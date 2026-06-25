На Иваньковском водохранилище обсудили, как любительское и спортивное рыболовство развивает внутренний туризм и экологическую культуру

Фото предоставлено Конаково Ривер Клуб

18 июня 2026 года на Иваньковском водохранилище, на курорте «Конаково Ривер Клаб» состоялся форум «Вода, рыба, человек». Он прошел как деловая часть турнира по ловле трофейного судака на джиг «Золотой судак», организованного крупнейшим российским рыболовным порталом «Русфишинг».

Участники форума обсудили любительское и спортивное рыболовство как часть внутреннего туризма, семейного досуга и экологического просвещения. В центре дискуссии были сохранение рыбного ресурса, борьба с незаконным выловом, развитие туристических проектов, роль бизнеса в охране природы и значение турниров для формирования ответственного отношения к водоемам.

В форуме приняли участие первый зампред комитета Госдумы по туризму и развитию туристической инфраструктуры Николай Валуев; президент Ассоциации туризма Тверской области и депутат Законодательного собрания Тверской области Ирина Шереметкер; основатель «Конаково Ривер Клаб» и депутат Думы Конаковского муниципального округа Марк Каганский; президент Ассоциации содействия сохранению лососёвых видов рыб «Русский лосось» Марина Ковтун; глава оргкомитета турнира «Золотой судак», президент НП «Народная рыбалка» и руководитель Rusfishing.ru Андрей Денисов.

Николай Валуев, депутат Государственной Думы, первый заместитель председателя Комитета Государственной Думы по туризму и развитию туристической инфраструктуры:

«Любительское рыболовство — это не только отдых у воды. Это одно из древнейших занятий человека, которое стало частью культуры и семейной традиции. Рыбалка передается от родителей к детям, учит терпению, уважению к природе и умению быть вместе. В этом смысле она работает лучше многих формальных воспитательных инструментов.

Фото предоставлено Конаково Ривер Клуб

Россия обладает огромным потенциалом для рыболовного туризма — от северо-запада и Карелии до Дальнего Востока. Но если мы говорим о массовости, то обязаны говорить и о сохранении биоресурсов. Регулирование должно защищать рыбу и водоемы, но не превращаться в “дубину” против законопослушного рыболова. Рыболовные билеты или целевые взносы можно обсуждать только как понятную систему участия в охране ресурса: деньги должны идти на зарыбление, контроль и восстановление водоемов, а льготные категории должны быть защищены».

Ирина Шереметкер, президент Ассоциации туризма Тверской области, депутат Законодательного собрания Тверской области:

«Для Тверской области природа — это не фон для туризма, а главный ресурс и конкурентное преимущество. Люди приезжают к нам за водой, воздухом, тишиной, местными продуктами, возможностью побыть у реки или озера. Опыт проекта «Вкус Верхневолжья» показал: сильный региональный бренд должен защищать местный бизнес, сохранять аутентичность и объяснять ценность территории.

Небрежное отношение к природе часто начинается с незнания. Если человеку все время говорить, что вода грязная, он будет вести себя так, будто хуже уже не сделать. А если объяснить, что здесь чистая вода, редкие виды, хрупкое биоразнообразие, отношение меняется. Рыбалка — очень правильный и ненавязчивый способ экологического просвещения, особенно для детей».

Марк Каганский, основатель ивент-отеля «Конаково Ривер Клаб», депутат Думы Конаковского муниципального округа:

«Сегодня у людей вырос интерес к близким регионам, коротким поездкам и отдыху у воды. Поэтому одной из больших идей для внутреннего туризма центральной части Европейской России мог бы стать проект «Водное кольцо Москвы». У нас есть Золотое кольцо, Бульварное, Садовое, МКАД, но нет водного кольца, хотя водная система вокруг Москвы и соседних регионов обладает огромным туристическим и культурным потенциалом. Историю государства российского просто невозможно представить, не побывав в городах Верхней Волги, Оки и Москва-реки. Такую культурную прививку должен получить каждый россиянин.

Маршрут условной «Московской кругосветки» мог бы объединить канал имени Москвы, Дубну, Рыбинское водохранилище, Ярославль, Нижний Новгород, Оку, Коломну и Москву-реку. Это не прыжок через пропасть, а поэтапный инфраструктурный проект для круизов, маломерного флота, яхтсменов, рыболовов и семейного отдыха. Но он невозможен без ответственного отношения к самим водоемам. Иваньковское водохранилище — живой ресурс: борьба с незаконным выловом, зарыбление и участие бизнеса в охране территории должны стать нормой».

Фото предоставлено Конаково Ривер Клуб

Марина Ковтун, президент Ассоциации содействия сохранению лососёвых видов рыб «Русский лосось»:

«Ассоциация «Русский лосось» создана для того, чтобы защищать не просто отдельный вид рыбы, а культуру ответственного отношения к лососевым водоемам. У нас более 3,5 тысяч сторонников, волонтеры, просветительские проекты, издания для детей и взрослых. Вокруг темы лососей можно объединять бизнес, власть, рыболовов-любителей, местные сообщества и экспертов.

Лососевый водоем — это всегда больше, чем рыбалка. Это качество воды, состояние реки, культура поведения на берегу, репутация территории и готовность людей соблюдать правила. Региональный бренд любительского рыболовства рождается не только из наличия красивой рыбы, а из доверия к месту: люди должны знать, что здесь берегут реку, поддерживают популяцию и развивают качественный туризм».

Андрей Денисов, глава оргкомитета турнира «Золотой судак», президент НП «Народная рыбалка», руководитель проекта Rusfishing.ru:

«Для нас «Золотой судак» — это не только соревнование сильных команд и не только спортивный результат. Это площадка, где формируется культура организованного рыболовного отдыха: понятные правила, судейство, безопасность, инфраструктура, уважение к водоему и принцип «поймал — отпусти». Поэтому деловая программа стала естественным продолжением турнира.

Rusfishing.ru много лет живет как большое рыболовное сообщество, и по открытым разделам форума видно, что запрос людей давно вышел за рамки вопроса «где сегодня клюет». Пользователи обсуждают рыболовные базы, платные пруды, поездки по регионам, фестивали, соревнования, водохранилища, реки, экипировку, лодки, безопасность и семейные выезды. Для регионов это важный сигнал: рыболовы готовы ездить по России, но ждут качественного предложения — понятной акватории, честных правил, размещения, слипа, стоянки лодок, питания, информации и уважения к природе.

История «Золотого судака» показывает, что профессиональный турнир может быть не только спортивным брендом, но и инструментом продвижения территории. Вокруг такого события работают гостиницы, сервисные компании, производители снастей, лодочная инфраструктура, медиа и местные партнеры. Но главный смысл — в бережном отношении к ресурсу: трофейная рыбалка и сохранение рыбы не противоречат друг другу, если есть правила, контроль и культура.

Именно поэтому мы хотим, чтобы разговор о сохранении ресурса имел практическое продолжение. В сентябре оргкомитет турнира “Золотой судак” и Некоммерческое партнерство «Народная рыбалка» планируют провести зарыбление акватории Иваньковского водохранилища мальком судака — в полном соответствии с действующими требованиями, с получением всех необходимых разрешений и согласований. Мы приглашаем партнеров турнира, представителей бизнеса и всех, кому небезразлично будущее этой акватории, присоединиться к проекту. Чем шире будет участие, тем больше молоди судака мы сможем выпустить и тем весомее будет общий вклад в восстановление и сохранение рыбного ресурса Иваньковского водохранилища».

Итоги форума

По итогам форума участники отметили, что развитие любительского рыболовства требует совместной работы государства, регионов, бизнеса, общественных объединений и самих рыболовов. Среди приоритетов были названы экологическое просвещение, ответственный рыболовный туризм, инфраструктура у водоемов, борьба с незаконным выловом, зарыбление и организованный отдых, который повышает туристическую привлекательность регионов и помогает сохранять природный ресурс.