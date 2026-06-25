Повреждено 13 тысяч жилых домов: правительство выделяет Дагестану и Чечне 2,5 миллиарда рублей на ликвидацию последствий наводнений

Михаил Мишустин во время заседания правительства. Фото Дмитрий Астахов/POOL/ТАСС

Почти 2,5 млрд. рублей будет направлено из резервного фонда кабмина на ликвидацию последствий наводнений в Дагестане и Чечне. Об этом сообщил Михаил Мишустин на заседании правительства в четверг. Распоряжение об этом уже подписано.

Весной страна с ужасом следила за происходящим в Дагестане и Чечне. Республики пережили одно из самых масштабных наводнений за последние десятилетия. За день в Дагестане выпадала месячная норма осадков. Реки выходили из берегов, сели и оползни разрушали дома и дороги, а в Дербентском районе прорвало дамбу Геджухского водохранилища. В результате разгула стихии в Дагестане (там был введен федеральный режим ЧС) подтопило почти 10 тысяч жилых домов, из которых 7,1 тысячи признали поврежденными. В Чечне повреждения получили свыше 3 тысяч домов. Несущиеся с бешеной скоростью потоки воды также повредили десятки мостов, дорог, коммунальные, электрические сети.

Ранее правительство уже выделило 174,9 млн. рублей из резервного фонда для оказания финансовой помощи жителям Дагестана и Чечни. Деньги были направлены на оказание первой помощи жителям, потерявшим имущество.

Теперь задача восстановить инфраструктуру. На 2,5 млрд. рублей, выделенных правительством, будут проведены аварийно-восстановительные работы на гидротехнических сооружениях. Специалисты также будут заниматься восстановлением пропускной способности русел рек и возведением временных дамб на территории республик. В общей сложности будет проведена расчистка рек и возведение дамб общей протяженностью 35 км.

Михаил Мишустин напомнил, что по поручению президента была создана правительственная комиссия для ликвидации последствий стихийного бедствия.

Премьер поручил профильным министерствам «держать на личном контроле эффективность всех проводимых работ, чтобы люди и предприятия могли как можно быстрее вернуться к своей обычной деятельности». Мишустин отметил, что важно уже сейчас начинать укрепление берегов, чтобы свести к минимуму неблагоприятные последствия природных явлений в будущем.

Что еще решили на заседании правительства:

- Правительство сократило долги восьми регионам перед федеральным бюджетом на сумму в почти 50 млрд. рублей . Долги срезали Удмуртии, Волгоградской, Московской, Нижегородской, Новгородской, Новосибирская, Рязанская и Челябинская области. Сэкономленные средства регионы должны будут направить на поддержку инвестиций, в первую очередь в инфраструктурные проекты.

«Чтобы на местах без задержек продолжался капитальный ремонт в ЖКХ, замена лифтов в многоквартирных домах, расселение аварийного жилья, обновление общественного транспорта и выполнение целого ряда других инициатив, включая модернизацию опорных населённых пунктов, расширение особых экономических зон, а также увеличение капитала региональных фондов развития промышленности», - пояснил премьер.

- Правительство направит 60 млрд. рублей на предоставление субсидий из федерального бюджета кредитным организациям. Эти средства позволят выполнить обязательства по более чем 41 тысяче льготных кредитов, которые аграрии брали на производство и переработку сельхозпродукции, а также на выпуск ветеринарных препаратов, ферментов, кормовых и пищевых добавок, пояснил премьер.

- Правительство выделит новым регионам 1,3 млрд. рублей на закупку коммунальной техники, в том числе самосвалов, экскаваторов и другой специализированной техники, необходимой для модернизации сетей тепло- и водоснабжения и подготовке ЖКХ к зиме.

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