телефонов Apple стали заложниками разборок, которые заочно ведет против Россией богатая компания, желающая влиять на большую политику.
Но зато в отношении «яблока» наступила ясность: такое поведение означает конец эры Apple в России, отметил собеседник.
С какой целью компания пошла на такой шаг, понятно. Предполагается, что удаление наиболее востребованных у россиян сервисов создаст бытовые неудобства и трудности, это должно вызвать недовольство населения.
- Но они будут долго этого ждать, - говорит Букштейн. - Мы же понимаем, что против нас стоит западный мир, потому что мы ему поперек горла.
То, что удаление сервисов VK из App Store является политическим шагом, подтвердило и Минцифры России.
«Минцифры считает удаление приложений VK из App Store политически мотивированным решением, - говорится в официальном заявлении ведомства. - Министерство не получило от компании Apple аргументированной позиции о наличии санкционных требований. На основе полученных заключений, в том числе со стороны американских юридических компаний, Минцифры подтверждает отсутствие данных оснований для блокировки приложений VK».
Это очень важно: даже американские юристы не нашли правовых оснований для удаления приложений. Действительно, удаление российских приложений нарушает Всеобщую декларацию прав человека и Международный пакт о гражданских и политических правах. В частности, принцип недискриминации: ведь удаляются целенаправленно именно российские приложения. Отключение банковских приложений нарушает право на доступ к своим деньгам. Отключение МАКС и ВК нарушает право доступа к средствам связи. Отключение других сервисов ограничивает право россиян на доступ к медицинским данным и госуслугам...
Apple полностью игнорирует социально важные функции исключенных приложений. А ведь эти ресурсы используются для коммуникации и информирования граждан РФ, в том числе для предупреждения о ЧП, указали в Минцифры.
Кстати, в отличие от западных стран в России соблюдаются установленные правовые нормы в отношении цифровых платформ. К примеру, в декабре 2025 г. платформа Roblox была заблокирована на территории РФ за нарушение законодательства. Выполнив требования регулятора и обеспечив должный уровень безопасности пользователей в июне 2026 года Roblox была разблокирована.
Министерство обратилось в ФАС с жалобой на американскую корпорацию, которая нарушает требования российского законодательства.
Ситуацию с удалением российских приложений из App Store прокомментировали и в Кремле. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что решение Apple подрывает доверие к ней.
Не говоря уже о том, что удаление российских приложений нарушает решения ООН: принцип недискриминации (целенаправленно "выпиливаются" именно российские приложения), право на доступ к своим деньгам (банковские приложения), средствам связи (МАКС, ВК) и т. д.
При этом, отключая PUSH-уведомления отечественных приложений, Apple не просто лишает людей привычной связи, но и возможности оперативно получить информацию, в том числе о возможной опасности.
Еще одна причина удара по российским пользователям — недобросовестная конкуренция.
- Перед нами не борьба за безопасность пользователей, а классический пример недобросовестной конкуренции, когда иностранная платформа пытается задавить российские сервисы, которые успешно вытесняют ее собственные продукты с рынка, - сказал KP.RU заместитель председателя Комитета Госдумы по бюджету и налогам Каплан Панеш. - По сути, ситуация обнажает системную проблему: Apple сохраняет за собой право в одностороннем порядке удалять приложения, которые ей неугодны, без прозрачных правил и возможности эффективного обжалования. При этом компания продолжает игнорировать российские требования о предустановке отечественного магазина приложений и окна выбора поисковиков на своих устройствах. Получается, что иностранная корпорация исповедует двойные стандарты: она навязывает свои правила российскому рынку, но сама эти правила не соблюдает.
По словам депутата, альтернативные магазины приложений в России, такие как RuStore, уже активно развиваются.
- Загрузки RuStore превысили 300 миллионов, и это показывает, что российские пользователи и разработчики готовы к переходу на отечественные платформы, если им создадут для этого условия, - говорит Панеш. - Однако для полноценной конкуренции необходимо законодательно закрепить обязательную предустановку RuStore на всех устройствах, продаваемых в России, включая продукцию Apple. Действующие нормы об этом есть, но, как мы видим, исполняются они Apple далеко не в полном объеме.
Действия Apple — это вызов не только VK, но и всему российскому цифровому рынку, убежден собеседник. Россия стала одной из немногих стран с собственной цифровой экосистемой: своим мессенджером, своими поисковиками, социальными сетями, видеохостингами, сервисами такси, знакомств и пр. Действия Apple это, в том числе, реакция на успехи России в обеспечении цифрового суверенитета. По сути месть со стороны транснациональных компаний, направленная на обычных граждан.
- Мы не можем мириться с ситуацией, когда иностранная корпорация единолично решает, какие приложения будут доступны на устройствах, продаваемых в нашей стране. Это вопрос цифрового суверенитета и справедливой конкуренции. Рынок должен регулироваться не корпоративными хотелками, а законом, - заключил депутат.
- Странно было бы предполагать, что на киберфронте по нам не будут наносить ударов, - прокомментировал ситуацию KP.RU депутат первый заместитель председателя Комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев. - При этом мы же смогли импортозамещение провести в авиации, значит, и в кибернетике сможем. Мозгов для этого, между прочим, у страны достаточно, недаром ведь русские хакеры – гроза всего Запада. Главное, определиться, что Запад будет воевать с нами во всех отраслях, чего бы ему это ни стоило.
Однако роль «яблока» не стоит преувеличивать. По данным на 2025 год, оно в меньшинстве: Android используют 52% пользователей крупных городов России. Растет его популярность и среди поколения Z и теперь популярность iPhone и Android сравнялась.