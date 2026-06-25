Apple присоединилась к войне без правил против России: американская компания встала в один ряд с оказывающими услуги Украине Starlink и Palantir

Удаление российских приложений из аппстора — это такой же удар по инфраструктуре, как атака на НПЗ. Фото: Sergio Photone/Shutterstock/Fotodom

Про атаку на ВКонтакте.

Меньше всего хочется возмущаться поведением противника, обвинять врага в цензуре, взывать к совести сторону, которая против тебя воюет годами. А удаление российских приложений из аппстора — это такой же удар по инфраструктуре, как атака на НПЗ. Просто удар по нашему цифровому контуру. Странно, что он держался так долго. Какой смысл кричать, что враг воюет не по правилам. Мы же не на рыцарском турнире.

Мы на боях без правил. Американцы с приходом Трампа отменили все условности, которые раньше назывались «международным правом» и «международными отношениями». И применяют против нас весь спектр рычагов давления, который имеется. Бизнес здесь тоже не является сторонним наблюдателем.

Спутники «Старлинка» можно назвать парящими над схваткой? А Palantir является нейтральным искусственным интеллектом? А по отношении к ВПК США можно сказать - «просто бизнес, ничего личного»? Ну вот Apple присоединился к войне. Дальше, видимо, Гугл на очереди. Поэтому переход на Андроид — это временный выход. Надо развивать свое. «Мир» же успели запустить, пока от свифта не отключили.

Сам по себе факт удаления приложений — признание их эффективности. Информационной, цифровой и, судя по всему, независимой от западного IT-влияния. А значит не подконтрольной.

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