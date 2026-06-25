Сергей Степашин предложил возбудить уголовное дело против Зеленского

Экс-премьер, председатель Ассоциации юристов России (АЮР) Сергей Степашин Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

- …Сергей Вадимович, здравствуйте.

- Добрый день, «Комсомолка».

- Вот уже второй день идет довольно много информации из Санкт-Петербурга, где проходит съезд юристов России или форум нашей Ассоциации юристов…

- Международный юридический форум. Не путай.

- Ой, извините.

- 14-й, кстати.

- …Да, конечно - Международный юридический. И я к вам обращаюсь как к председателю Ассоциации юристов России…

Чтобы вы растолковали мне и нашим слушателям, читателям, какие там проблемы затрагиваются?

- Много, Саша, тем было. Я скажу только о тех, в обсуждении которых непосредственно участвовал.

- Да, конечно, это всегда остро.

- Первая тема – юридическое образование и его качество сегодня. То, что мы обсуждали на площадке юридического форума. Мы переходим к нормальной российской советской системе, слава Богу, ушли от системы Болонской…

И говорили о качестве юридического образования, о «переборе» (в смысле - количества. - А.Г.) юридических вузов и факультетов, где качественное образование не дается.

О том, что юристов сегодня нужно готовить в новых условиях - с точки зрения международного права. С точки зрения того, в какой ситуации оказалась наша страна, в том числе, с учетом того, что идет СВО – все это обсуждалось на этой площадке.

А сегодня у нас была площадка, посвященная национальной безопасности.

- О, это очень интересно.

- Тема безопасности нашей страны, ее суверенитета сегодня как никогда важна. И я сослался опять же на выступление нашего президента - Владимира Владимировича Путина - перед выпускниками военных вузов.

Саша, помнишь, ты мне задавал вопрос о том, что нам по сути дела уже объявили войну на самом деле.

Поэтому речь шла о том, как юристы должны реагировать на те вызовы с точки зрения безопасности страны.

- И как же?

- Это - защита суверенитета в первую очередь.

Второе – защита наших граждан, в том числе, и на освобожденных территориях и пока еще не освобожденных.

В-третьих, это вопросы, связанные с тем, что нормы международного права никто не отменял. Но они, к сожалению, сегодня почти нивелированы коллективным западом.

Да и США тоже, давай говорить откровенно, хотя мы их сейчас поменьше критикуем, как ни странно.

Поэтому мы говорили о том, что нужно сегодня работать с точки зрения международного права с тем, с кем можно работать.

- А конкретно?

- Это БРИКС, ШОС, ЕврАзЭС, СНГ, ОДКБ. То есть, те международные организации, где нас слышат и где с нами хотят работать с точки зрения международного права. Кстати, с таким же аспектом выступил и представитель ассоциации юристов Индии господин Прашан… Который как раз рассказал о том, как мы работаем с точки зрения юридического саммита БРИКС.

Ну и третье – сейчас закончилась сессия, посвященная 15-летию Следственного комитета.

АЮР тоже активно работает со Следственным комитетом и в подготовке кадров, и в вопросах, связанных с приемом граждан… Направляем им наши материалы… В том числе - по вопросам защиты так же наших воинов, кто воюет, их семей. Вот эти темы мы сегодня очень активно обсуждали. Ну, был там и ряд конкретных предложений, может быть, ты потом о них услышишь.

- Вот самое острое ваше предложение - оно о чем?

- О том, что в отношении Зеленского пора возбудить уголовное дело - как против террориста.

Тем более, Сергей Викторович Лавров недавно его назвал официально террористом, а я говорю… Я еще три года назад об этом говорил. Ты помнишь, «Комсомолка» тоже.

- Да.

- Зал сегодня встретил мое предложение аплодисментами.

- Да. И потом вы с Бастрыкиным, насколько мне известно, встречались.

- Александр Иванович, к сожалению, не мог подъехать.

- Но, может быть, вы с ним по телефону поговорите? Кто должен возбудить уголовное дело?

- Да может и Следственный комитет. Но это вопрос еще и политический, как ты понимаешь. Я высказал свою личную точку зрения.

Как юрист, кстати.

- Да. Ясно. Спасибо вам огромное.

ЧИАТЙТЕ ТАКЖЕ

Сергей Степашин: Зеленский и его окружение - военные преступники

Сергей Степашин: В регионах набирает силу самооборона. И это тоже приближает нашу Победу