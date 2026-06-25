«Это чушь откровенная»: в КПРФ опровергли слухи о призыве Зюганова изъять вклады россиян

Геннадий Зюганов не призывал изымать вклады россиян. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

24 июня в программе «Партийная среда» в прямом эфире Радио «Комсомольская правда» принял участие первый секретарь Московского городского комитета КПРФ Виктор Царихин. В числе других мы обсудили и одну из острейших тем последних дней…

…- Виктор, ты знаешь, вот когда закончился съезд Компартии России (он проходил в субботу, 20 июня, в подмосковных «Снегирях»), у некоторых наблюдателей сразу возник вопрос… А чего это Геннадий Андреевич призывает немедленно изъять вклады россиян? Как было на самом деле, что сказал Зюганов в действительности? Почему так «наехали» на Генерального секретаря?

- Александр, вопрос у тебя - совершенно перекликающийся. Полная победа в Специальной военной операции, как и любая полная победа нашей страны, возможна при сильном экономическом, промышленном, технологическом суверенитете. Это не может быть в полсилы, не может быть в половиночку. Не бывает суверенитета пополам. Это абсолютно целая, ясная единица…

- И все же - вернемся к тому, что якобы Зюганов «призывал немедленно изъять вклады россиян»… На самом деле, какие же призывы прозвучали из уст лидера Компартии?

- Само утверждение о подобном призыве со стороны председателя компартии выглядит странно. Такие «подозрения» - это же чушь откровенная.

Сколько коммунисты борются и боролись за возврат советских вкладов граждан, которые в итоге сгорели во всей этой пертурбации!

Правда, Сбербанк говорит, что он возвращает, но это несерьезные совершенно суммы, которые идут к возврату.

А Геннадий Андреевич прямо сказал, что те средства, которые мотаются сейчас в банках – 67 триллионов рублей граждан, 63 триллиона предприятий – в сумму 130 триллионов, это три бюджета, это гигантские средства, которые на сегодняшний день кружатся. И - вопрос в том, что они не используются в развитии страны. Почему? Да потому, что ставка огромная. И положить под процент получается эффективнее, чем инвестировать в производство.

Что у нас происходит с промышленностью, с малым бизнесом? Мы все прекрасно видим.

Так вот, по сути председатель нашей партии выступает за увеличения текущего бюджета… Он может быть больше на 30 триллионов, чем текущий бюджет.

А это значит, и в науку можно вложиться, и в производство… И - обеспечить всем необходимым всех, кто сейчас в этом нуждается. В том числе, и в зоне проведения Специальной военной операции.

Это колоссальные средства. Когда нам говорят, что нет денег на развитие – это ложь чистой воды. Просто экономическая модель сформирована так, что ни гражданам, ни предприятиям - неэффективно, невыгодно вкладываться в инвестиции в будущее… А - выгоднее заморозить всю эту историю на счетах – вернее, не заморозить, а положить под капитализацию.

То есть, вывели деньги из реального оборота, положили их в банки, а нам говорят – денег нет, ничего мы сделать не можем, у нас секвестр бюджета.

В это же самое время богатых в стране стало 150, а было еще вчера - 101. То есть, это олигархи, которые вошли в список «Форбс».

- Ты имеешь в виду миллиардеров.

- Да, я имею в виду миллиардеров. Возникает логичный вопрос – а как это так работает? Вся страна собирает гуманитарную помощь, вся Россия мобилизована на помощь участникам Специальной военной операции, а такие деньги лежат и приносят доходы только богатым.

Да еще кто-то передергивает высказывания Геннадия Андреевича.

И это - целая сеть каналов. Это целая группа якобы не связанных между собой СМИ, которые начали прокачивать эту тему.

- Виктор, а давай я цитату приведу, что - точно - сказал товарищ Зюганов. «В банках лежат 67 триллионов рублей граждан и 63 триллиона – предприятий, в сумме 130 триллионов, три бюджета. Это гигантские средства. Банки наживаются на них, не вкладывая в развитие страны. Это полное безобразие!». Вот я, например, здесь не вижу призыва что-то там изымать у людей, какие-то рубли, копейки и так далее. Вот зря наезжают.

- Александр, спасибо тебе за объективность.

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